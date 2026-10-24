ലോക പോളിയോ ദിനം 2026: കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിങ്ങനെ..
പോളിയോ വാക്സിനുകൾ സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ഒപിവി കുടലിൽ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം ഐപിവി പക്ഷാഘാതത്തില് നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
Published : October 24, 2026 at 10:41 AM IST
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചുനോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പോളിയോ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ പാടുപെട്ടേക്കാം. കാരണം, അതിനൊരു ഉദാഹരണം കണ്ടെത്തുക പോലും ഇന്ന് പ്രയാസകരമാണ്. പോളിയോ ബാധിച്ച് തളർന്നുപോയ ഒരാളെ ഇന്നത്തെ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും കണ്ടിട്ടുപോലുമുണ്ടാകില്ല. ഈ രോഗം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യത്താണ് അവർ വളർന്നുവരുന്നത്.
ഇത് തികച്ചും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നേട്ടമാണ്. എന്നാൽ ഇതോടൊപ്പം ഒരു പ്രശ്നവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു രോഗം കണ്മുന്നിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, അങ്ങനൊരു രോഗം നിലവിലില്ല എന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോളിയോയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ഇനിയും തുടരണമെന്ന് പറയുന്നത്. വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന തീവ്രമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രചാരണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ, 2014 ലാണ് ഇന്ത്യയെ പോളിയോ മുക്ത രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രാജ്യത്ത് വൈൽഡ് പോളിയോ വൈറസ് ബാധിച്ചുള്ള അവസാന കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 2011 ജനുവരി 13 നായിരുന്നു. ഈ നാഴികക്കല്ലുകൾ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തെ വലിയൊരു വിജയത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ജാഗ്രത കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാരണത്തെയല്ല.
ഇന്ന് ലോക പോളിയോ ദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ, കുട്ടികളെ പോളിയോയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം, സർക്കാർ പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന അർഹമായ ഡോസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളും അവർക്ക് കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണെന്ന് ശിശുരോഗ വിദഗ്ധർ മാതാപിതാക്കളോട് പറയുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ പോളിയോ അപൂർവ്വമായിരിക്കാം എന്നാൽ ലോകത്ത് നിന്ന് വൈറസ് ഇല്ലാതായിട്ടില്ല
പോളിയോവൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അതിവേഗം പടരുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് പോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിയോമൈലിറ്റിസ്. ഇത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിലും, കൃത്യമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാത്ത ആർക്കും ഈ രോഗം പിടിപെടാം. രോഗബാധിതരായ ആളുകളുടെ മലത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന വൈറസ് മലിനമായ കൈകൾ, ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം എന്നിവയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുടെ വായിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് രോഗം പ്രധാനമായും പടരുന്നത്. രോഗം ബാധിച്ച പലരിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരിയ അസുഖം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം ആളുകളിൽ ഈ വൈറസ് നാഡീവ്യൂഹത്തെ ആക്രമിക്കുകയും 'അക്യൂട്ട് ഫ്ലാസിഡ് പാരാലിസിസ്' അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന പേശി തളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ രീതിയിലുണ്ടാകുന്ന തളർച്ച സാധാരണയായി ഭേദമാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഇത് കാലുകളെ ബാധിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ശ്വസനത്തിന് ആവശ്യമായ പേശികളെപ്പോലും തളർത്താം. പോളിയോ ബാധിച്ച് ശരീരം തളർന്നുപോകുന്നവരിൽ ഏകദേശം 5 മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ ആളുകൾ, ശ്വസനപേശികൾ ചലനരഹിതമാകുന്നതുമൂലം മരണപ്പെടുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തുടർച്ചയായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, കൃത്യമായ രോഗനിരീഷണം, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും കഠിനാധ്വാനം എന്നിവയിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യ പോളിയോ മുക്ത പദവി കൈവരിച്ചതെന്നും വൈറസുകൾക്ക് അതിർത്തികളില്ലെന്നും മുംബൈയിലെ നാരായണ ഹെൽത്ത് എസ്ആർസിസി ചിൽഡ്രൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് പീഡിയാട്രിക് ഓർത്തോപീഡിക് സർജനായ ഡോ. അവി ഷാ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രകളും ജനങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റവും രോഗവ്യാപനം തടഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോലും പോളിയോവൈറസ് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ, ഉയർന്ന വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് നിലനിർത്തുന്നത് വഴി മാത്രമേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ ആവശ്യകത
ഒരു രോഗം വന്നതിന് ശേഷം ചികിത്സിക്കുന്നതും അത് വരാതെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോളിയോ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു രോഗമാണ്. കാരണം, ഇതിലൂടെയുണ്ടാകുന്ന പേശി തളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന നാഡീക്ഷതം ഭേദമാക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള യാതൊരു ചികിത്സയും നിലവിലില്ല. വൈദ്യസഹായത്തിനും പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകൾ നിയന്ത്രിക്കാനും രോഗബാധിതനായ വ്യക്തിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനും കഴിഞ്ഞേക്കും. എന്നാൽ രോഗം മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ട നാഡീപ്രവർത്തനങ്ങളെ പൂർണമായി വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല.
ഈ അതിവേഗ പകർച്ചവ്യാധിക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സംരക്ഷണ മാർഗം പ്രതിരോധ തുള്ളിമരുന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മെഡ്ഫസ്റ്റ് ഇഎൻടി സെൻ്ററിൻ്റെ സ്ഥാപകനും ഇഎടി ഡോക്ടറുമായ രാജേഷ് ഭരദ്വാജ് പറയുന്നു. പോളിയോ വാക്സിനുകൾ തികച്ചും സുരക്ഷിതവും ഫലപ്രദവുമാണ്. ലോകമെമ്പാടും രോഗം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ രോഗപ്രതിരോധ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി, തുള്ളിമരുന്നായി നൽകുന്ന ഓറൽ പോളിയോ വാക്സിനും (OPV), കുത്തിവയ്പ്പായി നൽകുന്ന ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് പോളിയോ വാക്സിനും (IPV) ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഈ വാക്സിനുകൾ പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ സംരക്ഷണമാണ് നൽകുന്നത്. രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ നിർണായകമായ കുടലിലെ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ഒപിവി സഹായിക്കുമ്പോൾ, രോഗം ബാധിച്ച് ശരീരം തളർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഐപിവി സഹായിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കൾ പ്രായോഗികമായി മനസിലാക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ്. രോഗം ഇപ്പോൾ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ വാക്സിൻ ആവശ്യമില്ലെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാതെ, കുട്ടികൾക്കായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പട്ടിക കൃത്യമായി പിന്തുടരുക.
മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്..
ക്രമരഹിതമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾക്ക് ശേഷവും തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തിനാണ് അധിക പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് നൽകുന്നത് എന്ന് പല അമ്മമാരും ചിന്തിച്ചിരിക്കാം. പോളിയോ പ്രതിരോധത്തിന് ആവശ്യമായ വാക്സിനുകൾ കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ, പൾസ് പോളിയോ ക്യാമ്പെയിനുകളിലൂടെ വീണ്ടുമൊരു ഡോസ് കൂടി നൽകാൻ മാതാപിതാക്കൾ എന്തിനാണ് അനുവാദം നൽകേണ്ടത് എന്ന് സംശയിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഉത്തരവും ഇതിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നു.
ഒരു കുട്ടിയെ വ്യക്തിപരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഒരു സമൂഹത്തിന് മുഴുവനായി പ്രതിരോധശേഷി നിലനിർത്തുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതിനായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. “ഓരോ കുട്ടിക്കും കൃത്യമായ സമയത്തുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പൊതുജനങ്ങളിൽ പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധാരണ ഷെഡ്യൂളിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇത്തരം അധിക ക്യാമ്പെയിനുകൾ. പോളിയോവൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം പൂർണമായും തടയുന്നതിനായി പൊതുജനാരോഗ്യ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ക്യാമ്പെയിനുകളിലൂടെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡോസുകൾ നൽകുന്നത്,” എന്ന് മദർഹുഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ എൻസിആർ - നിയോനാറ്റോളജി മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. സഞ്ജയ് വസീർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രതിരോധ തുള്ളിമരുന്ന് പ്രചാരണ പരിപാടികളെ സാധാരണ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾക്ക് പകരമുള്ള ഒന്നായി കാണാതെ, മാതാപിതാക്കൾ ഇതിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാകണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സാധാരണ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പുകൾ നേരത്തെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ആരോഗ്യ അധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ക്യാമ്പെയ്ൻ ഡോസുകൾ നൽകാൻ യോഗ്യരായ കുട്ടികൾക്ക് അവ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഈ അധിക ഡോസുകൾ സാധാരണ വാക്സിനേഷൻ പട്ടികയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ള ഒരു അനുബന്ധം മാത്രമാണ്. അവ ഒരിക്കലും സാധാരണ വാക്സിനേഷന് പകരമാകുന്നില്ല.
കൂടാതെ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുപ്പുകൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഡോസ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ കുട്ടിയുടെ വാക്സിനേഷൻ നിലയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ട ഉചിതമായ നടപടികളെക്കുറിച്ച് ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനോടോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടോ ചോദിച്ച് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്.
വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?
വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല. ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ പോളിയോവൈറസിന് സമൂഹത്തിൽ പടരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ, വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് കുറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ വിടവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. വൈറസ് വീണ്ടും കടന്നുവരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ വാക്സിൻ ഡോസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളും പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ സമൂഹങ്ങളും കൂടുതൽ അപകടത്തിലായേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ രോഗബാധയൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പോലും വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് കൃത്യമായി നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്.
നിലവിൽ രോഗം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നത് പ്രതിരോധ തന്ത്രങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ്. അല്ലാതെ ആ പ്രതിരോധ തന്ത്രം ഇനി ആവശ്യമില്ല എന്നതിൻ്റെ തെളിവല്ല. പോളിയോ ലോകമെമ്പാടും പൂർണമായി തുടച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്നത് വരെ, പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളും കൃത്യമായ രോഗനിരീക്ഷണവും ഉയർന്ന സമൂഹ പ്രതിരോധശേഷിയും അനിവാര്യമായി തുടരുമെന്ന് ഡോ. വസീർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ശുദ്ധമായ വെള്ളം, മികച്ച ശുചിത്വ പരിപാലനം, കൈകഴുകൽ, നല്ല ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രധാനമാണ്. എങ്കിലും രോഗം ബാധിച്ച് ശരീരം തളർന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രധാന സംരക്ഷണ മാർഗമെന്ന നിലയിൽ വാക്സിനേഷന് പകരമാകാൻ ഈ ശുചിത്വ ശീലങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല.
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും?
കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ പകർച്ചവ്യാധികളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവിൽ വിദഗ്ധരാകേണ്ടതില്ല. ചില പ്രായോഗിക നടപടികൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും.
- പതിവ് രോഗ പ്രതിരോധ ഷെഡ്യൂൾ പാലിക്കുക. കുട്ടിക്ക് പോളിയോ വാക്സിനുകൾ ഉചിതമായ പ്രായത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുക.
- പൾസ് പോളിയോ ക്യാമ്പെയിനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക.
- വാക്സിനേഷൻ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുക. ഇത് വിട്ടുപോയ ഡോസുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും.
- കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡോസ് എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുമായി സംസാരിക്കുക.
- വിശ്വസനീയമായ വൈദ്യോപദേശം തേടുക. കിംവദന്തികളും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി വാക്സിനേഷൻ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്.
അതേസമയം, ഭാവിതലമുറയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തുടർച്ചയായ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോ. ഭരദ്വാജ് പറയുന്നു. ഒരു രാജ്യം പോളിയോ വിമുക്ത പദവി നേടിയതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അടുത്ത തലമുറയിൽ നിന്നും പോളിയോ അകറ്റി നിർത്താം
കുടുംബങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പൊതുജനാരോഗ്യ അധികാരികളും ഒരു പൊതു ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വൈൽഡ് പോളിയോ വൈറസിനെതിരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം. ഇത് തീർച്ചയായും ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വിജയഗാഥ തന്നെയാണ്. ഒരുകാലത്ത് പോളിയോ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകണമെന്നില്ല. എങ്കിലും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പോളിയോ കണ്മുന്നിൽ ഇല്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ, കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഈ രോഗത്തെ എന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഈ നേട്ടം സാധ്യമാക്കിയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതേപടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
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