മാറാത്ത ക്ഷീണം വെറും 'ജോലി സമ്മർദ്ദം' ആകണമെന്നില്ല; ശരീരം തരുന്ന ആ വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് തിരിച്ചറിയുക!
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സ്ഥിരമായ ക്ഷീണം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കരൾ വീക്കത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണമാവാം.
Published : July 28, 2026 at 3:54 PM IST
ഇന്നത്തെ അതിവേഗ ജീവിതത്തിൽ ജോലി സമ്മർദ്ദവും കടുത്ത ക്ഷീണവും പലർക്കും ഒരു സ്ഥിരം ശീലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ദിവസേനയുള്ള ഈ തളർച്ചയെ വെറുമൊരു "ഓഫീസ് സ്ട്രെസ്" ആയി തള്ളിക്കളയുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിതുരന്നേക്കാം. കൃത്യമായ വിശ്രമം എടുത്തിട്ടും മാറാത്ത ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ക്ഷീണം, ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ശരീരം തരുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ചില മുന്നറിയിപ്പുകളാവാം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു..
മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ശരീരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കവും വിശ്രമവും നൽകിയിട്ടും മാറാത്ത കടുത്ത ക്ഷീണം പലപ്പോഴും കരൾ വീക്കത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാകാം.
ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങളെ പുറന്തള്ളുകയും ഊർജ്ജം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അണുബാധയോ തകരാറോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ശരീരം ആദ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കടുത്ത തളർച്ചയാണ്. രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നതിന് മുൻപ് ശരീരം തരുന്ന ഇത്തരം സൂചനകളെ കൃത്യസമയത്ത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.
ചെന്നൈയിലെ ഗ്ലെനീഗിൾസ് ആശുപത്രിയിലെ കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയാ വിദഗ്ധനും ഹെപ്പറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോ. ജോയ് വർഗീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച്, വിദ്യാർത്ഥികളിലും യുവ പ്രൊഫഷണലുകളിലുമാണ് ഇത് പതിവായി കാണാറ്.
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“വാരാന്ത്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്ഷീണം, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന തുടങ്ങിയ പരാതികളുമായി 18 നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള രോഗികൾ ഔട്ട്പേഷ്യൻ്റ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ടെന്ന്” അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പല കേസുകളിലും, മോശം ഉറക്കമോ ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണശീലമോ ആയിരിക്കും കാരണം.
ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയോ പനി, ഛർദ്ദി, മൂത്രത്തില് നിറവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളിൽ മഞ്ഞനിറം എന്നിവ കാണുന്നെങ്കിൽ അവ ഒരിക്കലും നിസാരമായി കളയരുതെന്നും അവ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ യുടെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
മദ്യത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മദ്യം കാരണം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് പലതരം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസുകൾക്ക് വൈറസുകൾ കാരണമാവാറുണ്ട്. മലിനമായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയുമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇയും പടരുന്നതെന്ന് ഡോ. വർഗീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ സാധാരണ വാരാന്ത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ, വഴിയോരത്തെ തട്ടുകടകളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, യാത്രകൾ, കല്യാണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കൽ, അർധരാത്രിയിൽ ഓൺലൈനായി ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കഫേകളിൽ പോയി ഭക്ഷണം പരീക്ഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ പെടും.
"വൈകി ഉറങ്ങുന്നതോ പ്രഭാതഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതോ അല്ല ഇവിടെ യഥാർത്ഥ വില്ലൻ. മറിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണെന്നും അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതുമെന്നതുമാണ് പ്രധാനം. അവിടെയാണ് രോഗസാധ്യത ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്."
-ഡോ. വർഗീസ്
ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്? സ്വയ ചികിത്സ ഒഴിവാക്കുക
ജോലിക്ക് പോവുന്നതിന് മുൻപ് വയറു വീർത്തതു പോലെ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ മൂലിയാണ് ഒരു വേദനസംഹാരി കഴിച്ച് തത്ക്കാല ആശ്വാസം നേടി തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നത്. ഇത് തെറ്റായ ശീലമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.
ഡോ. വർഗീസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, രോഗികൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റുകളിൽ ഒന്നാണിത്: “ക്ഷീണം, ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പില്ലായ്മ എന്നിവ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പനിയോ മഞ്ഞപ്പിത്തമോ വന്നാൽ, വീട്ടിൽ സ്വയം ചികിത്സ തുടരരുത്. ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുക. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ, പൂർണ്ണമായി സുഖം പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.”
മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകൾ
ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈദ്യസഹായം ഉടൻ തേടണം.
- ശരിയായ വിശ്രമത്തിനു ശേഷവും കഠിനമായ ക്ഷീണം
- ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ ഛർദ്ദി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വിശപ്പ് കുറയൽ
- കണ്ണുകളിൽ മഞ്ഞനിറം അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രത്തിലെ നിറവ്യത്യാസം
- പനി
- വയറുവേദന
ഇവ മുന്നറിയിപ്പ് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എയും ഇയും സാധാരണയായി പെട്ടെന്നുള്ള രോഗത്തിന് കാരണമാകുമെങ്കിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ കരൾ ആരോഗ്യത്തെ അതില്ലാതാക്കും.
ബെംഗളൂരുവിലെ ബന്നാർഘട്ടയിലുള്ള ഫോർട്ടിസ് ആശുപത്രിയിലെ കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ ഡോ. മഹേഷ് ഗോപഷെട്ടി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മതിയായ ഉറക്കം ലഭിച്ചിട്ടും മെച്ചപ്പെടാത്ത നിരന്തരമായ ക്ഷീണമുണ്ടെങ്കില് ചികിത്സ തേടല് അനിവാര്യമാണ്. “പലരും ഇത് സമ്മർദ്ദമോ തിരക്കേറിയ വാരാന്ത്യം ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതോ ആണെന്ന് കരുതുന്നു, പക്ഷേ തുടർച്ചയായ ക്ഷീണം ചിലപ്പോൾ വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ആദ്യകാല ലക്ഷണമായിരിക്കാം” എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കരൾ പൂർണമായും തകരാറിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ലളിതമായ രക്തപരിശോധനയിലൂടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് കണ്ടെത്താനാകും.
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് നിങ്ങളെ ഇത്ര ക്ഷീണിതനാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
കരൾ രോഗം ക്ഷീണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
“നിങ്ങളുടെ കരൾ ശരീരത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി പോലെയാണ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്. ഇത് പോഷകങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു, ഊർജ്ജം സംഭരിക്കുന്നു, വിഷവസ്തുക്കളെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. കരളിന് വീക്കമുണ്ടാവുമ്പോൾ ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് കഠിനമാകും. നിങ്ങൾക്ക് വൈറൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ വീക്കം ശരീരത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജം ഉത്പ്പാദനത്തേയും ഊർജം കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവിനേയും തടസപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് നിരന്തരമായ ക്ഷീണത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചേയ്ക്കാം” മുംബൈയിലെ പിഡി ഹിന്ദുജ ഹോസ്പിറ്റൽ & മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് സെൻ്ററിലെ കൺസൾട്ടൻ്റ് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോ.പവൻ ധോബിൾ പറഞ്ഞു.
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കണ്ടെത്തപ്പെടാതെ തുടരുന്നതിനാൽ, സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ പലരും ഈ സൂക്ഷ്മമായ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിക്കുന്നു. മുംബൈയിലെ പരേലിലുള്ള ഗ്ലെനീഗിൾസ് ആശുപത്രിയിലെ ഹെപ്പറ്റോളജി ഡയറക്ടർ ഡോ. അമീത് മണ്ടോട്ടിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സാധാരണ ക്ഷീണവും കരൾ സംബന്ധമായ ക്ഷീണവും തമ്മിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസമുണ്ട്: “വിശ്രമിച്ചാലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം മെച്ചപ്പെടില്ല.”
എല്ലാ ആഴ്ചയും അസാധാരണമായ ക്ഷീണം, വിശപ്പില്ലായ്മ, ഓക്കാനം, മൂത്ര നിറ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകളുടെ മഞ്ഞനിറം എന്നിവ അനഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരത്തെ വെറുതെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. നേരത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നത് ചികിത്സ എളുപ്പമാക്കുകയും ദീർഘകാല കരൾ തകരാറുകൾ തടയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.
കരളിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ നുറുങ്ങുകൾ
ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിൻ്റെ ശുദ്ധവും ഫിൽട്ടർ ചെയ്തതുമായ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടേയും ധൃതി പിടിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതിലൂടേയും ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.
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