മാനസികാരോഗ്യ ദിനം 2026: മുൻവിധികൾ ഇല്ലാതെ കേൾക്കാം, നൽകാം കരുതൽ
മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്
Published : October 10, 2026 at 11:59 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മാനസികാരോഗ്യ പരിചരണം എന്നത് കേവലം രോഗനിർണയത്തിലും ചികിത്സയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലെന്നും മുൻവിധികൾ ഇല്ലാതെ രോഗികളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും രോഗമുക്തിക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും വിദഗ്ധർ. ഒക്ടോബർ 10ന് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൊണ്ടാപ്പൂർ കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ന്യൂറോ സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ഡോ. ചരൺ തേജ് കൊഗന്തി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. ഒരേ രോഗനിർണയം ലഭിച്ച വ്യക്തികൾ പോലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വെല്ലുവിളികളാകും നേരിടുന്നത്. മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ ആയി വൈകാരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിശ്ശബ്ദം സഹിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. ചിലർ കൃത്യമായ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും തേടുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ തങ്ങളെ കേൾക്കാൻ ഒരാൾ വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത്. 'നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാം: യഥാർഥ ശബ്ദങ്ങൾ, യഥാർഥ മാറ്റം' എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം. രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കും പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കും അപ്പുറം മാനസികാരോഗ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
It's #WorldMentalHealthDay Nearly 1 in 7 people live with a #MentalHealth condition. People with lived experience can help transform mental health care at every stage: from designing services to delivering and improving them. By collaborating and working together, experts with lived experience, and people working in mental health systems, policy, and research can design care that is person-centred, rights-based and rooted in dignity. Make community-based services stronger, support continuity of care and make every conversation count https://t.co/o4ibsedr2o— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 9, 2026
വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങൾ
വിഷാദരോഗം, ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ എന്നിവയുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാകും ഉണ്ടാകുക. ഒരാൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ, മറ്റൊരാൾക്ക് ബന്ധങ്ങളിലാകും പ്രതിസന്ധി. കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിലും സ്വന്തമായി പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അർഥവത്തായ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ഡോ. കൊഗന്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. രോഗികൾ എന്നതിലുപരി അവരെ വ്യക്തികളായി പരിഗണിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. രോഗമുക്തി എന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല. ചിലർക്ക് അത് ജോലിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതാകാം, മറ്റു ചിലർക്ക് സമാധാനപരമായി ഉറങ്ങുന്നതോ ബന്ധങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കുന്നതോ സ്വതന്ത്രരാകുന്നതോ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവ് വീണ്ടെടുക്കുന്നതോ ആകാം.
Stronger mental health involves people with lived experience. Governments and policy-makers and #MentalHealth professionals can improve care by working with and including people with lived experience, making sure their voices shape mental health laws, policies and services. Bring people with lived experience to the decision table from day one. Meaningful engagement leads to services that are more accessible, inclusive and responsive to people’s needs. Ahead of #WorldMentalHealthDay tomorrow, new WHO guide to support countries in shifting away from institutionalized mental health care models towards person-centred care in the community that respect people’s rights and choices https://t.co/o4ibsedr2o— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 9, 2026
കുടുംബങ്ങളുടെ പങ്ക്
ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ, പങ്കാളി, കുട്ടികൾ, പരിചരിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ചികിത്സാ വേളയിൽ ഭയവും ആശയക്കുഴപ്പവും വൈകാരിക തളർച്ചയും അനുഭവപ്പെടാം. ഇവരുടെ അനുഭവങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും അർഹമായ പരിഗണന നൽകണം. അതേസമയം മാനസികാരോഗ്യ പരിചരണം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സും സ്വയംഭരണാവകാശവും സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവകാശവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ശാസ്ത്രീയ ചികിത്സയും മാനുഷിക പരിഗണനയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഫലപ്രദമായ മാനസികാരോഗ്യ പരിചരണത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് ഡോ. കൊഗന്തി വ്യക്തമാക്കി.
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മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണെന്നും അത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വമായി മാറരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. വിഷാദരോഗം, സ്കീസോഫ്രീനിയ, ഉത്കണ്ഠ തുടങ്ങിയവ നേരിടുന്നവരെ ആ അവസ്ഥയുടെ പേരിൽ മാത്രം വിലയിരുത്തരുത്. മുൻവിധികൾ ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയാൻ വീടുകളിലും തൊഴിലിടങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും ആരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളിലും കൂടുതൽ അനുഭാവപൂർണമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കണം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏഴിൽ ഒരാൾ വീതം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. മാനസികാരോഗ്യ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവരെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർദേശിക്കുന്നു.
Union Health Ministry to Observe World Mental Health Day 2026, Reaffirming Commitment to Accessible, Inclusive and People-Centred Mental Healthcare Tele-MANAS renders yeoman service in bringing free, confidential and round-the-clock mental health support within easy reach of people across India through toll-free helpline 14416 Over 47.75 lakh calls received since launch on 10 October 2022; 53 Tele-MANAS Cells operational across all 36 States and Union Territories Women account for nearly 44% of recorded caller profiles, reflecting growing access to mental health support through telephone-based counselling MANN Jaagriti initiative to strengthen community awareness, encourage early help-seeking and address mental health stigma Mental health services integrated into over 1.83 lakh Ayushman Arogya Mandirs; District Mental Health Programme sanctioned for 767 districts #HealthForAll https://t.co/2OowOALoCW— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) October 9, 2026
ടെലി-മാനസ് സേവനങ്ങൾ
മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടപ്പിലാക്കിയ ടെലി-മാനസ് (14416) ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ വഴി ഇതുവരെ 47.75 ലക്ഷത്തിലധികം കോളുകളാണ് ലഭിച്ചത്. 2022 ഒക്ടോബർ 10ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 36 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 53 ടെലി-മാനസ് സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സഹായം തേടുന്നവരിൽ 44 ശതമാനവും സ്ത്രീകളാണ്. സമൂഹത്തിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി 'മൻ ജാഗൃതി' എന്ന സംരംഭവും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 1.83 ലക്ഷത്തിലധികം ആയുഷ്മാൻ ആരോഗ്യ മന്ദിറുകളിൽ മാനസികാരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുകയും 767 ജില്ലകളിൽ ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യ പരിപാടിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
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