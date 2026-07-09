ലൈംഗിക രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയാൻ പുതിയ നീക്കം; ആഗോള ഡാറ്റാബേസുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന
ലൈംഗിക രോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ-ആക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലീകരിക്കാനും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
Published : July 9, 2026 at 10:47 AM IST
ജനീവ: ലോകമെമ്പാടും പടർന്നുപിടിക്കുന്ന ലൈംഗിക രോഗങ്ങളുടെ (എസ്ടിഐ) യഥാർഥ വ്യാപ്തി കണ്ടെത്താനും പ്രതിരോധിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർണായക നീക്കം. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ ഉൾപ്പെടെ 2010 മുതലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആഗോള ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഡാറ്റാബേസ് പുറത്തിറക്കി. പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും അല്ലാത്തതുമായ വിവരങ്ങൾ ഒരേ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ, ഈ രംഗത്ത് കാലങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന വിവരശേഖരണത്തിലെ വലിയ പോരായ്മകൾക്കാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നത്.
വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ലൈംഗിക രോഗങ്ങളുടെ ആഘാതം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായുള്ള വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ എച്ച്ഐവി, ടിബി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, എസ്ടിഐ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോ. തെരേസ കസേവ വ്യക്തമാക്കി. വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ കൃത്യമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആഗോളതലത്തിൽ രോഗങ്ങളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും രാജ്യങ്ങൾക്കും പങ്കാളികൾക്കും സാധിക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അഞ്ച് പ്രധാന രോഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ
ക്ലമീഡിയ, ഗൊണേറിയ, ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് ടൈപ്പ് രണ്ട്, സിഫിലിസ്, ട്രൈക്കോമോണിയാസിസ് എന്നീ അഞ്ച് പ്രധാന ലൈംഗിക രോഗങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നിലവിൽ ഡാറ്റാബേസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വരുംദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വിപുലീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപകല്പന. 2026 ജൂൺ വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 766 പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2453 തരം രോഗവ്യാപന വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കർശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഗുണനിലവാര പരിശോധനയും
ഗർഭിണികൾ, കൗമാരക്കാർ, ലൈംഗികത്തൊഴിലാളികൾ, രോഗസാധ്യത കൂടിയ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾ, എസ്ടിഐ ക്ലിനിക്കുകളിൽ എത്തുന്നവർ എന്നിവർക്കിടയിൽ നടത്തിയ സർവേകളും പഠനങ്ങളുമാണ് ഇതിനായി ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ ഇടപെടൽ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. വിവരങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ രീതിശാസ്ത്രം പിന്തുടർന്ന് നടത്തിയ പഠനങ്ങളാണ് പരിഗണിച്ചത്. കുറഞ്ഞത് നൂറ് പേരെങ്കിലും പങ്കെടുത്തതും 2010ലോ അതിനുശേഷമോ ശേഖരിച്ചതുമായ സാമ്പിളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഡാറ്റാബേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിപുലമായ തെളിവുകൾ പൊതുസമൂഹത്തിലും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലും ലൈംഗിക രോഗങ്ങളുടെ പകർച്ചവ്യാധി ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. പുതിയ പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡാറ്റാബേസ് പരിഷ്കരിക്കും. ഉയർന്നുവരുന്ന പൊതുജനാരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി കൂടുതൽ ലൈംഗിക രോഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടും?
നയരൂപകർത്താക്കൾ, ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നവർ, ഗവേഷകർ, വ്യവസായ മേഖല, കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഘടനകൾ, ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികൾ എന്നിവർക്ക് ഈ ഡാറ്റാബേസ് ഏറെ സഹായകരമാകും. പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ തലത്തിൽ ലൈംഗിക രോഗങ്ങളുടെ ആഘാതവും കാലക്രമേണയുള്ള അവയുടെ മാറ്റങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കും. ഇതിലൂടെ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദേശീയ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകാനും സാധിക്കും.
Source:
https://data.who.int/dashboards/sti-prevalence-atlas/overview
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