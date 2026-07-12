ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ റിപ്പോർട്ട്; കാൻസർ നിരക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നു, സ്വയം സുരക്ഷിതരാകാൻ ഈ വഴികൾ...
അടിയന്തരമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിവർഷം കാൻസർ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 3.5 കോടിയായി ഉയരുമെന്നാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകൾ
Published : July 12, 2026 at 8:47 AM IST
ജെനീവ: ലോകമെമ്പാടും ഹൃദ്രോഗം കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജീവനുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവർന്നെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വില്ലനായി കാൻസർ തുടരുന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ കാൻസറുമായി (IARC) ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ 'ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ കാൻസർ 2026' പ്രകാരം, പ്രതിദിനം 26,000-ത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഈ രോഗം മൂലം മരണപ്പെടുന്നത്.
നിലവിൽ പ്രതിവർഷം 2.06 കോടി പുതിയ കാൻസർ കേസുകളും ഏകദേശം ഒരു കോടിയോളം മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടിയന്തരമായ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും പ്രതിവർഷം കാൻസർ ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 3.5 കോടിയായി ഉയരുമെന്നാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ അസമത്വങ്ങൾ
ക്യാൻസർ പ്രതിരോധം, രോഗനിർണ്ണയം, ചികിത്സ എന്നിവ ലഭ്യമാകുന്നതിൽ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ അസമത്വങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് തുറന്നുകാട്ടുന്നു. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്തനാർബുദം ബാധിച്ച സ്ത്രീകളിൽ 87 ശതമാനം പേരും അഞ്ച് വർഷത്തിലേറെ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് വെറും 42 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ലോകത്തെ മൂന്നിലൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും തങ്ങളുടെ സാർവത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ കാൻസർ ചികിത്സ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
"ഒരു വ്യക്തി കാൻസറിനെ അതിജീവിക്കുന്നത് അവർ എവിടെ ജനിച്ചു എന്നതിനെയോ അവരുടെ വരുമാനത്തെയോ ആശ്രയിച്ചാകരുത്. റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന ഈ അസമത്വങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശക്തമായ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കും." ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ ഡയറക്ടർ ജനറല് ഡോ. ടെഡ്രോസ് അഥാനോം ഗെബ്രിയേസൂസ് പറഞ്ഞു.
ചികിത്സയേക്കാൾ കഠിനമായ സാമ്പത്തിക-മാനസിക ഭാരം
ക്യാൻസർ ബാധിതരെക്കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സർവേയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത, കാൻസർ പ്രതിരോധം - പുകയില നിയന്ത്രണം, വാക്സിനേഷൻ പരിപാടികൾ - ചികിത്സയിലെ നിക്ഷേപം തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിലെ പുരോഗതിയുടെ കാൻസർ എന്ന വിപത്തിനെ എങ്ങനെ തടയാമെന്ന സമഗ്ര വിശകലനം റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു.
പ്രതിരോധം, രോഗനിർണയം, ചികിത്സ, സഹായ പരിചരണം എന്നിവയിലെ അസമത്വം തുടർച്ചയായി വർധിച്ചുവരുന്നതും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമില്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്തനാർബുദം ബാധിച്ച സ്ത്രീകളിൽ 87 ശതമാനം പേരും രോഗനിർണയത്തിന് ശേഷം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രോഗം മാറി സ്വാഭവിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നു.
താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം 42 ശതമാനം പേർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു. നിലവിൽ മൂന്നിൽ ഒന്നിൽ താഴെ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവരുടെ സാർവത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പാക്കേജുകളിൽ കാൻസർ പരിചരണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"നമ്മളെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ ഒരു രോഗമാണ് കാൻസർ. എന്നാൽ ഒരാൾ കാൻസറിനെ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് ഒരിക്കലും അവർ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നതിനെയോ അവർ എത്രമാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നു എന്നതിനെയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല" ഡോ. ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് പറഞ്ഞു. "ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കുറവുകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം. കൂടുതൽ ശക്തവും ഏകീകൃതവുമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവയെ മാറ്റാൻ കഴിയും." അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മിക്ക ആളുകളും ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതരീതിയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്നോ കാൻസർ ബാധിക്കപ്പെടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കപ്പുറം, ഒരു കുടുംബം നേരിടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും വിനാശകരമായ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് കാൻസർ. കാൻസർ ബാധിച്ച ആളുകളിൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ നടത്തിയ ആദ്യത്തെ സർവേയിൽ, കുറഞ്ഞത് 45 ശതമാനം പേർ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, പകുതിയിലധികം പേർ മാനസികാരോഗ്യ വെല്ലുവിളികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാത്രമ്മല്ല പരിചരകരുടെ അഭാവം, അവരുടെ ശമ്പളം, സാമൂഹിക ഒറ്റപ്പെടലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ കാൻസർ നിരക്കുകൾ
പ്രദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. 2024-ൽ, ഏഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മൊത്തം കാൻസർ കേസുകളിൽ പകുതിയിലധികവും രോഗികളും (50.7 ശതമാനം) മരണങ്ങളും (56.5 ശതമാനം) ഏഷ്യയിലായിരുന്നു. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ ജനസംഖ്യയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ലോക ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം 9 ശതമാനം മാത്രമുള്ള യൂറോപ്പ് ആഗോള കേസുകളിൽ 21 ശതമാനവും മരണങ്ങളിൽ 20 ശതമാനവും ഉയർന്ന ഭാരം കാൻസർ രോഗത്തിനെ തുടർന്ന് വഹിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു വിപരീതമായി, ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലെയും പല രാജ്യങ്ങളിലും രോഗബാധ കുറവാണ്. പക്ഷേ അനുപാതമില്ലാതെ ഉയർന്ന മരണനിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാൻസർ മരണങ്ങളുടെ പ്രധാന കാരണം ശ്വാസകോശ അർബുദമാണ്. പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന കാൻസറുകളിൽ ശ്വാസകോശം, പ്രോസ്റ്റേറ്റ്, വൻകുടൽ കാൻസറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ സ്തന, ശ്വാസകോശ, വൻകുടൽ കാൻസറുകൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
ആഗോളതലത്തിൽ പത്തിൽ നാല് കാൻസർ കേസുകളും തടയാവുന്ന അപകട ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് (HPV), ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, സി, ഹെലിക്കോബാക്റ്റർ പൈലോറി, മദ്യം, പുകയില ഉപയോഗം, ഉയർന്ന അമിതവണ്ണ നിരക്ക്, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയ അണുബാധകൾ, പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ നിർണായക പങ്ക് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
"പ്രതിരോധ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില കാൻസർ നിരക്കുകളിൽ കുറവുണ്ടാകുന്നതായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും, പുരോഗതി വളരെ സാവധാനത്തിലാണ്." ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ കാൻസർ (ഐഎആർസി) ഡയറക്ടർ ഡോ. എലിസബറ്റ് വീഡർപാസ് പറഞ്ഞു. "അമിതവണ്ണം, വ്യായമം ഇല്ലായ്മ, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, വായു മലിനീകരണം എന്നിവയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നിരക്കുകൾ കാരണം കാൻസർ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നു. കാൻസർ പ്രതിരോധം ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുൻഗണനയായി തുടരണം." അവർ കൂട്ടിചേർത്തു.
പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ, പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുന്നു
പ്രധാന നയ മേഖലകളിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 2010 മുതൽ പുകയില ഉപയോഗം 27 ശതമാനം കുറഞ്ഞു, ഇത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശ അർബുദ കേസുകളും മരണങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായി. വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത് വർധിക്കുന്നതും വെള്ളം, ശുചിത്വം, എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും അണുബാധ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കാരണമായി. അതിനാൽ അണുബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൻസറുകളും കുറയുന്നു.
82 ശതമാനം രാജ്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ദേശീയ കാൻസർ നിയന്ത്രണ പദ്ധതികളുണ്ട്, 2010-ൽ ഇത് 50 ശതമാനമായിരുന്നു. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള പരിശോധനയിലൂടെയാണ് മിക്ക സ്തനാർബുദങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നത്. കൂടാതെ 74 ശതമാനം സ്ത്രീകളിലും സെർവിക്കൽ കാൻസറിനുള്ള പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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പുരോഗതികൾ ആവശ്യമായ വേഗതയിൽ ജീവൻ രക്ഷാ മാര്ഗങ്ങളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നില്ല. അവശ്യ കാൻസർ മരുന്നുകൾ പലർക്കും ലഭ്യമല്ല - മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 20 മുൻഗണനാ കാൻസർ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത താഴ്ന്ന ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വെറും 9 ശതമാനം മുതൽ 54 ശതമാനം വരെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് 68 ശതമാനം മുതൽ 94 ശതമാനം വരെയാണ്. ഈ വിടവുകളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാൻസറുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമാണ്.
"കാൻസർ വെറുമൊരു മെഡിക്കൽ രോഗനിർണയം മാത്രമല്ല, അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും, അവരുടെ കുടുംബത്തെയും ആഴത്തിൽ, അനന്തമായി ബാധിക്കുന്നു," ചെറുപ്പത്തിൽ കാൻസർ അതിജീവിച്ച വ്യക്തിയും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയുടെ സർവേയുടെ നേതാവുമായ ക്ലാരിസ ഷിൽസ്ട്ര പറഞ്ഞു. "കാൻസർ ബാധിച്ച ആളുകളുമായി അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ ഇടപഴകാൻ ഞങ്ങൾ നയരൂപീകരണ വിദഗ്ദരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിലൂടെ, ഭാവി തലമുറകളുടെ ജീവിതവും ക്ഷേമവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ നീതിയുക്തവും ഫലപ്രദവുമായ പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ കഴിയും." അവർ കൂട്ടിച്ചേ ർത്തു.
ജനങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കാൻസർ നിയന്ത്രണ അജണ്ട
കാൻസർ ബാധിതരായ വ്യക്തികളെയും കുടുംബങ്ങളെയും പരിചരിക്കുന്നതിന് ജനകേന്ദ്രീകൃതവും സമഗ്രവുമായ ഒരു സമീപനം നൽകുന്നതിന് സർക്കാരുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ, സമൂഹം, അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ മേഖല, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്നിവ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ഈ കാര്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഏഴ് പ്രധാന ശുപാർശകളും മൂന്ന് തന്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
1. മെച്ചപ്പെട്ട ആവസവ്യവസ്ഥ: കാൻസർ നിയന്ത്രണത്തെ സാർവത്രിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയിൽ സംയോജിപ്പിക്കുക. കാൻസർ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി മനുഷ്യരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതരീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുക.
2. മെച്ചപ്പെട്ട സംരക്ഷണം: സാമൂഹിക സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, ജീവിതാനുഭവമുള്ള ആളുകളെ കാൻസർ സംവിധാനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിയമിക്കുക
3. മെച്ചപ്പെട്ട മൂല്യം: പൊതുജനാരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങളുമായി ഗവേഷണവും നവീകരണവും സമന്വയിപ്പിക്കുകയും പരിചരണത്തിലെ മൂല്യാധിഷ്ഠിത പുരോഗതികളിലേക്ക് തുല്യമായ ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.
ഇന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളും നടപടികളും ഭാവി തലമുറകൾ പിടിപെടാവുന്ന കാൻസർ എന്ന വില്ലനെ പരിമിതപ്പെടുത്തും. ജനകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെയും, തന്ത്രപരവും സുസ്ഥിരവുമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെയും, തുല്യതയോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത നിലനിർത്തുന്നതിലൂടെയും, രാജ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലായിടത്തും കാൻസർ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
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