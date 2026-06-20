ലോകത്ത് 210 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലമില്ല; കുടിവെള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുതുക്കി ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ
സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ആരോഗ്യം, വികസനം, മനുഷ്യാവകാശം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വൺ ഹെൽത്ത് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോ. റൂഡിഗർ ക്രെച്ച്
Published : June 20, 2026 at 2:01 PM IST
ജനീവ: സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ഉറപ്പാക്കി പൊതുജനാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) പരിഷ്കരിച്ച കുടിവെള്ള ഗുണനിലവാര മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായ ജലവിതരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ആധികാരിക മാർഗരേഖയാണിതെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി. കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ പല രാജ്യങ്ങളും പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികൾ ഇപ്പോഴും അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ലോകത്ത് 210 കോടി ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. ഇതിൽ 10.6 കോടി ആളുകൾ നദികൾ, തടാകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് നേരിട്ട് വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സുരക്ഷാ വിടവ് നികത്താനും കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കും.
കുടിവെള്ള ഗുണനിലവാര ചട്ടങ്ങൾ, നിരീക്ഷണ പരിപാടികൾ, അപകടസാധ്യത മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന രേഖയാണിതെന്ന് സംഘടന വിശദീകരിക്കുന്നു. നാം കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ശുദ്ധമല്ലാത്ത ജലം നിരവധി അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ആരോഗ്യം, വികസനം, മനുഷ്യാവകാശം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിലെ പരിസ്ഥിതി, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, വൺ ഹെൽത്ത് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോ. റൂഡിഗർ ക്രെച്ച് പറഞ്ഞു. മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്നതിന് മുൻപ് അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും വിഭവങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിന്യസിക്കേണ്ടതെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എല്ലാ ആളുകൾക്കും സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അപകടസാധ്യത മാനേജ്മെൻ്റ്
കുടിവെള്ള സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രതിരോധം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ സമീപനത്തിനാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളിലെ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ, ചെറുകിട ജലവിതരണങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ നിന്നുള്ള ഭീഷണികൾ, രാസവസ്തുക്കൾ മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വാട്ടർ സേഫ്റ്റി പ്ലാനുകൾ അഥവാ ജല സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെയും സാനിറ്ററി പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുന്നതിലൂടെയും ജലസ്രോതസ്സുകളിലെ അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാനും ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സാധിക്കും. ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിൽ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ പരമ്പരാഗതമായി ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ലളിതമായ പരിശോധനയാണ് സാനിറ്ററി പരിശോധന. പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകിട ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പരിശോധനകൾ വലിയ തോതിൽ സഹായകമാകും.
സൂക്ഷ്മജീവി ഭീഷണി
കുടിവെള്ള സുരക്ഷ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി സൂക്ഷ്മജീവികളിലൂടെയുള്ള മലിനീകരണമാണെന്ന് പുതിയ മാർഗരേഖ അടിവരയിടുന്നു. രോഗകാരികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവയെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിപുലമായ വിവരങ്ങളും മാനേജ്മെൻ്റ് നിർദേശങ്ങളും പുതിയ പതിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ജലവിതരണത്തിൽ പുലർത്തേണ്ട പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയെക്കുറിച്ചും പുതിയതായി രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈറസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ജലസുരക്ഷാ പ്ലാനുകൾ നടപ്പിലാക്കിയതിലൂടെ ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങളുടെയും പ്രായോഗിക പാഠങ്ങളുടെയും വെളിച്ചത്തിലാണ് പുതിയ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യങ്ങളിലെ കുടിവെള്ള സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗവൺമെൻ്റുകൾ വഹിക്കേണ്ട പ്രധാന പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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