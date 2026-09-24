വാക്സിൻ എടുക്കാത്ത കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും അപകടത്തിൽ; അഞ്ചാംപനി തിരിച്ചുവരുന്നു, മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ വാക്സിനേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ വിജയമാണെങ്കിലും, ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ വിടവാണ് അഞ്ചാം പനി പോലുള്ള മാരകമായരോഗങ്ങൾ വീണ്ടും തലപൊക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്
By PTI
Published : September 24, 2026 at 3:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കുട്ടിക്കാല വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും, ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാം പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ വീണ്ടും പടർന്നുപിടിക്കുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും നിലനിൽക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ കുറവാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ വാക്സിനേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ വിജയമാണെങ്കിലും, ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ വിടവാണ് അഞ്ചാം പനി പോലുള്ള മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വീണ്ടും തലപൊക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്.
റെക്കോർഡ് നേട്ടം, എങ്കിലും ആശങ്ക
പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പിൽ ലോകത്ത് തന്നെ മുൻപന്തിയിലാണ് ഈ മേഖലയെങ്കിലും രോഗവ്യാപനം പൂർണമായി തടയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും പൂർണമായ പ്രതിരോധ ശേഷി കൈവരിക്കാത്തതാണ് വീണ്ടുമുള്ള രോഗബാധയ്ക്ക് കാരണം. വാക്സിനേഷൻ പരിപാടികളിലെ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ പോലും വലിയ പകർച്ചവ്യാധികൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും, ഇതിനെതിരെ അടിയന്തര ജാഗ്രത വേണമെന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ 17-ാമത് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ റീണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പ് യോഗത്തിലാണ് ഈ ആശങ്ക ഉയർന്നുവന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറ്റി ഇരുപതോളം വിദഗ്ധരും പ്രതിനിധികളും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
അലംഭാവം അരുത്; പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണം
രാജ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ച പുരോഗതി ഒരിക്കലും ഒരു അലംഭാവമായി മാറരുതെന്ന് ഡബ്ല്യു.എച്ച്.ഒ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ റീജിയൻ ഓഫീസർ ഇൻ-ചാർജ് ഡോ. നീലേഷ് ബുദ്ധ വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് കൃത്യമായി നിലനിർത്താൻ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുകയും, പ്രാദേശിക തലത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ദേശീയ തലത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെയും പിന്നാക്ക മേഖലകളിലെയും യഥാർത്ഥ പ്രതിരോധ കുറവുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് സെർ ഐ.ടി.എ.ജി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ രാകേഷ് അഗർവാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദേശം നൽകുന്നതിനും ദുർബലരായ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വാക്സിൻ എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക വിവരങ്ങളുടെയും പകർച്ചവ്യാധി സംബന്ധിച്ച തെളിവുകളുടെയും ആവശ്യകത പ്രൊഫസർ രാകേഷ് അഗർവാൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, 2025-ൽ ഈ മേഖലയിൽ ഡിഫ്തീരിയ, ടെറ്റനസ്, പെർട്ടുസിസ് (DTP3) എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പതിവ് വാക്സിൻ്റെ മൂന്നാം ഡോസ് വിതരണം 94 ശതമാനത്തിലെത്തി. ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ്.
ഈ മേഖലയിൽ ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ പോലും ലഭിക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2021 മുതൽ 65 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, വാക്സിൻ ഒട്ടും ലഭിക്കാത്തവരും ഭാഗികമായി മാത്രം ലഭിച്ചവരുമായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 2019-ൽ ഏകദേശം 45 ലക്ഷം ആയിരുന്നത് 2025-ൽ 20 ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലും രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിലും വാക്സിനേഷൻ വിതരണത്തിൽ ഇപ്പോഴും വിടവുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചില ജനവിഭാഗങ്ങളെ രോഗബാധയ്ക്ക് ഇരയാക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാക്കുകയും പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നുപിടിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.
മുതിർന്ന കുട്ടികളിലും കൗമാരക്കാരിലും നിലനിൽക്കുന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കുറവ് നിലവിലെ രോഗവ്യാപനത്തിനും പകർച്ചവ്യാധികൾക്കും കാരണമാകുന്നതിനാൽ, അഞ്ചാം പനി ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ആശങ്കയായി തുടരുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. അഞ്ചാം പനി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈ മേഖല പിന്നിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ 10 അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ 4 എണ്ണം മാത്രമാണ് അഞ്ചാം പനി നിർമ്മാർജ്ജനം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനു വിപരീതമായി, 7 അംഗരാജ്യങ്ങൾ റുബെല്ല നിർമ്മാർജ്ജനം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, റീജിയണൽ വാക്സിൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റേഷൻ പ്ലാൻ 2022-26-ന് കീഴിലുള്ള പുരോഗതി വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. വാക്സിനുകളുടെ തുല്യമായ വിതരണം, വാക്സിൻ വഴി തടയാവുന്ന രോഗങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണവും നിർമ്മാർജ്ജനവും, ജീവിതകാലത്തിലുടനീളം ഈ രോഗങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകളും മരണനിരക്കും കുറയ്ക്കുക എന്നിവയിലാണ് ഈ പദ്ധതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
ഈ യോഗം എച്ച്.പി.വി വാക്സിനേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും വാക്സിനേഷനും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ എച്ച്.പി.വി വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് 2025-ൽ 7 ശതമാനമായിരുന്നു, എന്നാൽ 2026-ൽ ഇത് 48 ശതമാനത്തിൽ എത്തിക്കാനാണ് മേഖല ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ടൈഫോയ്ഡ് കോൺജുഗേറ്റ്, ന്യൂമോകോക്കൽ കോൺജുഗേറ്റ്, റോട്ടാവൈറസ് വാക്സിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ, മുൻഗണന നൽകേണ്ടതും നിലവിൽ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ പുതിയ വാക്സിനുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഉപദേശക സമിതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ച ഈ മൂന്നു ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ സുസ്ഥിരമായ വാക്സിനേഷൻ ധനസഹായം, ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം, രോഗനിരീക്ഷണ-ലബോറട്ടറി സംവിധാനങ്ങൾ, വാക്സിനേഷൻ വിവര ശേഖരണ സംവിധാനങ്ങൾ, വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിലെ വിമുഖത, വ്യാജപ്രചാരണങ്ങൾ എന്നിവയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, നഗരവൽക്കരണം, കുടിയേറ്റം, മാനുഷിക അടിയന്തിരാവസ്ഥകൾ എന്നിവ വാക്സിനേഷൻ പരിപാടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും വിദഗ്ധർ പരിശോധിക്കും. അഞ്ചാം പനി, റുബെല്ല നിർമ്മാർജ്ജനം വേഗത്തിലാക്കുക, പകർച്ചവ്യാധി സാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുക, ആഭ്യന്തര ധനസഹായവും പങ്കാളിത്തവും ശക്തിപ്പെടുത്തുക, വാക്സിൻ വഴി തടയാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്കായുള്ള നിരീക്ഷണം നിലനിർത്തുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ 2026-ന് ശേഷമുള്ള അടുത്ത പ്രാദേശിക വാക്സിൻ നടപ്പാക്കൽ പദ്ധതിയുടെ മുൻഗണനകൾക്ക് ഈ സമിതി വഴികാട്ടിയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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