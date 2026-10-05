2026 നൊബേല് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് മുതല്, പൂര്ണ സമയ വിവര പട്ടികയും പുരസ്കാരത്തെയും കുറിച്ചറിയാം
ഇക്കൊല്ലത്തെ നൊബേല് പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് മുതല് ആരംഭിക്കും, വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേല് ആണ് സ്വീഡനിലെ സ്റ്റോക്ഹോമില് കരോലിന്സ്ക ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക
Published : October 5, 2026 at 12:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇക്കൊല്ലത്തെ നൊബേല് പുരസ്കാരങ്ങള് ഇന്ന് മുതല് പ്രഖ്യാപിച്ച് തുടങ്ങും. ഇന്ത്യന് സമയം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേല് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെയാണ് ഇതിന് തുടക്കമാകുക. 1901 മുതലാണ് നൊബേല് പുരസ്കാരം നല്കിത്തുടങ്ങിയത്. വിവിധ മേഖലകളില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നൊബേല് പുരസ്കാരം നല്കി ആദരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടും നിന്നുള്ളവരെ പുരസ്കാരത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.
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ശാസ്ത്രജ്ഞനും സംരംഭകനും വ്യവസായിയും കണ്ടുപിടിത്തക്കാരനുമൊക്കെ ആയിരുന്ന ഇതിനിടയിലും കവിതകളും നാടകങ്ങളുമൊക്കെ എഴുതിയിരുന്ന ആല്ഫ്രെഡ് നൊബേല് ആണ് ഈ പുരസ്കാരം ഏര്പ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അഭിരുചികള് അദ്ദേഹം ഏര്പ്പെടുത്തിയ ഈ പുരസ്കാരങ്ങളിലും പ്രകടമാണെന്ന് നൊബേല് പുരസ്കാര വെബ്സൈറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പുരസ്കാരങ്ങള് നല്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങള് അദ്ദേഹം 1895ല് തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്പ്പത്രം തയാറാക്കിയ വേളയില് തന്രെ സ്വത്തില് ഭൂരിഭാഗവും ഈ പുരസ്കാരങ്ങള്ക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
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1895 നവംബര് 27ന് പാരിസില് വച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വില്പ്പത്രത്തില് ഒപ്പു വച്ചത്. തന്റെ സ്വത്തില് ഭൂരിഭാഗവും അഞ്ചായി തിരിച്ച് ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, സമാധാനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് പുരസ്കാരം നല്കാനായി മാറ്റി വച്ചു. മാനവരാശിക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനം നേരത്തെ കരുതി വച്ച മഹാനുഭാവന്.
ഇക്കൊല്ലത്തെ പുരസ്കാര ജേതാക്കളെ ഒക്ടോബര് അഞ്ച് മുതല് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക
- വൈദ്യശാസ്ത്രം-ഒക്ടോബര് 5 തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി
- ഭൗതികശാസ്ത്രം-ഒക്ടോബര് ആറ് ചൊവ്വ വൈകിട്ട് 3.15
- രസതന്ത്രം-ഒക്ടോബര് 7, ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.15
- സാഹിത്യം-ഒക്ടോബര് 8 വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് 4.30
- സമാധാനം-ഒക്ടോബര് 9 വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2.30
- സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം-ഒക്ടോബര് 12 തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 3.15
പുരസ്കാരത്തെയും സ്ഥാപകനെയും കുറിച്ച് അറിയേണ്ട അഞ്ച് സുപ്രധാന സംഗതികള്
നൊബേല് സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങാനാകാതെ തടവിലാക്കപ്പെട്ടപുരസ്കാര ജേതാവ്
പുരസ്കാരം നല്കിത്തുടങ്ങിയ 1901 മുതല് തന്നെ പല പുരസ്കാര ജേതാക്കള്ക്കും ഇത് നേരിട്ടെത്തി ഏറ്റുവാങ്ങാനാകാത്ത സ്ഥിതി ഉണ്ടായി. ഒസ്ലോയില് നടക്കുന്ന പുരസ്കാരദാന വേദിയില് എത്തുന്നതില് നിന്ന് ഇവരെ അധികൃതര് വിലക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉടലെടുത്തത്.
1936ല് ജര്മ്മന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും സമാധാന പ്രവര്ത്തകനുമായ കാള് വോണ് ഒസെയറ്റ്സ്കിയെ നാസി കോണ്സന്ററേഷന് ക്യാമ്പില് തടവിലാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാര ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാനായില്ല.
1991ല് പുരസ്കാര ജേതാവായ മ്യാന്മര് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓങ് സാന് സൂക്കിയെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയതിനെ തുടര്ന്ന് അവര്ക്കും പുരസ്കാരവേദിയില് എത്താനായില്ല. എന്നാല് സൂക്കിക്ക് പട്ടാള ഭരണകൂടം യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി നല്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ചിലപ്പോള് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ എത്താനാകില്ലെന്ന ഭയത്താല് അവര് പോകാന് കൂട്ടാക്കിയില്ല. 2010ല് ചൈനീസ് വിമത നേതാവ് ലിയു സിയാബോ പുരസ്കാര ദാന വേളയില് ജയിലിലായിരുന്നു. പുരസ്കാരം നല്കുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം ഒഴിഞ്ഞു കിടന്നു.
2022ല് ബെലറസിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തകന് അലസ് ബിയലിയത്സ്കി ജയിലില് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിത പങ്കാളി നതാലിയ പിന്ചുക് ആണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.2023ല് ഇറാനിയന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തക നര്ഗീസ് മൊഹമ്മദിയും പുരസ്കാര വിതരണ വേളയില് ഇറാനിലെ എവിന് ജയിലില് കഴിയുകയായിരുന്നു.
പ്രായം കുറഞ്ഞ പുരസ്കാര ജേതാക്കളും കൂടിയവരും
2014ല് പതിനേഴുകാരിയായ പാകിസ്ഥാന് മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തക മലാല യൂസഫ് സായി ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ നൊബേല് പുരസ്കാര ജേതാവായി. മറ്റൊരു അസാധാരണ പുരസ്കാര ജേതാവാണ് 25ാം വയസില് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന് സ്വന്തം പിതാവിനൊപ്പം പുരസ്കാരം പങ്കിട്ട 25കാരന് ലോറന്സ് ബ്രാഗ്. ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായ ഇയാള് 1915ല് 21ാം വയസില് നടത്തിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്ക്കായിരുന്നു പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. യസീദി ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് 25ാം വയസില് പുരസ്കാരം നേടിയ ഇറാഖി മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്ത്തക നാദിയ മുറാദയും 2018ലെ പുരസ്കാര പട്ടികയില് ശ്രദ്ധേയ ആയി.
അമേരിക്കക്കാരനായ ജോണ് ഗുഡ്എനഫ് ആണ് നൊബേല് പുരസ്കാര ജേതാക്കളുടെ പട്ടികയിലെ വൃദ്ധന്. 2019ല് രസതന്ത്രത്തിനുള്ള നൊബേല് പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തുമ്പോള് പ്രായം 97 ആയിരുന്നു. സ്മാര്ട്ട് ഫോണുകളിലും വൈദ്യുതി കാറുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം അയണ് ബാറ്ററികളില് നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങള്ക്കായിരുന്നു പുരസ്കാരം. ഒരു വര്ഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാരന് തന്നെയായ അര്തര് അഷ്കിന് ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിന് 96ാം വയസില് പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു.
മരണാനന്തര ബഹുമതി
മരണാനന്തരം ആര്ക്കും പുരസ്കാരം നല്കേണ്ടതില്ലെന്ന് നൊബേല് ഫൗണ്ടേഷന് 1974 മുതല് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാല് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം മരിക്കുന്നവര്ക്ക് നല്കി വരുന്നുണ്ട്.
ഈ മാറ്റം വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പേര്ക്ക് മാത്രമേ മരണാനന്തരം നൊബേല് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ സ്വീഡനില് നിന്നുള്ള ജനറല് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഡാഗ് ഹമ്മാഴ്സ്ക്ജോള്ഡ് ആണ് ഇതിലൊരാള്. 1961ല് വിമാനാപകടത്തില് മരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അതേ വര്ഷം തന്നെയാണ് പിന്നീട് നൊബേല് സമ്മാനിച്ചത്. 1931ല് മറ്റൊരു സ്വീഡന്കാരന് തന്നെയാണ് മരണാനന്തരം നൊബേല് നല്കിയത്. സാഹിത്യ നൊബേലാണ് കവിയായ എറിക് ആക്സല് കാള്ഫെല്ഡിറ്റിന് മരണാനന്തരം സമ്മാനിച്ചത്.
Did you know a person must be living to receive a Nobel Prize? A widespread misconception is that Nobel Prizes may be awarded to anyone, living or deceased. Unlike other honours, the Nobel Prize is only awarded to living individuals. Previously, a person could be awarded a prize posthumously if they had already been nominated before 1 February of the same year. This was the case for Erik Axel Karlfeldt (Nobel Prize in Literature 1931) and Dag Hammarskjöld (Nobel Peace Prize 1961). Since 1974, the statutes of the Nobel Foundation have stipulated that a Nobel Prize cannot be awarded posthumously, unless death has occurred after the announcement of the Nobel Prize. In 2011, Ralph Steinman was announced as a co-recipient of the Nobel Prize in Physiology or Medicine. However, Steinman passed away three days before the prize's public declaration, unbeknownst to the Nobel Assembly at the Karolinska Institutet. After this revelation, the Board of the Nobel Foundation examined its statutes. The Board ultimately determined that Steinman would retain his laureate status, given that the Nobel Assembly had conferred the award without knowing of his death. Learn more: https://t.co/ry3nm6hQ00— The Nobel Prize (@NobelPrize) September 23, 2026
2011ല് നൊബേല് പുരസ്കാര സമിതി വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേലിന് വേണ്ടി കാനഡയില് നിന്നുള്ള റാല്ഫ് സ്റ്റെയന് മാനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതറിയാതെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. പുരസ്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് കേവലം മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത്. പക്ഷേ പുരസ്കാരം അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിച്ചില്ല.
പുരസ്കാരം നേടിയ വനിതകള്
1901 മുതല് 633 പേര്ക്ക് പുരസ്കാരം നല്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതില് 68 വനിതകള് മാത്രമാണ് ഉള്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് കേവലം പത്ത് ശതമാനം മാത്രം സ്ത്രീകള്. എന്നാല് 2020ന് ശേഷം പുരസ്കാരം നേടുന്ന വനിതകളുടെ എണ്ണത്തില് ഗണ്യമായ വര്ദ്ധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ശാസ്ത്രമേഖലയിലാണ് പുരസ്കാര ജേതാക്കളായ വനിതകളുടെ എണ്ണത്തില് ഗണ്യമായ കുറവുള്ളത്. സംവരണത്തിനുള്ള നിരന്തര ആവശ്യം മിക്ക സമിതികളും തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞരില് നിന്ന് കൂടുതല് നാമനിര്ദ്ദേശങ്ങളുണ്ടാകട്ടെ എന്നതാണ് പുരസ്കാര നിര്ണയ സമിതിയുടെ നിലപാട്.
ഭൗതികശാസ്ത്രത്തില് ഇതുവരെ 230പേര്ക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കേവലം അഞ്ച് വനിതകള് മാത്രമാണ് ഈ രംഗത്ത് നിന്ന് പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുള്ളത്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തില് 99 പേര്ക്ക് പുരസ്കാരം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കേവലം മൂന്ന് സ്ത്രീകള് മാത്രമാണ് ഈ രംഗത്ത് നിന്ന്പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹരായവര്. രസതന്ത്രത്തിലെ 200 പുരസ്കാര ജേതാക്കളില് കേവലം എട്ട് പേര് മാത്രമാണ് വനിതകള്. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തില് 232ല് പതിനാല് സ്ത്രീകളുണ്ട്. 1903ല് പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹയായ മേരി ക്യൂറിയാണ് ആദ്യ വനിതാ നൊബേല് ജേതാവ്. രണ്ട് തവണ പുരസ്കാരം നേടിയ വനിതയെന്ന ഖ്യാതിയും ഇതുവരെ അവര്ക്ക് തന്നെ സ്വന്തമാണ്. 1903ല് ആദ്യം ഭൗതികശാസ്ത്രത്തില് പുരസ്കാരം നേടിയ അവര് 1911ല് രസതന്ത്രത്തിലും പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹയായി.
കവിയായ നൊബേല്
ഡൈനാമിറ്റിന്റെ പിതാവായാണ് ആല്ഫ്രെഡ് നൊബേലിനെ ചരിത്രത്തില് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളുടെ പ്രണേതാവ് കൂടി ആയിരുന്നു. ഷെല്ലിയുടെയും ബൈറോണിന്റെയും കടുത്തു ആരാധകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ജീവിതത്തിലുടനീളം കവിതകളെഴുതിയിരുന്ന ആളുമായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്വന്തം ഭാഷയായ സ്വീഡിഷില് കവിതകളെഴുതിയിരുന്ന അദ്ദേഹം കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.
തന്റെ കുത്തിക്കുറിപ്പുകളെ കവിതയെന്ന് വിളിക്കാന് താനിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് തന്റെ സുഹൃത്തിനെഴുതിയ കത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്റെ മാനസിക വിഷാദങ്ങള് അകറ്റാന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിവ കുറിക്കുന്നത്. എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനും. ഭൗതിക ശാസ്ത്രമാണ് തന്റെ മേഖല, സാഹിത്യമല്ലെന്ന് തന്റെ സാഹിത്യാഭിരുചികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിക്ക് 29ാം വയസില് അയച്ച ഫ്രഞ്ച് കത്തില് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
Do you know how the Nobel Prize laureates are selected? Thousands of members of academies, university professors, scientists, previous laureates, members of parliamentary assemblies and others, submit nominations for the Nobel Prizes every year. These nominators have been chosen to ensure that as many countries and universities as possible are represented over time. After a long selection process, the Nobel Prize awarding institutions finally make their choice. In October, the world will learn about the discoveries and achievements honoured by this year’s prizes. Learn more: https://t.co/hH29SXKIJ5— The Nobel Prize (@NobelPrize) September 26, 2026
അദ്ദേഹം മരിച്ച വര്ഷമായ 1896ല് ഷെല്ലിയുടെ നാടകമായ ദ സെന്സിയില് നിന്ന് പ്രചോദനമുള്ക്കൊണ്ട് ഒരു നാടകം എഴുതിയിരുന്നു.നാല് അങ്കങ്ങളുള്ള നാടകമായിരുന്നു ഇത്. നെമേസിസ് എന്ന ദുരന്ത നാടകത്തില് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില് റോമില് സ്വന്തം പിതാവിനാല് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ കഥയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.