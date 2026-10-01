ഇന്ത്യന് പൈലറ്റിനെ കൂടാതെ പ്ലംബറും ബാങ്കറും ബിസിനസുകാരനും ദന്തഡോക്ടറും ആകാശത്ത് ഹീറോകളായി; 170 ജീവനുകൾ രക്ഷിച്ചത് ഈ അഞ്ചു പേർ
പൈലറ്റ്, പ്ലംബർ, ബാങ്കർ, ബിസിനസുകാരൻ, ദന്തഡോക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രൊഫഷ്നലിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
Published : October 1, 2026 at 2:14 PM IST
ദുബായ്: ദുബായിൽനിന്ന് ഇസ്രയേലിലേ ടെൽ അവീവിലേക്ക് പോയ ഫ്ലൈ ദുബായ് എഫ്.ഇസെഡ് 1073 വിമാനം. 170ലധികം യാത്രക്കാർ. മൂന്ന് മണിക്കൂർ വേണം ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അടങ്ങുന്ന ആ വിമാനം പതിയെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെത്തെ മേഘങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശം. കാഴ്ചകളും മറ്റും ആസ്വദിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആ അപ്രതീക്ഷിത നിലവിളി.
'ആരെങ്കിലും ഒന്നു വരണേ, രക്ഷിക്കണേ'...വിമാനത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് സഹായത്തിനായി അലറി വിളിക്കുകയാണ്. കുത്തേറ്റ് ചോര വാർത്തൊലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ആദ്യ ഒരു നിമിഷം യാത്രക്കാരും ക്രൂവും പകച്ച് പോയെങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആകാശമധ്യേ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ സഹപൈലറ്റിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണമാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിലേക്ക് വഴിമാറിയത്. ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് മച്ചാർ എന്ന ഇന്ത്യക്കാരനെയാണ് സഹ പൈലറ്റ് ആക്രമിച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇനി ആകെയുള്ള ലക്ഷ്യം യാത്രക്കാരെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ്. കുത്തേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടും അദ്ദേഹം ധീരമായി ചെറുത്തുനിന്നു. ഇതിനിടെ കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് യാത്രക്കാരുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. ഇസ്രയേൽ, യുഎഇ പൗരന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാരും മറ്റ് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് അക്രമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വിമാനം സൗദി അറേബ്യയിലെ തബൂക്കിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി.
🚨 BREAKING: Flydubai flight makes emergency landing in Tabuk after pilots reportedly fought in the cockpit mid-air.— Eyes on the Globe (@eyes_globe) September 30, 2026
The plane briefly transmitted squawk 7500 before reverting to 7700; all passengers are safe.#Flydubai #ولي__العهد #Dubai #プロセカ6周年 pic.twitter.com/PNSITxfiN7
ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് ഡാറ്റ പ്രകാരം വെറും 37 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ വിമാനം 14,300 അടി താഴേക്ക് പതിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടര്ന്ന് വിമാനത്തിൽ അക്രമം നടന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോണ്ടർ കോഡും നൽകിയിരുന്നു. പ്രദേശിക സമയം രാവിലെ 8.44 നാണ് സംഭവം. ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഈ സംഭവത്തിൽ യാത്രക്കാരുടെ ജീവനക്കാരുടെ ജീവന് സംരക്ഷിച്ചതില് സ്മിത് കൂടാതെ മറ്റ് നാല് ഹീറോസ് കൂടിയുണ്ട്. പൈലറ്റിനെ കൂടാതെ, പ്ലംബർ, ബാങ്കർ, ബിസിനസുകാരൻ, ദന്തഡോക്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ പ്രൊഫഷണിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ.
- ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത് മച്ഛാർ : ഫ്ലൈ ദുബായ് വിമാനത്തിലെ മുഖ്യ പൈലറ്റാണ് അദ്ദേഹം. സഹപൈലറ്റിൻ്റെ കുത്തേറ്റ് കടുത്ത രക്തസ്രാവവും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളും ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം ധീരമായി പോരാടി. കോക്പിറ്റിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് യാത്രക്കാരെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് വിമാനം രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രധാന കാരണമായത്.
- യാനിവ് ഹയൂൺ: വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇസ്രയേലി പ്ലംബറാണ്. കോക്പിറ്റിൽ നിന്ന് നിലവിളി കേട്ട ഉടനെ ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരുകയും അക്രമിയായ സഹപൈലറ്റിനെ അതിസാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നേതൃത്വം നൽകാൻ മുൻമ്പതിയിൽ നിന്നത് യാനിവാണ്.
- സ്വിക മാനെസ്: വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു യാത്രക്കാരൻ. ബാങ്ക് ല്യൂമിയുടെ അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ സിഇഒ ആണ് അദ്ദേഹം. യാനിവിനൊപ്പം കോക്പിറ്റിലേക്ക് ഇരച്ചുകയറി അക്രമിയെ സീറ്റിൽ നിന്ന് വലിച്ച് താഴെയിട്ട് കെട്ടിയിടാൻ സഹായിച്ചു. മൾട്ടിമീഡിയ ഹെഡ്ഫോണുകളിൽ നിന്നുള്ള കേബിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇയാളെ ബന്ദിയാക്കിയത്.
- അസാഫ് രാജുവാൻ: കോക്പിറ്റിലെ അടിയന്തിര സാഹചര്യം മനസിലാക്കി പൈലറ്റിനെ സഹായിക്കാനും വിമാനത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കാനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മറ്റൊരു ഇസ്രായേലി യാത്രക്കാരൻ. ഇദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസുക്കാരനാണ്. ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അസാഫ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏൽപ്പെട്ടത്.
- ഷോട്ട മുസേവ്: വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രയേലി ദന്തഡോക്ടറാണ് ഷോട്ട മുസായേവ്. കുത്തേറ്റ് ചോര വാർന്നൊഴുകിയ ക്യാപ്റ്റൻ സ്മിത്ത് മച്ഛാറിന് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി ജീവൻ നില നിർത്തിയത് ഇദ്ദേഹമാണ്.
Also Read: 'അവൻ യഥാർഥ ഹീറോ'; ഫ്ലൈദുബായ് വിമാന ദുരന്തം ഒഴിവാക്കിയ ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റിന് ലോകത്തിൻ്റെ സല്യൂട്ട്