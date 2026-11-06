കളിസ്ഥലങ്ങൾ വിജനം, സ്ക്രീനുകളിൽ കുടുങ്ങി കൗമാരം; ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് കേരളത്തിനും ഭീഷണി
വ്യായാമക്കുറവ് കാരണം ഹൃദ്രോഗം, പ്രമേഹം, വിഷാദം എന്നിവ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സ്കൂളുകളിലും പൊതുയിടങ്ങളിലും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും ഓടാനും സുരക്ഷിത സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്ന് സംഘടന ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു
Published : November 6, 2026 at 8:50 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്താകമാനമുള്ള 240 ദശലക്ഷം കൗമാരക്കാർക്ക് കൃത്യമായ ശാരീരിക വ്യായാമം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വർധിച്ചുവരുന്നത് വലിയൊരു പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്നമായി മാറുകയാണെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ആഗോള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2025ൽ 11 മുതൽ 17 വയസ്സുവരെയുള്ള കൗമാരക്കാരിൽ നാലിൽ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസം പോലും കുറഞ്ഞത് 60 മിനിറ്റ് നേരത്തെ ശാരീരിക വ്യായാമം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ശരാശരി കണക്കെടുത്താൽ കൗമാരക്കാർ ആഴ്ചയിൽ വെറും 2.7 ദിവസം മാത്രമാണ് ശാരീരികമായി സജീവമായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം വെറും 14 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് ആഴ്ചയിലെ ഏഴ് ദിവസവും ആവശ്യമായ തോതിൽ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യൂണിസെഫിൻ്റെ 2023ലെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ചിൽഡ്രൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 10 മുതൽ 19 വയസ്സുവരെയുള്ള കൗമാരക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇന്ത്യയാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 166.14 ദശലക്ഷം കൗമാരക്കാരുള്ള ചൈനയും 51.85 ദശലക്ഷമുള്ള പാകിസ്ഥാനുമാണ് യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിൽ. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ 21 ശതമാനത്തോളം വരും കൗമാരക്കാർ.
ദി ലാൻസെറ്റ് ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി കൗമാരക്കാരുടെ ശാരീരിക വ്യായാമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആഗോളതലത്തിൽ യാതൊരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എ ജനറേഷൻ മിസ്സിങ് ഔട്ട് ഗ്ലോബൽ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ അഡോളസെൻ്റ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി 2010-2025 എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള ഈ റിപ്പോർട്ട് 140 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നടത്തിയ 389 ജനസംഖ്യാധിഷ്ഠിത സർവേകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യം
ഈ വിലയിരുത്തലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക കണക്കുകൾ നൽകുന്നില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തെ കൗമാരക്കാരുടെ ആരോഗ്യ മുൻഗണനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളിലേക്കാണ് ഇതിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. പഠന മികവിന് നൽകുന്ന അമിത പ്രാധാന്യം, വ്യായാമമില്ലാത്ത ദിനചര്യകൾ, സുരക്ഷിതമായ വിനോദ ഇടങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവ കാരണം ദൈനംദിന സ്കൂൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ജീവിതത്തിൽ ശാരീരിക വ്യായാമം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് പൊതുജനാരോഗ്യ വിദഗ്ധയും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഉപദേശക സമിതി അംഗവുമായ സുനില ഗാർഗ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലായ്മ ഹൃദ്രോഗം, ടൈപ്പ് രണ്ട് പ്രമേഹം, ചില കാൻസറുകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രധാന അപകട ഘടകമാണ്. കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള കൃത്യമായ ശാരീരിക വ്യായാമം ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയെ സഹായിക്കുകയും മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പഠനശേഷി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ മുതിർന്നതിന് ശേഷവും തുടരാൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് സുനില ഗാർഗ് വ്യക്തമാക്കി.
പെൺകുട്ടികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി യുവജനങ്ങളെ ശാരീരികമായി സജീവമാകാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ലോകം യാതൊരു പുരോഗതിയും കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പെൺകുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പരിശ്രമിക്കാൻ കൗമാരക്കാരോട് പറയുകയല്ല ഇതിനുള്ള പരിഹാരമെന്നും പകരം അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായും എളുപ്പത്തിലും സ്വാഭാവികമായും കളിക്കാനും സജീവമായിരിക്കാനും കഴിയുന്ന സ്കൂളുകളും തെരുവുകളും കമ്മ്യൂണിറ്റികളും നിർമിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആഗോളതലത്തിൽ 28 ശതമാനം കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും വ്യായാമം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് 22 ശതമാനമാണ്. വെറും 11 ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഏഴ് ദിവസവും ശാരീരികമായി സജീവമായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആൺകുട്ടികളിൽ ഇത് 17 ശതമാനമാണ്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ കളിസ്ഥലങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പോർട്സ് സൗകര്യങ്ങൾ, വിനോദ അവസരങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് അടിവരയിടുന്നതെന്ന് സുനില ഗാർഗ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ, നിയന്ത്രിതമായ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകൾ, അപര്യാപ്തമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റികളിലും സംഘടിത കായിക വിനോദങ്ങളിലുമുള്ള അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടെത്തി. വ്യായാമമില്ലാത്ത കൗമാരക്കാരുടെ അനുപാതം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നാല് ശതമാനം മുതൽ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ 40 ശതമാനത്തിലധികം വരെയാണ്. അനുകൂലമായ നയങ്ങളിലൂടെയും ചുറ്റുപാടുകളിലൂടെയും മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമാണെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2010ലെ അടിസ്ഥാന കണക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് 2030ഓടെ ശാരീരിക അധ്വാനമില്ലായ്മയിൽ 15 ശതമാനം കുറവ് വരുത്തുക എന്ന ആഗോള ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ നിലവിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും കഴിയില്ലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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വിദ്യാഭ്യാസം, ഗതാഗതം, നഗരാസൂത്രണം, കായികം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിലുടനീളം ഏകോപിതമായ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്കൂളുകളിൽ കൃത്യമായ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, സുരക്ഷിതമായ നടത്തത്തിനും സൈക്ലിങ്ങിനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമായ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശാരീരിക വ്യായാമത്തെ കേവലം ഒരു കായിക വിനോദമായി മാത്രം കാണാതെ കൗമാരക്കാരുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലിംഗഭേദമോ സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലമോ ഇല്ലാതെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കായിക വിനോദങ്ങളും വ്യായാമവും ഔട്ട്ഡോർ വിനോദങ്ങളും ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സ്കൂളുകൾക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നും സുനില ഗാർഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശാരീരികമായി തീരെ സജീവമല്ലാത്ത കൗമാരക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികൾ, പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ യുവജനങ്ങൾ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേക ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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