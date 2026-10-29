ലോക പക്ഷാഘാത ദിനം 2026: അറിയാം മസ്തിഷ്കാഘാതവും എവിഎമ്മുകളും
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത തലവേദന, ബോധം നഷ്ടമാകല്, അപസ്മാരം എന്നിവയാണ് എവിഎമ്മുകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ് സൂചനകള്. ഇവ ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് ഉടന് തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട്.
By Anubha Jain
Published : October 29, 2026 at 2:26 PM IST
മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണങ്ങളുമെത്തിക്കുന്ന ചെറിയ രക്തക്കുഴകളുടെ ശൃംഖലയായ കാപ്പില്ലറികള് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഞരമ്പുകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന രക്തക്കുഴലുകളില് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവര്ത്തന തകരാറുകളെയാണ് ഞരമ്പുകളിലെ പ്രവര്ത്തനത്തിലുണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങള്( Brain Brain arteriovenous malformations (AVMs) എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഈ വൈകല്യങ്ങള് വര്ഷങ്ങളോളം തിരിച്ചറിയാതെ പോകും. എന്നാല് കാലേ കൂട്ടി കണ്ടെത്താനായാല് ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന മസ്തിഷ്ഘാതത്തില് നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടാനാകും.
എന്താണ് ലക്ഷണങ്ങള്?
പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന കടുത്ത തലവേദന, അപസ്മാരം, ബോധം നഷ്ടപ്പെടല്, പുത്തന് നാഡീ പ്രശ്നങ്ങള് എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി മസ്തിഷ്കാഘാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാറുള്ളത്. ഇവയില് ഏതെങ്കിലും ശ്രദ്ധയില് പെട്ടാല് ഉടന് തന്നെ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിലരില് ഇത് കാഴ്യ്ക്ക് മങ്ങലേല്പ്പിക്കുന്നു. ചിലര്ക്ക് ചെവിയില് മൂളല് പോലുള്ള അസ്വസ്ഥതകള് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതേസമയം മറ്റ് ചിലരിലാകട്ടെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്.
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തലച്ചോറിലെ വൈകല്യങ്ങള് ശൈശവത്തിലോ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെയോ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് ബെംഗളുരുവിലെ അപ്പോളോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ പക്ഷാഘാത, ന്യൂറോ വാസ്കുലാര് -എന്ഡോവാസ്കുലാര് ഇന്റര്വെന്ഷണല് റേഡിയോളജി വിഭാഗം മുതിര്ന്ന കണ്സള്ട്ടന്റായ ഡോ.ചിന്മയി നാഗേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുട്ടി വളരുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇതും വികസിക്കുന്നു. എവിഎമ്മില് വന്തോതില് അസാധാരണമാം വിധം രക്തപ്രവാഹമുണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിക്കപ്പെടുന്നു.
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കൃത്യസമയത്ത് സ്കാനിങ് പോലുള്ളവ നടത്തിയാല് ഡോക്ടര്മാര്ക്ക് എവിഎമ്മിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനാകും. ഇതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമാണോയെന്നും എന്ത് സമീപനമാകും അനുയോജ്യമെന്നും ഇവര്ക്ക് നിശ്ചയിക്കാന് കഴിയും. ആ രക്ത കുഴലിന്റെ പ്രവര്ത്തനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന എംബോളൈസേഷന് പോലുള്ള ചികിത്സ ചിലരില് ആവശ്യമായി വരും. എല്ലാ എവിഎമ്മുകള്ക്കും ഒരേ ചികിത്സയല്ല നടത്തേണ്ടത്. ഓരോരുത്തരിലും ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. തെറ്റായ രൂപപ്പെടലുകള്ക്കെതിരെ സന്തുലിതമായ ഇടപെടലുകളാണ് ആവശ്യം. നിരന്തര പരിശോധനകള് രോഗിയുടെ സ്ഥിതി മനസിലാക്കാന് ഡോക്ടറെ സഹായിക്കും. ഒപ്പം ചികിത്സയുടെ ഫലം നിര്ണയിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാകും.
എവിഎം പൊട്ടിയാല് എന്ത് ചെയ്യും?
പെട്ടെന്ന് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴല് പൊട്ടിയാല് ഇത് മസ്തിഷ്കാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഉടന് തന്നെ രോഗിയെ സ്ഥിരതയിലെത്തിക്കാനാണ് മുന്തൂക്കം നല്കേണ്ടതെന്ന് ഇന്ത്യന് സ്ട്രോക്ക് അസോസിയേഷന് അധ്യക്ഷനും ബെംഗളുരുവിലെ നാരായണ ഹെല്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ന്യൂറോളജി വിഭാഗം മേധാവിയും ക്ലിനിക്കല് ലീഡുമായ ഡോ.വിക്രം ഹുഡെഡ് പറയുന്നു.
ശ്വാസം നല്കാനും രക്തചംക്രമണം സുഗമമാക്കാനുമാണ് ചികിത്സയില് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒപ്പം രക്തസമ്മര്ദ്ദം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക, മറ്റ് മസ്തിഷ്ക മുറിവുകള് ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്. തലയോട്ടിക്കുള്ളിലെ മര്ദ്ദം വര്ദ്ധിക്കല്, അപസ്മാരം, തലച്ചോറില് നീര്ക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഹൈഡ്രോസിഫിലസ് എന്നിവയടക്കമുള്ള സങ്കീര്ണതകള് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ചില രോഗികള്ക്ക് അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ വേണ്ടിവരും. അല്ലെങ്കില് രക്തപ്രവാഹം നിര്ത്താനായി മറ്റ് നടപടികള് കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരും. അടിയന്തരമായി തന്നെ രോഗിയെ പക്ഷാഘാത വിദഗ്ദ്ധര്, ന്യൂറോ സര്ജന്മാര്, ന്യൂറോ ഇന്ര്വെന്ഷണല് വിദഗ്ദ്ധര് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് ചില മസ്തിഷ്ക പ്രശ്നങ്ങള് ചികിത്സിക്കാന് ബുദ്ധിമുട്ട്?
മസ്തിഷ്ക എവിഎമ്മുകള് ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ സങ്കീര്ണതകളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. തലച്ചോറില് ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുകയാണെങ്കില് ഇത് സംസാരം, ചലനം, കാഴ്ച എന്നിവയെ എല്ലാം ബാധിക്കാം. ഇത് ചികിത്സയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയുണ്ടാക്കുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കിടെയും നിര്ണായക ഭിന്നതകള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നിരവധി ചെറു രക്തക്കുഴലുകളില് നിന്ന് രക്തമെത്തിക്കുന്ന വലിയതോ പൊട്ടിയതോ ആയ എവിഎമ്മുകളിലെ രക്തം കട്ടപിടിക്കല് നീക്കം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം സുരക്ഷിത ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഡോ.ചിന്മയി പറയുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദുര്ബല രക്തക്കുഴലുകളും ധമനി വീക്കവും ചികിത്സ വീണ്ടും സങ്കീര്ണമാക്കിയേക്കാം.
എവിഎമ്മുകളുടെ വലിപ്പം, സ്ഥലം, ഘടന, രോഗിയുടെ പ്രായം,മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചികിത്സ തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകൂ എന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നത്. മസ്തിഷ്കാഘാതത്തിന്റെ ചരിത്രം, തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികള് എന്നിവയും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശസ്ത്രക്രിയ ലഭ്യമാണെങ്കില് സൂക്ഷ്മ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ വേഗത്തില് എവിഎം നീക്കം ചെയ്യാനാകും. എന്ഡോവാസ്കുലാറിലൂടെ കത്തീറ്റര് ഉപയോഗിച്ച് അസാധാരണ രക്തക്കുഴലുകളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാകും.
ഇത് ഏക ശസ്ത്രക്രിയ ആയും റേഡിയോ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടി ചേര്ത്തും നടത്താനാകും. പൂര്ണമായും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനായാല് ചിലപ്പോള് രക്തക്കുഴല് നീക്കം ചെയ്യല് മാത്രമാകും അനുയോജ്യം. സ്റ്റീരിയോടാക്ടിക് റേഡിയോ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ റേഡിയേഷന് ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നമുള്ള രക്തക്കുഴലുകലെ നീക്കം ചെയ്യാം. ഒപ്പം എത്തിച്ചേരാന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചെറിയ എവിഎമ്മുകളെ ക്രമേണ പരിഗണിക്കാം. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏറെ സമയം വേണ്ടു വരും. എവിഎമ്മുകള് പൂര്ണമായും നീക്കം ചെയ്യുന്നവരെ വെല്ലുവിളികള് നിലനില്ക്കും. ചില രോഗികളില് വെല്ലുവിളി സാധ്യതയുള്ളതിനാല് നിരന്തരമായി നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ്.
സങ്കീര്ണമായ എവിഎമ്മുകള്ക്ക് നീക്കം ചെയ്യലും സൂക്ഷ്മ ശസ്ത്രക്രിയയും റേഡിയോ സര്ജറിയും ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ.ചിന്മയി പറയുന്നു. ഇന്റര്വെന്ഷണല് ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകള്, വാസ്കുലാര് ന്യൂറോ സര്ജന്സ്, റേഡിയോ സര്ജറി വിദഗ്ദ്ധര് തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന സംഘം ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കണം. രോഗിയുടെ ദീര്ഘകാല നാഡീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് കണക്കിലെടുത്ത് വേണം ഇത് നിശ്ചയിക്കാന്.
എന്താണ് എന്ഡോവാസ്കുലാര് എംബോളൈസേഷന്?
എന്ഡോവാസ്കുലാര് എംബോളൈസേഷനില് പൂര്ണമായും തുറന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമില്ല. തത്സമയ എക്സറേയുടെ മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് 0.3 മില്ലിമീറ്റര് വ്യാസമുള്ള ചെറു കത്തീറ്ററുകള് ഉപയോഗിച്ച് രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ എവിഎമ്മിലേക്ക് രക്തമെത്തിക്കുന്ന ധമനികള് കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യാനാകും. ഒരു സൂക്ഷമ വൈദ്യ പശ കുത്തി വച്ച് അസാധാരണമായ രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവര്ത്തനം തടസപ്പെടുത്താം.
ശരിക്കും എവിഎമ്മുകള്ക്ക് ചികിത്സ ആശ്യമില്ല. പൊട്ടിയ എവിഎമ്മുകള് ചില ചെറു സൂചനകള് കാട്ടിയേക്കാം. അവ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കുടുംബത്തിനും രോഗിക്കും ഗുണകരമാണ്. നിര്ണായക ലക്ഷണങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കില് മാത്രമേ എവിഎമ്മുകള് നീക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എവിഎമ്മുകളുടെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇത് നിലനില്ക്കുന്നത്. ഒന്നോ അതിലേറെയോ പ്രാവശ്യമായി വേണം ഇത് നടത്താന്. എവിഎം ഭേദമാക്കാനായി ശസ്ത്രക്രിയ, അനുപൂരക റേഡിയോ ശസ്ത്രക്രിയ, പാലിയേറ്റീവ് ആശ്വാസം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തയാറെടുക്കുകയും വേണം.
വലിയ AVM-കളിലോ (Arteriovenous Malformations), തലച്ചോറിലെ ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങളുമായി രക്തക്കുഴലുകൾ പങ്കിടുന്ന AVM-കളിലോ 'എംബോളിസേഷൻ' (Embolisation) പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകാം. രക്തസ്രാവം, പക്ഷാഘാതം (സ്ട്രോക്ക്) എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന അപകടസാധ്യതകൾ; ഇവയുടെ തീവ്രത ഓരോ കേസിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. രക്തക്കുഴലുകളെയും രക്തപ്രവാഹ രീതികളെയും സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തുന്നത് (മൈക്രോകത്തീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധന ഉൾപ്പെടെ) തലച്ചോറിലെ ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയുടെ സങ്കീർണ്ണത കണക്കിലെടുത്ത്, പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പരിചയസമ്പന്നരായ ന്യൂറോ-ഇന്റർവെൻഷണലിസ്റ്റുകൾ (neurointerventionalists) മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
ഒരു AVM പൂർണ്ണമായും ഭേദമായതായി എപ്പോഴാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?
ധമനികളും സിരകളും തമ്മിലുള്ള അസാധാരണ ബന്ധങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ഇമേജിംഗ് പരിശോധനകളിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കുമ്പോൾ, AVM വിജയകരമായി ചികിത്സിക്കപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കാം. രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുരോഗതി മാത്രം ഒരു രോഗശമനത്തിന്റെ തെളിവല്ല. AVM പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ, 'ഡിജിറ്റൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻജിയോഗ്രാഫി' (DSA) പോലുള്ള പരിശോധനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുടർ ഇമേജിംഗ് പരിശോധനകൾ (follow-up imaging) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഡോ. ഹുഡെഡ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
പൊട്ടിയ (ruptured) ഒരു AVM-ൽ, പൊട്ടാത്ത (unruptured) AVM-നെ അപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും രക്തസ്രാവമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഡോ. ചിന്മയി വിശദീകരിച്ചു. ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, വീണ്ടും രക്തസ്രാവമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 10%, മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 25%, അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 37.5%, പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 50% എന്നിങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. അതേസമയം, പൊട്ടാത്ത AVM-കളിൽ വർഷത്തിൽ ഏകദേശം 1-3% എന്ന നിരക്കിലാണ് രക്തസ്രാവ സാധ്യതയുള്ളത്.
ഭാഗികമായി മാത്രം ചികിത്സിക്കപ്പെട്ട ഒരു AVM-ൽ, വീണ്ടും രക്തസ്രാവമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിരിക്കാം; ഇത് ചികിത്സിക്കാത്ത AVM-ന് തുല്യമോ അതിലും കൂടുതലോ ആകാം. ഡോ. ചിന്മയിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ബാക്കിയുള്ള 'നൈഡസ്' (nidus - AVM-ന്റെ പ്രധാന ഭാഗം) ഭാഗത്തേക്ക് രക്തപ്രവാഹം കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇത് അസാധാരണമായ രക്തക്കുഴലുകൾക്കുള്ളിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ചികിത്സയിലൂടെ AVM പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക (complete obliteration) എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ, രക്തസ്രാവത്തിനുള്ള സാധ്യത ഗണ്യമായി കുറയുന്നു.
എംബോളിസേഷന് ശേഷം തുടർപരിശോധനകൾ (follow-up) അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. ചികിത്സയുടെ ഫലം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി, സാധാരണയായി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കോ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലോ DSA പരിശോധന നടത്താറുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം, വർഷത്തിലൊരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവിട്ട വർഷങ്ങളിലോ MRI അല്ലെങ്കിൽ MR ആൻജിയോഗ്രാഫി (MRA) പരിശോധനകൾ നടത്താം. തുടർപരിശോധനകളിൽ AVM വീണ്ടും വന്നതായി സംശയം തോന്നിയാൽ, അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും ഒരു DSA പരിശോധന കൂടി വേണ്ടി വന്നേക്കാം.
രക്തസ്രാവത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും സ്ഥാനവും, രോഗിയുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ അവസ്ഥ, അനുബന്ധ സങ്കീർണതകൾ, എവിഎമ്മിന്റെ വലുപ്പം, ശരീരഘടന എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് വീണ്ടെടുക്കൽ. രോഗി സ്ഥിരത കൈവരിക്കുമ്പോൾ, എവിഎമ്മിനെ നേരിടുന്നതിനും മറ്റൊരു രക്തസ്രാവത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും ഉചിതമായ ചികിത്സ ടീം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നേരത്തെയുള്ള ഇടപെടൽ നിർണായകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എവിഎം ചികിത്സയിലെ പുരോഗതി
തലച്ചോറിലെ എവിഎമ്മുകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സുവർണ്ണ നിലവാരം സെറിബ്രൽ ഡിഎസ്എ ആണെന്ന് ഡോ. ചിൻമയി പറഞ്ഞു. കൈത്തണ്ടയിൽ നിന്നോ ഞരമ്പിൽ നിന്നോ തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തം വിതരണം ചെയ്യുന്ന രക്തക്കുഴലുകളിലേക്ക് ഒരു കത്തീറ്റർ നയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആക്രമണാത്മക ഡേ-കെയർ നടപടിക്രമം. ഫീഡിംഗ് ധമനികൾ, നിഡസ് വലുപ്പം, രക്തപ്രവാഹ പാറ്റേണുകൾ, സിരകൾ വറ്റുന്നത് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എവിഎമ്മിന്റെ വാസ്കുലർ ആർക്കിടെക്ചർ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഡോക്ടർമാരെ സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം നിഡൽ അന്യൂറിസം പോലുള്ള അനുബന്ധ ദുർബല പോയിന്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. കളർ-കോഡഡ് ഫ്ലോ മാപ്പുകൾക്ക് അസാധാരണമാംവിധം മന്ദഗതിയിലുള്ളതോ വേഗതയേറിയതോ ആയ ഒഴുക്കിന്റെ മേഖലകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും, അത് കൂടുതൽ വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
എവിഎമ്മിന്റെ സ്ഥാനം, രോഗിയുടെ പ്രായം, ക്ലിനിക്കൽ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഡോക്ടമാർ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അപകടസാധ്യത സ്കോറുകൾ കണക്കാക്കുകയും അടുത്ത 5-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 4D സിടി, എംആർ ആൻജിയോഗ്രാഫി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നോൺ-ഇൻവേസിവ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നിക്കുകൾക്ക് തുടര് പരിശോധനാ വേളയില് രക്തപ്രവാഹ ശൈലി മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കാനാകുമെന്ന് ഡോ. ഹുഡെഡ് പറഞ്ഞു.
AVM-കൾ വിലയിരുത്താനും ചികിത്സ കൂടുതൽ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഡോക്ടർമാരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം മികച്ച മൈക്രോസർജിക്കൽ പ്ലാനിംഗ്, ഇൻട്രാ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഇമേജിംഗ്, ന്യൂറോഫിസിയോളജിക്കൽ മോണിറ്ററിംഗ് എന്നിവ ടീമുകളെ അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും നിർണായക ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. AVM വിലയിരുത്തലിനെയും ചികിത്സാ ആസൂത്രണത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബ്ലഡ്-ഫ്ലോ മോഡലിംഗും AI-അസിസ്റ്റഡ് ഇമേജിംഗും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും അവയുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഗുണങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സാധൂകരണം ആവശ്യമാണ്.
mlHealth360 ന്റെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ കുമാർ സുരേന്ദർ സിൻവാർ പറഞ്ഞു, “എഐ അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ സിടി, എംആർഐ സ്കാനുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും സംശയാസ്പദമായ കണ്ടെത്തലുകൾ ഫ്ലാഗ് ചെയ്യാനും ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും പാത്രങ്ങളുടെ വലുപ്പം അളക്കാനും അടിയന്തര കേസുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും സഹായിക്കും. ക്ലിനിക്കൽ വിലയിരുത്തലിനെ ആശ്രയിച്ച്, ചില പാരമ്പര്യ അവസ്ഥകളോ മസ്തിഷ്ക രക്തസ്രാവത്തിന്റെ ചരിത്രമോ ഉള്ള ആളുകളിൽ സ്ക്രീനിംഗ് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഇമേജ് വിശകലനത്തെയും ട്രയേജിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ AI-ക്ക് കഴിയും, പക്ഷേ ഒരു ക്ലിനീഷ്യന്റെ വിധിന്യായത്തെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്കാനുകൾ, ലക്ഷണങ്ങൾ, രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോഴും അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം.”
എല്ലാ AVM-കൾക്കും ഉടനടി ചികിത്സ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ, മസ്തിഷ്ക AVM-കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ വിലയിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച നടപടി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർമാർ രക്തസ്രാവ സാധ്യതയും ചികിത്സയുടെ സാധ്യമായ അപകടസാധ്യതകളും താരതമ്യം ചെയ്യണം.