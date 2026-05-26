ലക്ഷത്തിലൊരാൾക്ക് വരുന്ന വെബർ ക്രിസ്ത്യൻ രോഗം;ഹൈദരാബാദിൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ 26കാരിക്ക് പുതുജീവൻ

ലോകമെമ്പാടും വളരെ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ രോഗം പ്രധാനമായും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്

medical experts with Rare Weber Christian Disease Patient (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 1:30 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ കൂടാതെ ദുർലഭമായ വെബർ ക്രിസ്ത്യൻ രോഗം ബാധിച്ച 26കാരിക്ക് പുതുജീവൻ. കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായി നിലച്ച യുവതിയെയാണ് ഹൈദരാബാദ് കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്.

ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെയാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ലക്ഷത്തിൽ ഒരാളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന അസുഖം അതിസങ്കീർണമായ ശസ്ത്രക്രിയ ഇല്ലാതെ ഭേദമാക്കിയത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വൻ നേട്ടമാണ്. ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

അപൂർവമായ വെബർ ക്രിസ്ത്യൻ രോഗം
ലോകമെമ്പാടും വളരെ അപൂർവമായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ രോഗം പ്രധാനമായും ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയത് യുവതിക്ക് തുണയായി. വെബർ ക്രിസ്ത്യൻ രോഗം എന്നത് ചർമത്തിന് താഴെയുള്ള കൊഴുപ്പുകലകളിൽ കനത്ത വീക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്.

കൊഴുപ്പുകലകളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ കോശജ്വലന രോഗത്തെ ഇഡിയൊപ്പതിക് നോഡുലാർ പന്നികുലൈറ്റിസ് എന്നും ശാസ്ത്രീയമായി വിളിക്കുന്നു. കടുത്ത വീക്കവും വേദനയേറിയ തടിപ്പുകളുമാണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യലക്ഷണം. ശരിയായ സമയത്ത് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

രോഗലക്ഷണങ്ങളും സങ്കീർണതകളും
തൊലിക്കടിയിൽ വേദനയുള്ള ചുവന്ന തടിപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴകളോ രൂപപ്പെടും. ഒന്നു മുതൽ രണ്ട് സെൻ്റീമീറ്റർ വരെ വലുപ്പം വയ്ക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. പ്രധാനമായും വയറ്, കൈകൾ, കാലുകൾ, തുടകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ മുഴകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. കൊഴുപ്പുകലകളിലെ ഈ മുഴകൾക്കൊപ്പം കടുത്ത പനിയും ശരീരവേദനയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.

രോഗം കൂടുതൽ മൂർച്ഛിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് കരൾ, ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. ഹൈദരാബാദിൽ ചികിത്സ തേടിയ യുവതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പൂർണമായും തകരാറിലായത്. ശരീരഭാരം പെട്ടെന്ന് കുറയുക, പേശിവേദന, സന്ധിവേദന എന്നിവയും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് രോഗിയെ തീർത്തും അവശയാക്കും.

കൂട്ടായ പരിശ്രമവും ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പിയും
വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ കൃത്യമായ ഏകോപനമാണ് യുവതിയെ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത്. റുമാറ്റോളജി, ഹെപ്പറ്റോളജി, ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദഗ്ധർ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയത്. ആധുനിക ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി അവലംബിച്ചത് കരൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയുടെ അമിതമായ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ഈ ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ ചെയ്തത്. കൊഴുപ്പുകലകളിലെ വലിയ തോതിലുള്ള വീക്കം കുറയ്ക്കാനും ഇത് വളരെയേറെ ഉപകരിച്ചു. അത് കരളിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ഡോക്ടർമാരെ സഹായിച്ചു.

സാധാരണ ഗതിയിൽ അസുഖം ഭേദമാക്കാൻ കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഏക പോംവഴി. എന്നാൽ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ അപകടസാധ്യത പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ആഴ്ചകൾ നീണ്ട തീവ്രപരിചരണത്തിനൊടുവിൽ മെഡിക്കൽ ടീമിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയം കണ്ടു. നിലവിൽ യുവതി പൂർണമായും സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരികയാണ്.

കൃത്യസമയത്ത് ഉചിതമായ വൈദ്യസഹായം ലഭ്യമാക്കിയതും കൃത്യതയുള്ള രോഗനിർണയവും ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ രോഗം കണ്ടെത്തിയാൽ മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്ക് അസുഖം പടരുന്നത് തടയാൻ എളുപ്പം സാധിക്കും.

ശരീരത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ മാറ്റങ്ങളോ വേദനകളോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കാത്തുനിൽക്കാതെ വൈദ്യസഹായം തേടണം. വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകുന്നതാണ് ഇത്തരം അപൂർവ ചികിത്സാ വിജയങ്ങൾ. സമാനമായ രോഗങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഈ നൂതന ചികിത്സാ പദ്ധതി.

