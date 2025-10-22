ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമങ്ങള്ക്ക് പ്രശംസ; യുക്രെയ്ന്- റഷ്യ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന് ഒന്നിച്ച് ചേര്ന്ന് 13 ലോക നേതാക്കള്
റഷ്യ- യുക്രെയ്ൻ സംഘര്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചർച്ചകള്ക്കായി വിവിധ ലോക നേതാക്കൾ ഉടൻ യോഗം ചേരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : October 22, 2025 at 11:57 AM IST
കീവ്: യുക്രെയ്നെ പിന്തുണച്ച് 13 ലോക നേതാക്കൾ. മേഖലയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെ പ്രശംസിച്ച് ഇവര് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിറക്കി. സ്റ്റാർമർ, മെർസ്, മാക്രോൺ, മെലോണി തുടങ്ങി നിരവധി ലോക നേതാക്കളാണ് യുക്രെയ്നെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്ത് എത്തിയത്.
ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 21) പ്രസിഡൻ്റ് സെലെൻസ്കി, യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാർമർ, ജർമ്മൻ ചാൻസലർ മെർസ്, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോൺ, തുടങ്ങിയവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾ ഒപ്പിട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാവന പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ നിലപാടിനെ ശക്തമായി പിന്തുണക്കുന്നുവെന്നും അവർ പ്രസ്ഥാവനയിൽ പറഞ്ഞു.
വെടിനിർത്തൽ, സമാധാന ചർച്ചകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് യുക്രെയ്ൻ പ്രധാന്യം നൽകുന്നതെന്ന് പ്രസ്ഥാവനയിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാത്രമല്ല, അത് നടക്കുമ്പോഴും അവസാനിച്ചതിനു ശേഷവും യുക്രെയ്ൻ ശക്തമായാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസിഡൻ്റ് പുടിൻ സമ്മതിക്കുന്നതുവരെ റഷ്യയ്ക്കുമേൽ സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപരോധങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രസ്ഥാവനയിൽ പറയുന്നു.
യോഗം ഉടൻ ചേരും
യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലോക നേതാക്കൾ ഉടൻ യോഗം ചേരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രവർത്തനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും എങ്ങനെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്നും മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും. ഈ ആഴ്ച അവസാനം യൂറോപ്യൻ കൗൺസിലിലും കോളിഷൻ ഓഫ് ദി വില്ലിങ് ഫോർമാറ്റിലും യോഗം ചേരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.
യുക്രെയ്നിൽ തണുപ്പ് കാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുന്ന പവർ പ്ലാൻ്റുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ റഷ്യ വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഠിനമായ ശൈത്യകാലത്ത് ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഗുരുതരമായ വൈദ്യുതി തടസങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
റഷ്യൻ സൈന്യം ഒരേ സ്ഥലങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുഷ്കരമാക്കുകയാണ്. കൂടാതെ റഷ്യയ്ക്കും ബെലാറസിനും സമീപമുള്ള ചെർണിഹിവ്, സുമി തുടങ്ങിയ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്.
13 നേതാക്കൾ ആരെല്ലാം
യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോളോഡിമർ സെലെൻസ്കി , യുകെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാർമർ, ജർമ്മൻ ചാൻസലർ മെർസ്, ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡൻ്റ് മാക്രോൺ, ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി മെലോണി, പോളിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ടസ്ക്, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻ്റ് കോസ്റ്റ, നോർവേ പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റോർ, പ്രസിഡൻ്റ് സ്റ്റബ്, ഡെൻമാർക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രെഡറിക്സെൻ, സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സാഞ്ചസ്, സ്വീഡിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്രിസ്റ്റേഴ്സൺ തുടങ്ങിയവരാണ് 13 നേതാക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
