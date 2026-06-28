ഇനിയും ഭക്ഷണത്തിൽ യോഗർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ! വിശ്വസിച്ചോളൂ, രുചിക്കപ്പുറം ഗുണങ്ങളേറെയെന്ന് വിദഗ്ധർ
രുചിക്കപ്പുറം നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ യോഗർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കാത്സ്യം, വിറ്റാമിനുകൾ, റൈബോഫ്ലേവിൻ, ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ യോഗർട്ട് സമ്പന്നമാണ്.
Published : June 28, 2026 at 6:15 PM IST
നമ്മുടെ ഭക്ഷണ സംസ്ക്കാരത്തിൽ പുരാതന കാലം മുതൽ തൈരിനുള്ള പ്രാധാന്യം വലുതാണ്. പലർക്കും തൈര് ഇല്ലാതെ ഭക്ഷണം അപൂർണമാണെന്ന് പോലും തോന്നുന്നു. വെറുതേ അരിയാഹാരത്തിനൊപ്പവും സലാഡുകളാക്കിയും മോരും വെള്ളമായുമെല്ലാം പല വിധത്തിൽ തൈര് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് തൈര്. ഇതിന് സമാനമായി ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിക്കുകയാണ് യോഗർട്ട്. തൈരിനോട് സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയിലും പോഷക ഗുണങ്ങളിലും ഇത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രുചിക്കപ്പുറം നിരവധി ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ യോഗർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
തൈരും യോഗർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ഗുണം ചെയ്യുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രത്യേക വർഗങ്ങൾ ചേർത്ത് പാൽ പുളിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാലുത്പ്പന്നമാണ് യോഗർട്ട്. ലാക്ടോബാസിലസ് ബൾഗാരിക്കസ്, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ. ഈ ബാക്ടീരിയകൾ നിയന്ത്രിത താപനിലയിൽ പാൽ പുളിപ്പിച്ച് യോഗർട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. കാത്സ്യം, വിറ്റാമിനുകൾ, റൈബോഫ്ലേവിൻ, ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീഷ്യം, പൊട്ടാസ്യം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ പോഷകങ്ങളാൽ യോഗർട്ട് സമ്പന്നമാണ്.
പോഷകത്തിൻ്റെ കലവറ
ശരീരം ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിരവധി പോഷകങ്ങൾ യോഗർട്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള കാത്സ്യം, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ബലം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. യോഗർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിനുകളായ ബി 2 ,ബി 12 എന്നിവ നാഡീവ്യവസ്ഥയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വിഷാദരോഗത്തിനും ഹൃദ്രോഗത്തിനും സാധ്യത കുറയ്ക്കാൻ യോഗർട്ട് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാനും ചർമ്മത്തിലെ ജലാംശം ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
യോഗർട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ
ഒരു കപ്പ് യോഗർട്ടിൽ ഏകദേശം 13 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിരവധി ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു. യോഗർട്ട് കഴിക്കുന്നതുമൂലം അനാവശ്യമായി ലഘുഭക്ഷണവും അമിതമായ ഭക്ഷണവും കഴിക്കുന്നത് കുറയുന്നു. പതിവായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് യോഗർട്ട് പേശികളുടെ ശക്തിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് മെറ്റബോളിസം വർധിപ്പിക്കാനും ആരോഗ്യകരമായ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുകയും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ചില യോഗർട്ടിൽ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇത് കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സ് സഹായിക്കും. അതിസാരം, വയറുവീർക്കൽ, ഗ്യാസ്, ദഹനക്കേട് എന്നിവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ കുടൽ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. യോഗർട്ടിൽ മഗ്നീഷ്യം, സെലിനിയം, സിങ്ക് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതിരോധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. യോഗർട്ടിൽ വിറ്റാമിൻ ഡിയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ ഡി അടങ്ങിയ യോഗർട്ട് കഴിക്കുന്നത് പ്രതിരോധശേഷിയെ നിലനിർത്താനും ജലദോഷം, പനി തുടങ്ങിയ സാധാരണ അണുബാധകൾക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.
യോഗർട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന് നല്ലതാണോ?
യോഗർട്ട് പതിവായി കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഉയർന്ന കൊളസ്ട്രോൾ അളവ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഹൃദ്രോഗത്തിനുള്ള പ്രധാന അപകട ഘടകങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചേക്കാം. യോഗർട്ടിലെ പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ ശരീരത്തിലെ മോശം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെയും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകളുടെയും അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, യോഗർട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൊട്ടാസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും അധിക സോഡിയത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെ ചെറുക്കാനും രക്തക്കുഴലുകളെ വിശ്രമിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.
യോഗർട്ട് പതിവായി കഴിക്കുന്ന ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവരിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിനും ഹൃദയാഘാതത്തിനും സാധ്യത കുറവാണെന്ന് പഠനം കണ്ടെത്തി. സ്ത്രീകളിൽ ഈ സാധ്യത 17 ശതമാനവും പുരുഷന്മാരിൽ 21 ശതമാനവും കുറഞ്ഞു. യോഗർട്ട് ഒരു രുചികരമായ ലഘുഭക്ഷണം മാത്രമല്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മികച്ച ദഹനം, ബലമുള്ള അസ്ഥികൾ, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രതിരോധശേഷി, ആരോഗ്യകരമായ ഹൃദയം എന്നിവയിലേക്കുള്ള ഒരു ലളിതമായ ചുവടുവയ്പ്പാണെന്ന് അമേരിക്കൻ ജേണൽ ഓഫ് ഹൈപ്പർടെൻഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തിൽ പറയുന്നു.
റെഫറൻസുകൾ
- https://academic.oup.com/ajh/article/31/5/557/4818397?login=false
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772502225006882#sec0007
- https://www.mdpi.com/2304-8158/11/17/2691
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