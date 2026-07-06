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കൊവിഡും നിപ്പയും വന്ന വഴിയറിയാമോ? ലോക സൂനോസസ് ദിനത്തിൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഇന്ന് ലോക സൂനോസസ് ദിനം. കൊവിഡ് 19, നിപ്പ, പേവിഷബാധ, പക്ഷിപ്പനി, ലൈം രോഗം എന്നിവയുടെയെല്ലാം പൊതുസ്വഭാവം അവ സൂനോട്ടിക് രോഗങ്ങളാണ്

INFECTIOUS DISEASES AVIAN INFLUENZA HUMAN TO ANIMAL VIRUS ZOONOTIC DISEASES
Representative Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 6, 2026 at 12:53 PM IST

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തിർത്തി കടക്കാൻ തക്കംപാർത്ത് അദൃശ്യനായൊരു ശത്രു കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് നിശബ്ദം പടരുന്ന ഇത്തരം വൈറസുകളാണ് ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. പ്രകൃതി തീർത്ത അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്ന ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് സൂനോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ഇന്ന് ലോക സൂനോസസ് ദിനം. കൊവിഡ് 19, നിപ്പ, പേവിഷബാധ, പക്ഷിപ്പനി, ലൈം രോഗം എന്നിവയുടെയെല്ലാം പൊതുസ്വഭാവം അവ സൂനോട്ടിക് രോഗങ്ങളാണ് എന്നതാണ്. അതായത് മൃഗങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന അണുബാധകൾ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മനുഷ്യരിൽ പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളിൽ 60 ശതമാനത്തിലധികവും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. കൂടാതെ പുതുതായി ഉയർന്നുവരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളിൽ 75 ശതമാനത്തിനും കാരണം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈറസുകളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഏത് മൃഗത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. 1885 ജൂലൈ ആറിന് ലൂയി പാസ്ചർ പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരായ ആദ്യ വാക്സിൻ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഓർമയ്ക്കായാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

ഈ കഥയിലെ വില്ലന്മാർ സാധാരണയായി മൃഗങ്ങളല്ല, മറിച്ച് അവ വെറും ആതിഥേയർ മാത്രമാണ്. വൈറസുകൾ, ബാക്ടീരിയകൾ, പരാദങ്ങൾ, ഫംഗസുകൾ എന്നിവ നിരന്തരം പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം മൃഗങ്ങളുടേതിൽ നിന്ന് ജൈവശാസ്ത്രപരമായി വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ അവയിൽ മിക്കതിനും നമ്മെ ബാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ പരിണാമം ചെറിയ അപകടങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ മനുഷ്യകോശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് നേടുന്നതോടെ അണുക്കൾ അതിജീവിക്കുക മാത്രമല്ല വേഗത്തിൽ പടരുകയും ചെയ്യുന്നു.

INFECTIOUS DISEASES AVIAN INFLUENZA HUMAN TO ANIMAL VIRUS ZOONOTIC DISEASES
Representative Image (ETV Bharat)

രോഗം പടരുന്നത് എങ്ങനെ

മൃഗങ്ങളുടെ കടിയേൽക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പ്രധാനമായും രോഗം പടരുന്നത്. പേവിഷബാധ ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. രോഗബാധിതനായ നായ, വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സസ്തനികൾ കടിക്കുമ്പോൾ വൈറസ് ഞരമ്പുകളിലൂടെ തലച്ചോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു. സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പേവിഷബാധ മാരകമായേക്കാം. എന്നാൽ കടിയേറ്റയുടൻ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് പൂർണമായും തടയാനാകും. എലികൾ, പക്ഷികൾ തുടങ്ങിയ ചെറിയ മൃഗങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ലൈം രോഗം രോഗബാധിതമായ ടിക്കുകൾ വഴിയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വന്യജീവികൾ, പ്രാണികൾ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയൊരു പാരിസ്ഥിതിക ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായി മനുഷ്യർ അറിയാതെ മാറുകയാണ്.

ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും രോഗങ്ങൾ പടരാം. സാൽമൊണെല്ല, ബ്രൂസെല്ലോസിസ്, ടോക്സോപ്ലാസ്മോസിസ്, ചിലതരം ഇ.കോളി എന്നിവ മലിനമായ മാംസം, പാസ്ചറൈസ് ചെയ്യാത്ത പാൽ, മുട്ടകൾ എന്നിവയിലൂടെ മനുഷ്യരെ ബാധിച്ചേക്കാം. അടുക്കളകളിലെ നല്ല ശുചിത്വവും സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണരീതിയും ഇവ തടയാൻ സഹായിക്കും. പ്രധാനമായും കോഴികളെയും കാട്ടുപക്ഷികളെയും ബാധിക്കുന്ന പക്ഷിപ്പനി മനുഷ്യരിൽ അപൂർവമാണെങ്കിലും രോഗബാധിതരായ പക്ഷികളുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസുകൾ അവയുടെ ജനിതക ഘടന മാറ്റുന്നതിൽ വിദഗ്ധരായതിനാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇവയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പക്ഷികൾക്കിടയിൽ പടരുന്ന വൈറസ് നാളെ മനുഷ്യരിലും എളുപ്പത്തിൽ പടർന്നേക്കാം.

പരിഹാരവും മുൻകരുതലുകളും

ഒരു ജന്തുജന്യ രോഗം എത്ര വേഗത്തിൽ ആഗോള പ്രതിസന്ധിയായി മാറുമെന്ന് കൊവിഡ് ലോകത്തെ ഓർമിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തെ മൃഗങ്ങളുടെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന പാഠം. വനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നത് വന്യജീവികളും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള അനാവശ്യ സമ്പർക്കം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. നായ്ക്കൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതും കോഴി ഫാമുകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും കൊതുകുകളുടെയും പ്രാണികളുടെയും എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പകർച്ചവ്യാധികൾ കുറയ്ക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഈ വെല്ലുവിളിയെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുന്നുണ്ട്. താപനില ഉയരുമ്പോൾ കൊതുകുകളും പ്രാണികളും പുതിയ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും മൃഗങ്ങൾ കുടിയേറ്റ രീതികൾ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. നഗരവത്കരണത്തിലൂടെയും കൃഷിയിലൂടെയും മനുഷ്യർ വനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നുകയറുന്നത് സൂക്ഷ്മാണുക്കൾക്ക് പുതിയ ആതിഥേയരെ കണ്ടെത്താൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു.

മിക്ക മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം പടർത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ലളിതമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുക, രോഗമുള്ള മൃഗങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുക, മൃഗങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത ശേഷം ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്നിവ പ്രധാനമാണ്. മാംസം നന്നായി പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കാനും പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത പാലുത്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. മൃഗങ്ങളുടെ കടിയേൽക്കുകയോ അവയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതിന് ശേഷം കടുത്ത പനിയോ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളോ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ വൈദ്യസഹായം തേടണം. പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നതിനൊപ്പം സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്.

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TAGGED:

WORLD ZOONOSES DAY
ANIMAL TO HUMAN VIRUS
NIPAH AND COVID
ZOONOTIC DISEASE SYMPTOMS
ZOONOTIC DISEASES PREVENTION

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