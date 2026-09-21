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ലോകമറവി രോഗ ദിനം; മറവി ശരിക്കും പ്രായമാകലാണോ? അല്‍ഷെയ്‌മേഴ്‌സിന്‍റെ പ്രാരംഭ ലക്ഷണങ്ങള്‍ അറിയാം

വാര്‍ദ്ധക്യത്തിലെ മതിഭ്രമത്തിനുള്ള കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മറവി രോഗം. ഓര്‍മ്മയെയും ചിന്താശേഷിയെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം രോഗങ്ങളെയാണ് അല്‍ഷെയ്‌മേഴ്‌സ് കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്.

WORLD ALZHEIMERS DAY 2026 NARAYANA RN TAGORE HOSPITAL KOLKATA DR ARINDAM GHOSH NEUROLOGIST DR SHIVAM GUPTA PSYCHIATRIST AMAHA
One of the earliest things families may notice in the elderly is a change in short-term memory (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 5:03 PM IST

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ഞാന്‍ എവിടെയാണ് എന്‍റെ കണ്ണട വച്ചത്? ഞാനിപ്പോ എന്താണ് പറയാന്‍ വന്നത്? നേരത്തെ ഇത് ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണോ? തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പ്രായം കൂടുന്തോറും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് പലപല വിശദീകരണങ്ങള്‍ നമുക്ക് നല്‍കേണ്ടി വരുന്നു. അവര്‍ക്ക് പ്രായമായെന്ന് നാം സമാധാനിക്കുന്നു.

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എന്നാല്‍ പ്രായമാകലും ഈ ബുദ്ധിഭ്രമവും ഒരേ കാര്യമല്ല. ചില മറവികള്‍ പ്രായത്തിന്‍റേതെന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യവത്ക്കരിക്കാം. എന്നാല്‍ ഈ ഓര്‍മ്മത്തെറ്റുകള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെട്ടാലോ? ഇത് ആ വ്യക്തിയുടെ സാധാരണ സ്വഭാവത്തില്‍ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയാലോ

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ഓര്‍മ്മക്കുറവ് പ്രായമാകുമ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓര്‍മ്മ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ തീര്‍ച്ചയായും നാം ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറവി രോഗം പ്രായവുമായി ബന്ധമുള്ളതല്ല.ആദ്യ ലക്ഷണം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാനമെന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലെ മുകുന്ദപൂരിലുള്ള നാരായണ ആര്‍എന്‍ ടാഗോര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ന്യൂറോളജി വിഭാഗം കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റും ക്ലിനിക്കല്‍ മേധാവിയുമായ ഡോ.അരിന്ദാം ഘോഷ് പറയുന്നു.

പ്രായമാകുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നമല്ല ഡിമെന്‍ഷ്യയെന്നാണ് ഡോ,ഘോഷിന്‍റെ അഭിപ്രായം. ലോകമെമ്പാടും 570 ലക്ഷം പേര്‍ ഈ രോഗവുമായി ജീവിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രം 90 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. ആദ്യ ലക്ഷണം നാടകീയമായി സംഭവിക്കില്ല.

ഡിമെന്‍ഷ്യ എന്നത് കേവലം മറവി നഷ്‌ടപ്പെടല്‍ കൊണ്ടാവില്ല തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അമാഹയിലെ മുതിര്‍ന്ന മാനസികരോഗ വിദഗ്ദ്ധനാ്യ ഡോ.ശിവം ഗുപ്‌ത പറയുന്നു. ഇവരെ പരിപാലിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇവരുടെ ദൈനംദിന സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങള്‍ പോലും തിരിച്ചറിയാനാകും. ഒരിക്കല്‍ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ ഇവര്‍ക്ക് താത്‌പര്യം നഷ്‌ടമാകും. കാര്യക്ഷമത കുറയും. ക്രമേണ കുടുംബങ്ങളില്‍ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്നും അകലും. അസാധാരണമാം വിധം അസ്വസ്ഥതകള്‍ പ്രകടമാക്കും, സംശയവും ഉത്കണ്‌ഠയും ചിലപ്പോള്‍ ശാന്തതയും പ്രകടിപ്പിക്കും.

പ്രഭാതഭക്ഷണം കഴിക്കാനും താക്കോലെടുക്കാനും മറക്കും

ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്നത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഓര്‍മ്മയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളാകും. ഇടയ്ക്കിടെ സാധനങ്ങള്‍ തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക, രാവിലെ എന്താണ് കഴിച്ചതെന്ന് മറന്ന് പോകുക, ഒരേ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ പലവട്ടം ചോദിക്കുക, അടുത്തിടെ കേട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറന്ന് പോകുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാകും ആദ്യഘട്ടത്തിലുണ്ടാകുക.

WORLD ALZHEIMERS DAY 2026 NARAYANA RN TAGORE HOSPITAL KOLKATA DR ARINDAM GHOSH NEUROLOGIST DR SHIVAM GUPTA PSYCHIATRIST AMAHA
A person with Alzheimer's may struggle to remember someone's name even though they have known that person for years (Getty images)

കേവലം ഇടയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ഓര്‍മ്മത്തെറ്റുകളല്ല ഡിമെന്‍ഷ്യ. ഇത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ഇടപെടാന്‍ തുടങ്ങിയേക്കാം. ഒരിക്കല്‍ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓര്‍ത്ത് വച്ചിരുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് കൂടുതലായി ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലുകള്‍ വേണ്ടി വരുന്നു. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു. അല്‍പ്പം മുമ്പ് അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ പോലും ഓര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഈ മാറ്റം മനസിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം ഇത് ക്രമാനുഗതമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. വളരെ അപൂര്‍വമായി മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം ഉണര്‍ന്നെഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു വ്യക്തിയില്‍ തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങള്‍ കാണുക. മറിച്ച് പലപ്പോഴും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളായി മറന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് പതിവ്.

പരിചിതമായ ഒരിടം മറന്ന് പോകുക

മറ്റൊരു മുന്നറിയിപ്പ് യാത്രയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മറവിയാണ്. ആവര്‍ത്തിച്ച് ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുക. അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭാഷണം മറന്ന് പോകുക, പരിചിതമായ വസ്‌തുക്കള്‍ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുക, കൂടുതല്‍ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലുകള്‍ വേണ്ടി വരിക എന്നിവയാണ് മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളെന്നും ഡോ.ഗുപ്‌ത പറയുന്നു. ഒരേസ്ഥലത്ത് വളരെക്കാലമായി താമസിക്കുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി മറന്ന് പോകുന്നതും മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. ചന്തയിലേക്കുള്ള ചിരപരിചിതമായ വഴി മറന്ന് പോകുക, അമ്പലത്തിലേക്കോ സുഹൃത്തിന്‍റെ വീട്ടിലേക്കോ ഉള്ള വഴി അറിയാതെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകുക എന്നിവ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്.

വീട്ടില്‍ നിന്ന് അകലെ ആയിരിക്കുമ്പോഴോ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കോ പോകുമ്പോള്‍ വഴിയറിയാതെ ഉഴലുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഡോ.ഘോഷ് പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് വഴി തെറ്റുന്നത് പോലെയല്ല.ക്ഷീണിക്കുമ്പോഴോ ശ്രദ്ധ മാറുമ്പോഴോ നമുക്ക് വഴി തെറ്റാം. എന്നാല്‍ ഒരിക്കല്‍ പരിചിതമായിരുന്ന ഇടങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് അപരിചിതമാകുന്നത് പ്രശ്‌നമാണ്. ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ആളിനെ സംബന്ധിച്ചും ഏറെ ഭയാനകമാണ്. കാരണം അവര്‍ക്ക് മനസിലാകും എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന്. അവര്‍ക്ക് ഉത്കണ്‌ഠ ഉണ്ടാകുകയും അമ്പരപ്പിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ മാറ്റങ്ങളെ അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഏറെ അനുഭാവത്തോടെ വേണം സമീപിക്കാന്‍., തിരുത്തലിന് അല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്.

ഓര്‍മ്മകള്‍ മറയും മുമ്പ് സംസാരമില്ലാതായേക്കാം

ഓര്‍മ്മ മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തില്‍ ഇല്ലാതാകുന്നത്. മറിച്ച് ഭാഷയും ആശയവിനിമയ പാടവവും ഇല്ലാതായേക്കാം. വര്‍ഷങ്ങളായി അറിയുന്ന ഒരാളുടെ പേരോര്‍ക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാം. പരിചിതമായ ഒരു വാക്ക് കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. വാക്കുകള്‍ തെറ്റായി ഉച്ചരിക്കാം.നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും തലച്ചോര്‍ ആ വാക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാതെ തടയുന്നു. ഇത് സ്ഥിരമാകുമ്പോഴാണ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ സംസാരത്തെയും ബാധിക്കാന്‍ തുടങ്ങുന്നു. ഒരിക്കല്‍ ഇടതടവില്ലാതെ സംസാരിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാള്‍ പെട്ടെന്ന് മൗനിയാകുന്നു. വാക്കുകള്‍ കണ്ടെത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണിത്.

പണത്തിന് മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രകടമാക്കാനാകും, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ അപ്പോഴും തിരിച്ചറിയില്ല

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ഇതിന്‍റെ സുപ്രധാന തെളിവുകള്‍. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കില്‍ നമുക്ക് മാനസികമായി ഒരേസമയം നിരവധി കഴിവുകള്‍ വേണം. വിവരങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കണം, തുടര്‍ന്നുള്ള നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണം, അംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കണം, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കണം, എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കണം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മാനസികമായി പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോള്‍ പണമിടപാടിന് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുന്നു. ബില്ലുകള്‍ ഇവര്‍ക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നു. പരിചിതമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ വിഷമകരമാകുന്നു. മുന്‍കാലങ്ങളിലുണ്ടാകാതിരുന്ന പിഴവുകള്‍ സാധാരണമാകുന്നു. കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ആദ്യ പ്രായോഗിക സൂചനകള്‍ സാധാരണയെക്കാള്‍ കൂടുതലായുള്ള മറവികള്‍ ആഘാതമാകുന്നു.

എന്നാല്‍ ഒരു ലക്ഷണം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കിതിനെ ഡിമന്‍ഷ്യ എന്ന് എഴുതിതള്ളാനാകില്ല. ഒരു പേര് മറക്കല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ താക്കോല്‍ നഷ്‌ടമാകല്‍അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു മുറിയില്‍ കയറല്‍ എന്നിവ ഏത് പ്രായത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ നിരന്തരം ഓര്‍മ്മക്കുറവുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ചിന്തയിലോ ആശയവിനിമയത്തിലോ ദൈനംദിന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമുണ്ടോ എന്നതാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നും ഡോ.ഘോഷ് പറയുന്നു.

ഡിമെന്‍ഷ്യ എന്നാല്‍ ഒരു കുടയാണ്.ഓര്‍മ്മയും ചിന്താശേഷിയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങള്‍ ഈ കുടക്കീഴില്‍ വരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ വൈദ്യ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ ഓര്‍മ്മക്കുറവ് അല്‍ഷെയ്‌മേഴ്‌സ് ആണെന്ന് വെറുതെ വിധിയെഴുതരുത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഭയപ്പെടുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഭയന്നാല്‍ മറന്ന് പോയവ ഓരോന്നായി കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. അവഗണിച്ചാല്‍ അവള്‍ക്ക് പ്രായമായില്ലേ എന്ന മനോഭാവമാകും. ഇത് രണ്ടും ഗുണകരമല്ല.

നേരത്തെ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും വിലപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും

മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവരെ നോക്കുന്നവര്‍ മനസിലാക്കണമെന്ന് ഡോ.ഗുപ്‌ത പറയുന്നു. സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ക്രമാനുഗതമായി ഈ വ്യക്തിയുടെ സാധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്കും ഇടപെടുകയെന്നും ഡോ.ഘോഷ് പറയുന്നു.ഡിമെന്‍ഷ്യ കാലേക്കൂട്ടി തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ചിലരുടെ കാര്യത്തില്‍ മാനസികമായ ശേഷിയില്ലായ്‌മ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായേക്കും. നേരത്തെ രോഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞാല്‍ നാം എങ്ങനെയുള്ളവരുമായാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് മനസിലാക്കാം.അതനുസരിച്ച് നമുക്കും കാര്യങ്ങള്‍ നീക്കാനാകും. ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ക്കും ലക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താനാകും.അല്ലാതെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല. ഇതിനെല്ലാം ഉപരി കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് തന്നെ അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം അര്‍ത്ഥഗര്‍ഭമായി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്താനാകുന്നു.

TAGGED:

WORLD ALZHEIMERS DAY 2026
NARAYANA RN TAGORE HOSPITAL KOLKATA
DR ARINDAM GHOSH NEUROLOGIST
DR SHIVAM GUPTA PSYCHIATRIST AMAHA
EARLY DEMENTIA SIGNS IN THE ELDERLY

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