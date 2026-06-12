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52-ാമത് ജി7 ഉച്ചകോടി ഫ്രാൻസിൽ; ഇറാൻ പ്രതിസന്ധിയും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളും പ്രധാന അജണ്ട

ഫ്രാൻസിലെ എവിയൻ ലെസ് ബെങ്സ് നഗരത്തിലാണ് ഏഴ് വ്യവസായ രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗം നടക്കുക. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

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Representational image (G7)
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By ANI

Published : June 12, 2026 at 11:02 AM IST

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പാരീസ്: 52-ാമത് ജി7 ഉച്ചകോടി ഫ്രാൻസിൽ നടക്കും. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ ഒരുക്കുന്ന അത്താഴവിരുന്നോടെയാണ് ഉച്ചകോടി ഔപചാരികമായി ആരംഭിക്കുന്നത്. ജി7 നേതാക്കൾക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾക്കും പുറമെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ജൂൺ 15 മുതൽ 17 വരെ ഫ്രാൻസിലെ പ്രശസ്തമായ തടാക നഗരമായ എവിയൻ ലെസ് ബെങ്സിലാണ് ഏഴ് വ്യവസായ രാജ്യങ്ങളുടെ യോഗം നടക്കുക.

ആഗോള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളും പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയും ഇത്തവണത്തെ ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ലോകം നേരിടുന്ന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധികൾ, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക സഹകരണം, കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗവും നിയന്ത്രണവും, വികസന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിൽ നേതാക്കൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഇതിനകം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

വിപുലമായ ചർച്ചകൾ
ഉച്ചകോടിയുടെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ യുക്രെയ്‌ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്‌കി സംസാരിക്കും. റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പ്രസംഗത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തുടർന്ന് ഈജിപ്ത്, ഖത്തർ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പശ്ചിമേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ചർച്ചകളും നടക്കും. ഇന്ത്യ, കെനിയ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ബ്രസീൽ തുടങ്ങിയ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് മാക്രോ ഇക്കണോമിക് അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും സന്തുലിത വളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും നേതാക്കൾ വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യും.

ഇറാൻ പ്രതിസന്ധിയും പശ്ചിമേഷ്യയും
ഇറാൻ വിഷയമാണ് ഇത്തവണത്തെ ജി7 ഉച്ചകോടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയെന്ന് നയതന്ത്ര വൃത്തങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി അവസാനം അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ചേർന്ന് ഇറാനെതിരെ സംയുക്ത സൈനിക നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ആശങ്കകൾ കൂട്ടാൻ ഈ സൈനിക നീക്കം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ പ്രതിസന്ധി, മേഖലയുടെ സുരക്ഷ, അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണവിലയിലുണ്ടായ വർധന, ആഗോള സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങൾ ഉച്ചകോടിയിൽ സജീവ ചർച്ചയാകും.

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അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ, ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ എന്നീ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളും രണ്ട് ദിവസമായി നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ തലവൻമാരുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉഭയകക്ഷി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിലവിലെ ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാൻ നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തി സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കുന്ന കാര്യവും ഇതിനകം പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.

ഇന്ത്യയുടെ സാന്നിധ്യം
തുടർച്ചയായി ഏഴാം തവണയാണ് നരേന്ദ്ര മോദി ഈ ആഗോള ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആഗോള സാമ്പത്തിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അടിയന്തര വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും മറ്റും ഇന്ത്യ ഉച്ചകോടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഇന്ത്യയ്ക്കും ആഗോള ദക്ഷിണേന്ത്യയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ലോക നേതാക്കളുമായി ഇടപഴകാൻ ഈ വേദി അവസരം നൽകുമെന്ന് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുശേഷം ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ജി7 നേതാക്കൾ, പങ്കാളി രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ തലവന്മാർ എന്നിവരുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്‌ചകൾ നടത്തും.

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G7 SUMMIT
MIDDLE EAST STRUGGLE
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