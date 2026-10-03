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ആഗോള ആയുർദൈർഘ്യം കൊവിഡിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

കൊവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ ഈ മാറ്റം പ്രകടമായത്

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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 11:15 AM IST

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ജനീവ: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആഗോള ആരോഗ്യ കണക്കുകൾ പ്രകാരം മനുഷ്യരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം കൊവിഡിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. 2023ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ആഗോള ആയുർദൈർഘ്യം 73.3 വയസ്സായി ഉയർന്നതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

കൊവിഡ് മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ ഈ മാറ്റം പ്രകടമായത്. 2019ൽ ഇത് 73.4 വയസ്സായിരുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ ആയുർദൈർഘ്യം 2023ൽ 62.8 വയസ്സിലെത്തി. എന്നാൽ ഇത് 2019ലെ നിരക്കിനേക്കാൾ 0.4 വയസ്സ് കുറവാണ്. 2000 മുതൽ 2023 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ, ആയുർദൈർഘ്യം, മരണകാരണങ്ങൾ, രോഗഭാരം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്.

ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു
പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്ത ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് ലോകത്ത് വർധിച്ചുവരികയാണ്. പ്രമേഹം, ഡിമെൻഷ്യ, മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. 2000ൽ ആഗോളതലത്തിൽ 58 ശതമാനം മരണങ്ങളാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ മൂലം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ 2023ൽ ഇത് 74 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് മരണകാരണങ്ങളിൽ എട്ടെണ്ണവും പകർച്ചവ്യാധികളല്ലാത്ത രോഗങ്ങളാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ആദ്യമായി പകർച്ചവ്യാധികൾ മൂലമുള്ള മരണനിരക്ക് പകുതിയിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞുവെന്നത് ആഗോള ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ്.

ഹൃദ്രോഗവും പ്രമേഹവും
ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവനെടുക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗങ്ങളാണ്. 2023ൽ മാത്രം ഹൃദ്രോഗം മൂലം 95 ലക്ഷം ആളുകൾ മരിക്കുകയും 21 കോടി ആളുകളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. 2000 മുതൽ ഹൃദ്രോഗ മരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ പല രാജ്യങ്ങളും വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പശ്ചിമ പസഫിക്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലകളിൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2000ത്തിന് ശേഷം പ്രമേഹം മൂലമുള്ള മരണസാധ്യതയും ഗണ്യമായി ഉയർന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലാണ് ഈ വർധന കൂടുതലായി കാണുന്നത്.

ഡിമെൻഷ്യയും മാനസികാരോഗ്യവും
അൽഷിമേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിമെൻഷ്യ രോഗങ്ങളുടെ നിരക്കിലും വലിയ വർധനയുണ്ടായി. 2000ൽ മരണകാരണങ്ങളിൽ പത്തൊൻപതാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന ഡിമെൻഷ്യ 2023ൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. ഈ കാലയളവിൽ ഡിമെൻഷ്യ മൂലമുള്ള മരണങ്ങൾ മൂന്നിരട്ടിയായി വർധിച്ചു. 2019നും 2023നും ഇടയിൽ വിഷാദരോഗങ്ങൾ 20 ശതമാനവും ഉത്കണ്ഠാ രോഗങ്ങൾ 45 ശതമാനവും വർധിച്ചതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2023ൽ മാത്രം ഈ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം 11 കോടി ആളുകൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നഷ്ടമായി. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം മൂലമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ മേഖലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം പശ്ചിമ പസഫിക് മേഖലയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം മൂലമുള്ള മരണങ്ങളിൽ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

നയരൂപീകരണത്തിന് സഹായകം
മനുഷ്യർ കൂടുതൽ കാലം ജീവിക്കുന്നു എന്നത് പൊതുജനാരോഗ്യ മേഖലയുടെ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ ഡോ. അലൈൻ ലാബ്രിക് വ്യക്തമാക്കി. വർധിച്ചുവരുന്ന ആയുസ്സ് ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ഇതിനായി ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ കൂടുതൽ സജ്ജമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

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ഈ കണക്കുകൾ കേവലം അക്കങ്ങൾ മാത്രമല്ലെന്നും മരണകാരണങ്ങളും രോഗങ്ങളും കാലക്രമേണ എങ്ങനെ മാറുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യങ്ങൾക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ വിവരങ്ങൾ സഹായകമാകും.

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TAGGED:

GLOBAL LIFE EXPECTANCY RATE
WORLD HEALTH ORGANIZATION DATA
NONCOMMUNICABLE DISEASES RISE
MENTAL HEALTH AND DEMENTIA
WHO GLOBAL HEALTH ESTIMATES

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