ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോയിട്ട് ദിവസങ്ങളായോ? ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും ? പരിഹാരം എന്തൊക്കെ ? അറിയാം

ദിസവസങ്ങളോളം മലവിസർജനം നടക്കാതിക്കുന്നത് മലബന്ധം, കുടൽ തടസം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകും.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 21, 2025 at 3:01 PM IST

ദിവസവും ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ടോയ്‌ലറ്റിൽ പോകുന്നത് സാധാരണയാണ്. ചിലർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോഴായിരിക്കും വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. മറ്റ് ചിലർക്ക് ആഴ്‌ചയിൽ ഒരു തവണയായിരിക്കും. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന്‍റെ ആവൃത്തി ഓരോ വ്യക്തികളിലും പലതരത്തിലായിരിക്കും. എന്നാൽ പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി മലവിസർജനത്തിൽ പെട്ടന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പല പ്രശ്‌നത്തിന്‍റെയും സൂചനയായി വേണം കണക്കാക്കാൻ. എന്നാൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ മാറ്റം, ജലാംശത്തിന്‍റെ അഭാവം, ദഹനനാള പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ആരോഗ്യകരമായ മലവിസർജനത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടർന്നിട്ടും ജീവിതശൈലിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ദിവസങ്ങളോളം മലവിസർജ്ജനം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിസാരമായി തള്ളി കളയരുത്. ഇതിനു പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളും ഒളിഞ്ഞിരിക്കാം. അതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് വൈദ്യ സഹായഹം തേടേണ്ടത് അത്യവശ്യമാണ്.

മലവിസർജ്ജനം നടക്കാത്ത അവസ്ഥയോടൊപ്പം മറ്റ് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം

  • വയറു വീർക്കൽ
  • വയറുവേദന
  • ഓക്കാനം
  • ഇടയ്ക്കിടെ ടോയിലറ്റിൽ പോകാനുള്ള തോന്നൽ
  • ഛർദ്ദി
  • കീഴ്വായു പുറന്തള്ളാൻ കഴിയാതെ വരിക

കുടലിൽ മലം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നുവെന്നതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ദിസവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കുകയോ വഷളാകുകയോ ചെയ്‌താൽ കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകളിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചേക്കാം

സങ്കീർണതകൾ എന്തൊക്കെ ?
ദിവസങ്ങളോളം മലവിസർജ്ജനം നടക്കാതെ വരുന്നത് മലബന്ധം, കുടൽ തടസം തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് എൻഐഎച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. കാലക്രമേണ കഠിനമായ മലം കുടലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടാനും വയറുവേദന, വയറു വീർക്കൽ, ഓക്കാനം, മറ്റ് ദഹന പ്രശ്‌നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പതിവ് മലവിസർജ്ജനം നടക്കാതിരുന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കും.

മലം അടിഞ്ഞു കൂടിയുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം മൂലം കുടലിൽ സുഷിരം രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകും. ഇത് കുടലിൽ കീറൽ ഉണ്ടാക്കുകയും മലം വയറിലെ അറകളിലേക്ക് ഒഴുകി അണുബാധ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ജീവൻ തന്നെ നഷ്‌ടമാകാൻ കാരണമായേക്കും. വിട്ടുമാറാത്ത മലബന്ധം സമ്മർദ്ദം, വീക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. മാത്രമല്ല കുടലിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നു ഹെമറോയ്‌ഡുകൾ, മലദ്വാരത്തിലെ വിള്ളലുകൾ, കുടലിലെ ബാക്ടീരിയകളുടെ വളർച്ച എന്നിവയ്ക്കും കാരണമാകും.

മലവിസർജനം സുഗമമാക്കാനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ

  • ദിവസവും എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. മലം മൃദുവാക്കാനും കുടലിലൂടെയുള്ള ചലനം സുഗമമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
  • പതിവായി നടത്തം പോലുള്ള മിതമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ദഹനം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും മലവിസർജ്ജനം പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും.
  • ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നാരുകൾ ധാരാളം അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, തവിടുപൊടി ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുക.
  • ആവശ്യമെങ്കിൽ ഡോക്റ്ററുടെ നിർദേശപ്രകാരം മലം മൃദുവാക്കുന്ന മരുന്നുകളോ, ഡോക്കുസേറ്റ് സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലിനാക്ലോടൈഡ് പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
  • സമ്മർദ്ദം കൂടുന്നത് ദഹനവ്യവസ്ഥയെ സാരമായി ബാധിക്കും. ധ്യാനം, യോഗ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ സ്ട്രെസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.

ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.

