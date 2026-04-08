ETV Bharat / international

പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം; സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി തെറ്റായ പ്രചാരണം, യുഎഇയിൽ 375 പേർ അറസ്‌റ്റിൽ

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അബുദാബിയിൽ വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 375 പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

Representational image (IANS)
author img

By PTI

Published : April 8, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുബായ്: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് യുഎഇയിൽ 375 പേർ അറസ്‌റ്റിൽ. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി തെറ്റദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അബുദാബിയിൽ വിവിധ രാജ്യക്കാരായ 375 പേരെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ബാധകമായ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇവർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രതികളെ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് അയച്ചതായും അബുദാബി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും നിലനിർത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ് ഇത്തരം രീതികൾ എന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ആവർത്തിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള ചിലർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയതായി അബുദാബി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്നതോ പൊതുജനാഭിപ്രായം ഇളക്കിവിടുന്നതോ ആയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എന്ത് വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുമ്പോളും കൃത്യതയും വിശ്വാസ്യതയും പാലിക്കാനും എന്ത് വിവരങ്ങൾക്കും ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളെ ആശ്രയിക്കാനും സ്ഥീരികരിക്കാത്ത വർത്തകൾ പുനഃപ്രസിദ്ധിക്കരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ നിരവധി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇന്ധനക്ഷാമം, വ്യാപാരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന വിതരണം സുരക്ഷിതമാണെന്നും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിക്ക് തടസമില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ 41 ദിവസമായി തുടരുന്ന സംഘർഷത്തിന് താത്‌കാലിക വിരാമം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനും രണ്ടാഴ്‌ചത്തേക്ക് ആക്രമണങ്ങൾ നിർത്തിവയ്‌ക്കാനും അമേരിക്കയും ഇറാനും ധാരണയില്ലെത്തി.

അമേരിക്കയുടെ 15 ഇന നിർദേശങ്ങളും ഇറാൻ്റെ 10 ഇന നിർദേശങ്ങളുമാകും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമാവുക. കൂടുതൽ സമാധാന ചർച്ചകൾ വെള്ളിയാഴ്‌ച പാകിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ ഇസ്‌ലാമാബാദിൽ നടക്കും.

വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തെ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് ഇസ്രയേലും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാൻ ഉടൻ തന്നെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കണമെന്നും യുഎസിനും ഇസ്രയേലിനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് ഇസ്രയേൽ അറിയിച്ചത്.

ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് സംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇറാൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവടക്കം നിരവധി പേരാണ് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 28ന് ആരംഭിച്ച സംഘർഷമാണ് പുതിയ വെടിനിർത്തലോടെ താത്കാലികമായി അവസാനിക്കുന്നത്.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.