തങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ കടന്നുകയറിയുള്ള ആക്രമണം അവസാനിപ്പിക്കണം; ഇറാന് കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി 22 രാജ്യങ്ങൾ
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാനെതിരെയുള്ള ഈ സംയുക്ത നീക്കം വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു
Published : June 11, 2026 at 12:15 PM IST
കാൻബറ: അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇറാനു കർശന മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത്. തങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ കടന്നുകയറി ആളുകളെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇറാൻ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ രാജ്യങ്ങൾ സംയുക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇറാൻ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യൂറോപ്പ്, വടക്കേ അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗൂഢാലോചനകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ളതും പ്രാദേശികവുമായ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ ഇറാൻ്റെ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ രാജ്യങ്ങൾ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം അപലപനീയമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ കടന്നുകയറി ആളുകളെ കൊല്ലാനും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനും ഉപദ്രവിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നത് ദേശീയ പരമാധികാരത്തെയും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ രാജ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം നടപടികൾ ഇറാൻ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും വിദേശ ഓപ്പറേഷൻസ് വിഭാഗമായ ഖുദ്സ് ഫോഴ്സും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രസ്താവനയിൽ വിമർശിച്ചു. ഇറാനിയൻ വിമതർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ജൂത-ഇസ്രയേൽ സമൂഹങ്ങൾ എന്നിവർക്കെതിരെ മാരകമായ ഗൂഢാലോചനകളിലും വിനാശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇവർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ഇത്തരം ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളെയും ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുമെന്നും ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ഈ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും രാജ്യങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇറാൻ
യൂറോപ്പിലുടനീളം ജൂത സമൂഹങ്ങളെയും ഇറാനിയൻ, അമേരിക്കൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്നും രാജ്യങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഹറകത്ത് അസ്ഹാബ് അൽ യമീൻ അൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന സംഘടനയാണ് ഈ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വലതുപക്ഷക്കാരുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അർഥം വരുന്ന ഈ സംഘടന, യുകെ, ബെൽജിയം, നെതർലൻഡ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജൂത സമൂഹങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വടക്കൻ ലണ്ടനിൽ രണ്ട് ജൂതന്മാരെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിൻ്റെയും സിനഗോഗുകൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈറ്റുകൾക്കും നേരെ നടന്ന തീവെപ്പ് പരമ്പരകളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഈ സംഘടന അവകാശപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നടപടികൾ
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇറാൻ സ്ഥാനപതിയെ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഭരണകൂടം പുറത്താക്കിയിരുന്നു. മെൽബണിലെ ഒരു സിനഗോഗിന് നേരെയുണ്ടായ തീവെപ്പും സിഡ്നിയിലെ ഒരു കോഷർ കഫേ കത്തിച്ചതും ഉൾപ്പെടെ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ടെഹ്റാൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു ഈ നടപടി. ഇതിനുപുറമെ, ഇറാനിലെ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനപതിയെ തിരിച്ചുവിളിച്ച ഓസ്ട്രേലിയ, ടെഹ്റാനിലെ എംബസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.
നവംബറിൽ, റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സിനെ ഭീകരവാദത്തെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നവരായി ഓസ്ട്രേലിയ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ഒരു വിദേശ രാജ്യം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന അഭൂതപൂർവവും അപകടകരവുമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇതെന്നും അവർ വിശേഷിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ തീരുമാനം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണെന്നും ഇത് അപമാനകരവും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തതുമായ നടപടിയാണെന്നും ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാനെതിരെയുള്ള ഈ സംയുക്ത നീക്കം വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രയേൽ അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള സായുധ സംഘങ്ങൾ നിരന്തരം ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
അൽബേനിയ, ഓസ്ട്രേലിയ, ബെൽജിയം, ബ്രിട്ടൻ, ബൾഗേറിയ, കാനഡ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഡെൻമാർക്ക്, എസ്റ്റോണിയ, ഫ്രാൻസ്, ഫിൻലൻഡ്, ജർമനി, അയർലൻഡ്, ലാത്വിയ, ലിത്വാനിയ, നെതർലൻഡ്സ്, ന്യൂസിലൻഡ്, നോർത്ത് മാസിഡോണിയ, നോർവേ, പോർച്ചുഗൽ, സ്വീഡൻ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്.
Also Read: അമേരിക്കയിൽ 100 ദശലക്ഷം ഡോളറിൻ്റെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; ഇന്ത്യൻ വംശജൻ അറസ്റ്റിൽ