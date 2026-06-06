ശുചിത്വമില്ലായ്മ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കുന്നു; ആശങ്കയുണർത്തി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ട്
ജൂൺ ഏഴിന് ലോക ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദിനം ആചരിക്കാനിരിക്കെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഈ റിപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്
Published : June 6, 2026 at 1:08 PM IST
ജനീവ: ശുചിത്വമില്ലായ്മയും മലിനജലവും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന പ്രധാന കാരണമായി മാറുകയാണ്. പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടുകൾ വേഗത്തിൽ രോഗങ്ങൾ പിടികൂടാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു. ദിനംപ്രതി അഞ്ച് വയസിൽ താഴെയുള്ള നിരവധി കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഗുരുതരമായ ഈ കണ്ടെത്തലുകൾ ഉള്ളത്. ജൂൺ ഏഴിന് ലോക ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ദിനം ആചരിക്കാനിരിക്കെയാണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നത്.
വ്യക്തിശുചിത്വത്തിൻ്റെയും പരിസര ശുചിത്വത്തിൻ്റെയും അഭാവം കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണവും മലിനമായ കുടിവെള്ളവും കുട്ടികളെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. തെരുവോരങ്ങളിലും മറ്റും തുറന്നുവച്ച് വിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്നുണ്ട്.
കൈകളിൽ അഴുക്കുപുരണ്ട അവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും വൃത്തിഹീനമായ പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും അണുബാധ വർധിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതിരോധശേഷി തീരെയില്ലാത്ത കുട്ടികളിൽ ഈ അണുബാധ പെട്ടെന്ന് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ എന്നെന്നേക്കുമായി തകർക്കുന്നു.
ലോകജനസംഖ്യയുടെ ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് അഞ്ച് വയസിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ. എന്നാൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏൽക്കുന്നവരിൽ മൂന്നിലൊന്നും ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ് എന്നത് ഏറ്റവും ക്രൂരമായ വസ്തുതയാണ്. മുതിർന്നവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുട്ടികളെ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത മൂന്നിരട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പുറത്തുവരുന്ന പുതിയ കണക്കുകൾ.
വയറിളക്കം, കോളറ, ടൈഫോയ്ഡ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾ വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ പടർന്നുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. അണുബാധയെ തുടർന്ന് ശരീരത്തിലെ ജലാംശം അമിതമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് കുട്ടികളിലെ മരണനിരക്ക് വർധിക്കാൻ പ്രധാന കാരണം. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലാണ് ശുചിത്വമില്ലായ്മ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ നൽകുന്ന കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെയും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ അനിവാര്യമാണ്. ഭക്ഷണശാലകളിലെ വൃത്തിയില്ലായ്മ പലപ്പോഴും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലാണ് കലാശിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ഈ കണക്കുകൾ നൽകുന്നത്. രാജ്യത്ത് പോഷകാഹാരക്കുറവും ശുചിത്വമില്ലായ്മയും ഇപ്പോഴും വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്. മലിനമായ കുടിവെള്ളം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും അനൗദ്യോഗിക ഭക്ഷ്യമേഖലയുടെ അതിപ്രസരവും ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
മായം കലർന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ദൈനംദിന ഉപയോഗവും രാജ്യത്ത് വർധിക്കുകയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും സാമ്പത്തിക പിന്നാക്കാവസ്ഥയും കാരണം ഭൂരിഭാഗം സാധാരണക്കാർക്കും സുരക്ഷിതമായ ആഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ്. വീടുകളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും കൃത്യമായ ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇനിയും പാലിക്കപ്പെടാത്തത് പ്രതിസന്ധി കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലെ ചേരികളിലും ജീവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ലോകത്ത് ഓരോ വർഷവും 15 ലക്ഷം കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ജീവനുകൾ പൊലിയുന്നതായാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പുറത്തുവിടുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. ലോകത്താകമാനം ഓരോ വർഷവും 86 കോടിയോളം ആളുകൾ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് രോഗബാധിതരാകുന്നുണ്ട്.
വയറിളക്കം മുതൽ കാൻസർ വരെയുള്ള നിരവധി രോഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അസന്ദിഗ്ധമായി വിലയിരുത്തുന്നു. ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, പരാദങ്ങൾ, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് സമൂഹത്തിൽ പ്രധാന വില്ലനാകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരുകൾ ഉടനടി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ALSO READ: എബോള വൈറസ് ബാധയെന്ന് സംശയം; ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ഒരു സുഡാൻ പൗരൻ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ