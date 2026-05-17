യുവതലമുറയെ വിഴുങ്ങാൻ 'നിശബ്ദ കൊലയാളി'; ലോക രക്തസമ്മർദ്ദ ദിനത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയും കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും കാരണം യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പോലും രക്തസമ്മർദ്ദം അതിവേഗം വർധിച്ചുവരുന്നതായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
Published : May 17, 2026 at 9:47 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ ഭീഷണിയുയർത്തുന്ന ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ മെയ് 17 ലോക രക്താതിമർദ്ദ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. "നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാം" എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ രക്താതിമർദ്ദ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയമെന്ന് പ്രമുഖ ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ദ്ധന് ഡോ. അജയ് മിത്തൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്തതിനാൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ ഒരു 'നിശബ്ദ കൊലയാളി' (Silent Killer) ആയാണ് മെഡിക്കൽ ലോകം കണക്കാക്കുന്നത്.
വില്ലനാകുന്നത് മാറിയ ജീവിതശൈലിയും സമ്മർദ്ദവും
ഇന്നത്തെ മാറിയ ജീവിതശൈലി, കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ, ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലായ്മ എന്നിവയാണ് രക്താതിമർദ്ദം ഇത്രയധികം വർധിക്കാൻ കാരണം. മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരെ മാത്രം ബാധിച്ചിരുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇന്ന് യുവാക്കൾക്കിടയിലും അതിവേഗം പടരുകയാണ്.
പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:
- രാത്രി വൈകി ഉറങ്ങുന്ന ശീലം.
- ജങ്ക് ഫുഡുകളുടെയും എണ്ണമയമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളുടെയും അമിത ഉപയോഗം.
- പുകവലിയും മദ്യപാനവും.
- ജോലിസ്ഥലത്തെയും വ്യക്തിജീവിതത്തിലെയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം.
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൃദ്രോഗം, പക്ഷാഘാതം, വൃക്ക തകരാറിലാകൽ, കാഴ്ച ശക്തി കുറയൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും ഡോ. മിത്തൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം
30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. രോഗം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തിയാൽ മികച്ച ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും കൃത്യമായ വ്യായാമത്തിലൂടെയും ഇത് ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ, ഇതൊരു ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയായി മാറിയാൽ പിന്നീട് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും
ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയിലൂടെ രക്താതിമർദ്ദത്തെ എങ്ങനെ തടയാമെന്ന് ജിടിബി ആശുപത്രിയിലെ മെഡിസിൻ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോ. കുൽദീപ് കുമാർ വിശദീകരിക്കുന്നു
ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിൻ്റെയും എണ്ണയുടെയും അളവ് കൃത്യമായി പരിമിതപ്പെടുത്തുക. പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ധാരാളമായി ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യുക. നടത്തം, യോഗ, ധ്യാനം എന്നിവ രക്തസമ്മർദ്ദവും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.തുടർച്ചയായ തലവേദന, തലകറക്കം, ശ്വാസതടസ്സം, അമിതമായ ക്ഷീണം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധന നടത്തണം.
സ്വയംചികിത്സ അപകടം
പലരും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുമ്പോൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ സ്വയം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് നിർത്താറുണ്ട്. ഇത് അതീവ അപകടകരമാണെന്നും സ്ട്രോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കൃത്യസമയത്തുള്ള രോഗനിർണ്ണയവും കൃത്യമായ ചികിത്സയും വഴി രക്താതിമർദ്ദം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
