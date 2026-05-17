ശരീരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവാണോ, മരുന്നുകൾ എങ്ങനെ ലഭ്യമാവും ? അറിയാം വിശദമായി
By PTI
Published : May 17, 2026 at 1:05 PM IST
കാൻബറ: സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കിടയിൽ പലരും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നാലിൽ ഒരാൾക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വിറ്റാമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂരക മരുന്നുകളിൽ ഒന്നാണ്.
ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ പരിവർത്തനപ്പെട്ട് വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന് അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം (UVB) ആവശ്യമാണ്. വിറ്റാമിൻ എന്നതുപോലെ ഇതൊരു ഹോർമോണായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുട്ട, എണ്ണമയമുള്ള മത്സ്യം, കൂൺ തുടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്ര ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.
ആവശ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കാത്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?
ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് അസ്ഥികളുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെയും ഒടിവുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിന് എന്ന രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമായവരിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം പേശികൾക്ക് ബലഹീനത, മലബന്ധം, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയൽ എന്നിവ സംഭവിക്കും. കൂടാതെ ശ്വസന അണുബാധകൾക്കുള്ള സാധ്യതയും വർധിപ്പിക്കുന്നു.
വിറ്റാമിൻ ഡി മരുന്നുകൾ എങ്ങനെ ലഭ്യമാവും?
വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അപാകത പരിഹരിക്കാനായി വിറ്റാമിൻ ഡി3 കുറഞ്ഞ അളവിലും (20 മൈക്രോഗ്രാം) ഉയർന്ന അളവിലും (175 മൈക്രോഗ്രാം) ലഭ്യമാണ്. വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ സജീവ രൂപമായ കാൽസിട്രിയോളിൻ്റെ 0.25 മൈക്രോഗ്രാം ഫോർമുലേഷനും ലഭ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വിറ്റാമിൻ ഡി3 ദിവസവും കഴിക്കാം അതേസമയം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഫോർമുലേഷൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കഴിക്കാവൂ.
രണ്ട് മരുന്നുകളും വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കും. അതേസമയം കാൽസിട്രിയോൾ എന്ന ഉൽപ്പന്നം ഹൈപ്പോകാൽസെമിയ രോഗം (കുറഞ്ഞ കാൽസ്യം അളവ്) ചികിത്സിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഫോർമുലേഷൻ ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ്-ഒൺലി മരുന്നായതിനാൽ അത് ലഭ്യമാവാൻ ഫാർമസിസ്റ്റിൻ്റെ അനുവാദം ആവശ്യമാണ്.
കാൽസിട്രിയോൾ വിറ്റാമിൻ ഡി ഉൽപ്പന്നം ഒരു കുറിപ്പടി മരുന്നായി മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. വിറ്റാമിൻ ഡി 3 കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള മൾട്ടിവിറ്റാമിനുകളിലും കാൽസ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ കെ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. അമിതമായ സൂര്യപ്രകാശം വിറ്റാമിൻ ഡി വിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകില്ല, പക്ഷേ ത്വക്ക് കാൻസറിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. വിറ്റാമിൻ ഡി3 സപ്ലിമെൻ്റുകൾ ചില കൊളസ്ട്രോൾ മരുന്നുകളുമായി (സ്റ്റാറ്റിനുകൾ) ഇടപഴകുകയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മരുന്നുകളുടെ അളവ് മാറ്റുകയും ചെയ്തേക്കാം.
നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ?
സപ്ലിമെൻ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, രക്തപരിശോധന നടത്താവുന്നതാണ്. തെറാപ്പിറ്റിക് ഗുഡ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അംഗീകരിച്ച വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിറ്റാമിൻ ഡി ടെസ്റ്റ് കിറ്റുകളും ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ശരിയായ ഉൽപ്പന്നവും അളവും ശുപാർശ ചെയ്യാൻ പ്രാദേശിക ഫാർമസിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി.
