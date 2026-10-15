അമേരിക്കയിലെ ഹിന്ദു ആരാധനാലയത്തിൽ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പ് നടത്താന് ഗൂഢാലോചന; 19 കാരന് അറസ്റ്റിൽ
ഒക്ടോബർ 11 ന് പാലറ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള അലക്സാണ്ട്രോസ് പപ്പോറാക്കിസ് എന്നയാളാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
Published : October 15, 2026 at 10:15 AM IST
വാഷിങ്ടൺ : അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയ്ക്ക് സമീപമുളള ഹിന്ദു ആരാധനാലയത്തിൽ ആക്രമണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ട 19 വയസുകാരന് പിടിയില്. ഹിന്ദു ആരാധനാലയത്തിൽ കൂട്ട വെടിവയ്പ്പ് നടത്താന് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ കേസിൽ ഒക്ടോബർ 11 ന് പാലറ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള അലക്സാണ്ട്രോസ് പപ്പോറാക്കിസ് എന്നയാളെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വെള്ളക്കാരുടെ മേധാവിത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ വംശജരായ ആളുകൾക്കെതിരായ അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ ഒരു പ്രകടന പത്രിക അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു.
റോളിംഗ് മെഡോസിലെ കുക്ക് കൗണ്ടി തേർഡ് മുനിസിപ്പൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോടതിയിൽ ബുധനാഴ്ച വാദം കേൾക്കലിനായി പപ്പോറാക്കിസ് ഹാജരായി. വാദത്തിന് ശേഷം ഇയാളെ തടങ്കലിൽ വക്കാന് ഉത്തരവിട്ടു. ഒക്ടോബർ 30 ന് പ്രതിയെ വീണ്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.
നവരാത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒഹായോയിലെ റിച്ച്മണ്ട് ഹൈറ്റ്സിലെ ശ്രീ സ്വാമിനാരായണൻ വഡ്താൽ ധാം ഹിന്ദു മന്ദിർ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണ് ഈ അറസ്റ്റ്. ഒക്ടോബർ 11 ന്, കൂട്ട വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൗണ്ട് പ്രോസ്പെക്റ്റ് പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പാലറ്റൈൻ പൊലീസിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു. പപ്പോറാക്കിസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി ഒരു വ്യക്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്
തീവ്രവാദ ബന്ധം ശരിവക്കുന്ന തെളിവുകൾ
കൂട്ട വെടിവയ്പ്പ് നടത്താനുള്ള പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു രേഖ പപ്പോറാക്കിസ് പങ്കിട്ടിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഒരു റൈഫിൾ, റൈഫിൾ മാഗസിനുകൾ,നൂറുകണക്കിന് റൗണ്ട് അധിക റൈഫിൾ വെടിയുണ്ടകൾ, ബോഡി ആർമർ, മറ്റ് തന്ത്രപരമായ ഉപകരണങ്ങൾ, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും ഇയാൾ പങ്കിട്ടിരുന്നു.
കണ്ടെടുത്ത വസ്തുക്കളിൽ ബോഡി കവചം അടങ്ങിയ ഒരു ടാക്റ്റിക്കൽ വെസ്റ്റും വെളുത്ത മേധാവിത്വ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാലറ്റൈൻ, മൗണ്ട് പ്രോസ്പെക്റ്റ് പൊലീസ് വകുപ്പുകൾ സാധ്യതയുള്ള ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് അറോറ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന്, അറോറ പൊലീസ് അവരുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഹിന്ദു ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും അവരെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.
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തീവ്രവാദ ഭീഷണി മുഴക്കിയതിനും 16 ഇഞ്ചിൽ താഴെ നീളമുള്ള ബാരലുള്ള റൈഫിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശം വച്ചതിനും പപ്പോറാക്കിസിനെതിരെ വിവിധ വകുപ്പിലുളള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.
“അന്വേഷണത്തിനിടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒക്ടോബർ 11 ഞായറാഴ്ച അറോറ പ്രദേശത്തെ ഒരു ഹിന്ദു ആരാധനാലയം ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം നടത്താൻ പപ്പോറാക്കിസ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കാമെന്നാണ് ഡിറ്റക്ടീവുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും,ആക്രമണം നടത്താന് ഉദ്ദേശിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥലം ഏതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല, അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്,” പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പാലറ്റൈൻ പൊലീസ് ഡിറ്റക്ടീവുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയങ്ങളും പപ്പോറാക്കിസിൻ്റേതായി പറയപ്പെടുന്ന "ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പോരാടി: എ.കെ.എ.: (അറോറ ഷൂട്ടറുടെ പ്രകടന പത്രിക)" എന്ന പേരുള്ള ഒരു രേഖയും പരിശോധിച്ചു. അതിൽ "വെളുത്ത മേധാവിത്വവും തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദക്ഷിണേഷ്യൻ പൈതൃകമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും അതിലുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 11 ന് വൈകുന്നേരം പപ്പോറാക്കിസിനെ കണ്ടെത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, പാലറ്റൈൻ പൊലീസ് ഡിറ്റക്ടീവുകൾ പപ്പോറാക്കിസിൻ്റെ വസതിയിൽ ഒരു തിരച്ചിൽ വാറണ്ട് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് മൗണ്ട് പ്രോസ്പെക്റ്റ് പൊലീസ് വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചു.
പ്രതികരിച്ച് ഹിന്ദു അമേരിക്കൻ ഫൗണ്ടേഷൻ, അന്വേഷണം ശക്തമായി തുടരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ്
വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുത്ത നിയമപാലകരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും സമൂഹം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഹിന്ദു അമേരിക്കൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു. എല്ലാ വിഭാഗവും ഭയമില്ലാതെ ആരാധന നടത്താന് അർഹരാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, പ്രതിക്കെതിരെ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ അന്വേഷണം സജീവമായി തുടരുന്നുണ്ടെന്നും എഫ്ബിഐയുമായി അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാലറ്റൈൻ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു.
"ഈ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഭീഷണിയുടെ ഗൗരവത്തെകുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനാവില്ല. പാലറ്റൈൻ, മൗണ്ട് പ്രോസ്പെക്റ്റ് പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകൾ വിവരങ്ങൾ ഉടനടി പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെയും ഏകോപിപ്പിച്ച പ്രതികരണത്തിലൂടെയും, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാനും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞു," പാലറ്റൈൻ പൊലീസ് മേധാവി വില്യം നോർഡ് പറഞ്ഞു.
"നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളെയും ആരാധനാലയങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഒരു മുൻഗണനയായി തുടരുന്നു, ഈ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിയമ നിർവ്വഹണ പങ്കാളികളുമായി ഞങ്ങൾ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കും," നോർഡ് പറഞ്ഞു. തീവ്രമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അക്രമ ഭീഷണികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അന്വേഷിക്കുന്നതിനും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഏജൻസി അതിൻ്റെ പ്രാദേശിക, സംസ്ഥാന നിയമ നിർവ്വഹണ പങ്കാളികളുമായി ചേർന്ന് ആക്രമണാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് എഫ്ബിഐ ചിക്കാഗോ സ്പെഷ്യൽ ഏജൻ്റ് ഇൻ ചാർജ് റയാൻ വാലൻ പറഞ്ഞു.
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