'കണക്കിൽ കണക്കാണ്'! ചില കുട്ടികൾ കണക്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? കാരണമിതാണ്
'ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്കൽക്കുലിയ' എന്ന പഠന വൈകല്യം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ ഗണിത പഠനത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി.
Published : November 14, 2026 at 1:29 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഗണിത പഠനത്തിൽ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിലെ പ്രശ്നപരിഹാര തന്ത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ഗവേഷകൻ ഒലിവർ ലാസ്നിക്കിൻ്റേയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗവേഷണം നടത്തിയത്.
ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിൽ (ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ) നിരന്തരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന 'ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്കൽക്കുലിയ' (Developmental) എന്ന പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 'ജെന്യൂറോസ്' എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഈ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കാരണമാകുന്ന പ്രത്യേക ചിന്താ പ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ചും തലച്ചോറിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസിലാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്കൽക്കുലിയ ബാധിച്ച കുട്ടികൾ മാറ്റങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും.
ഒരു കണക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മികച്ച രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ ഇവർ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതായും പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ചോദ്യങ്ങളുടെ കാഠിന്യം വർധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ രീതികളെ മാറ്റാൻ ഇവർക്ക് വേഗത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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സമയത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കില്ല. കാലക്രമേണ അവരുടെ സമീപനങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുക എന്നത് പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് സയൻസ് ഡെയിലി വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നു. ചില കുട്ടികൾക്ക്, കണക്ക് പഠിക്കുക എന്നത് അവരുടെ സഹപാഠികളേക്കാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവർ പരിശീലിക്കുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. അവരുടെ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇവർ തുടർച്ചയായി പോരാടും.
ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഗവേഷകർ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും തലച്ചോറിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്ന് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ചും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
ഗണിത തന്ത്രങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഗണിത തന്ത്രങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്ന് അറിയുന്നതിനായി സ്റ്റാൻഫോർഡ് സംഘം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള 68 കുട്ടികളിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഗണിത ക്രിയകളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ സമീപനം എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് പ്രധാനമായും പഠനം നടത്തിയത്. വിവിധ ഗണിത തന്ത്രങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവരുടെ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനം പ്രകടനത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നിവ ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിച്ചു.
ഏത് സമീപനമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് കുട്ടികളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഓരോ അക്കങ്ങളും എണ്ണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചിതമായ കൂടുതൽ വേഗത്തിലുള്ള രീതി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാം. പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാകുമ്പോൾ, അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം.
മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തന രീതികൾ
ഗവേഷകർ ഈ പെരുമാറ്റവ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നന്നായി മനസിലാക്കാൻ മസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തന രീതികളും പരിശോധിച്ചു. ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ (ഗണിത വൈകല്യം) ബാധിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും നേരിടുന്നത് ഒരേ പ്രശ്നമല്ലെന്നും വിവിധ മാനസിക പ്രക്രിയകളിലെ തടസങ്ങൾ കാരണമാണ് കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതെന്നും ഗവേഷകർ പിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തി.
"പ്രധാനമായും, ഈ പഠനം ഡിസ്കാൽക്കുലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വ്യക്തിഗത വ്യത്യാസങ്ങളെ എടുത്തുപറയുന്നു. കൂടാതെ, ഈ വൈകല്യം ഒന്നിലധികം പ്രക്രിയകളിലുടനീളമുള്ള മാനസികവും നാഡീസംബന്ധവുമായ തകരാറുകളെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും തെളിയിക്കുന്നു" ഗവേഷകൻ ലാസ്നിക് പറഞ്ഞു.
ഗണിത ക്രിയകളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ സമീപനത്തേയും തലച്ചോറിലെ വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളേയും മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ ചില വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗണിതം എന്തുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി മാറുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ചിത്രം ഈ ഗവേഷണം നൽകുന്നു. കുട്ടിക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
കുട്ടികൾ എങ്ങനെ തന്ത്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, ഗണിത ക്രയികൾ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസലാക്കുന്നത് 'ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ' (mathematical learning disability / developmental dyscalculia) ഉള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും ഗവേഷകരെ സഹായിക്കുന്നു.
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