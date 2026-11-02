നേപ്പാളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങി; ആറ് ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി
കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷേ-ഫോക്സുംഡോ ഗ്രാമപാലികയിലെ എട്ടാം വാർഡായ ധോ മേഖലയിലാണ് ഇവർ കുടുങ്ങിയത്.
Published : November 2, 2026 at 12:30 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ ഷേ-ഫോക്സുംഡോ ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ആറ് ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. നവംബർ ഒന്നിന് കാണാതായ രണ്ട് സ്ത്രീകളും നാല് പുരുഷന്മാരുമടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സ്വകാര്യ ഹെലികോപ്ടറിലാണ് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഡോൾപ ജില്ലയിലെ ഡ്യൂണിലുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും അപകടനില തരണം ചെയ്തതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് 300 കിലോമീറ്റർ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷേ-ഫോക്സുംഡോ ഗ്രാമപാലികയിലെ എട്ടാം വാർഡായ ധോ മേഖലയിലാണ് ഇവർ കുടുങ്ങിയത്.
പ്രദേശത്ത് കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയുണ്ടായതായി ഡോൾപ ചീഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫിസർ ജുനു ധാക്കൽ വ്യക്തമാക്കി. നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ തടാകമായ ഷേ-ഫോക്സുംഡോ ഈ ഗ്രാമപാലികയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3600 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ തടാകത്തിന് 145 മീറ്റർ ആഴമുണ്ട്. പ്രകൃതിരമണീയമായ ഈ പ്രദേശം കാണാൻ നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് ഓരോ വർഷവും എത്താറുള്ളത്.
പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും
ഞായറാഴ്ച സൈനിക ഹെലികോപ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ലാൻഡിങ് സാധ്യമായിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച തടാകം സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെ നുംല, വാഗ്ല പാസുകളിലാണ് സംഘം കുടുങ്ങിയതെന്ന് ഡോൾപ ജില്ലാ പൊലീസ് ഓഫിസ് വക്താവും ഇൻസ്പെക്ടറുമായ ബിനയ സിങ് പറഞ്ഞു.
കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പർവത മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഭരണകൂടവും തദ്ദേശവാസികളും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് വകവയ്ക്കാതെയാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ യാത്ര തുടർന്നത്. ഹിമാലയൻ മേഖലകളിലെ കാലാവസ്ഥ പെട്ടെന്ന് മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇത്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിക്കുന്നത് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്.
അനുമതിയില്ലാതെ യാത്ര
ആവശ്യമായ ഭരണപരമായ അനുമതികൾ വാങ്ങാതെയാണ് ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ അപ്പർ ഡോൾപയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തതെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ ഉദ്ധരിച്ച് ഓൺലൈൻഖബർ വാർത്താ പോർട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ഇത്തരം യാത്രകൾ വലിയ അപകടങ്ങൾക്കാണ് വഴിവയ്ക്കുന്നത്. നേപ്പാളിലെ ഹിമാലയൻ മേഖലകളിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങുന്നത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല.
2025 ഒക്ടോബറിൽ മുസ്താങ്ങിലെ ഹിഡൻ വാലിയിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങിയ മൂന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ 15 ട്രെക്കർമാരെ സാഹസികമായാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ മുസ്താങ്-ഡോൾപ അതിർത്തിക്ക് സമീപം മഞ്ഞിൽ കുടുങ്ങിയ രണ്ട് നേപ്പാളി വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ഹെലികോപ്ടർ മാർഗം രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കർശനമായും കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പാലിക്കണമെന്നും, കൃത്യമായ രേഖകളോടെ മാത്രമേ ട്രെക്കിങ് നടത്താവൂ എന്നും അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.
Also Read: അമേരിക്ക-ഇറാൻ സംഘർഷം: ഖത്തറിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ നയതന്ത്ര പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി യു.എ.ഇ