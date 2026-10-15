പാകിസ്ഥാനിൽ സ്കൂളിൻ്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു; 29 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്
മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണതിനെത്തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുട്ടികളും സ്കൂൾ ജീവനക്കാരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്
By PTI
Published : October 15, 2026 at 1:31 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷാവറിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂളിൻ്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണ് 28 കുട്ടികളും ഒരു അധ്യാപികയും ഉൾപ്പെടെ 29 പേർ മരിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച യുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാല്പതിലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ പെഷാവറിലെ ദിർ കോളനിയിലാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. സംഭവത്തിൽ സ്കൂൾ ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പെഷാവർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പൊലീസ് മേധാവി മിയാൻ സയീദ് അറിയിച്ചു.
ലേഡി റീഡിങ് ആശുപത്രി വക്താവ് മുഹമ്മദ് ആസിമാണ് മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മരിച്ച കുട്ടികളിൽ ആറ് പെൺകുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അപകടത്തിൽ മരിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും 13 വയസോ അതിൽ താഴെയോ ആയിരുന്നുവെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പരിക്കേറ്റവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രിയിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു
മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണതിനെത്തുടർന്ന് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുട്ടികളും സ്കൂൾ ജീവനക്കാരും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് കണ്ടെത്താൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ പുറത്തെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
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കെട്ടിടം തകർന്ന സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ പെഷാവർ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അഫാഖ് വസീർ ഉത്തരവിട്ടു. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
അനുശോചനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷരീഫ് അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രാർഥിച്ചു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദേശവും നൽകി.
ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ പ്രവിശ്യാ ഗവർണർ ഫൈസൽ കരീം കുന്ദിയും അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു. കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായ ദുരന്തം പ്രദേശത്ത് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാതായവരുണ്ടോയെന്നും കെട്ടിടം തകരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്നും കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണ്.
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