ഗർഭിണിയാണോ? എങ്കിൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഈ പോഷകം നിർബന്ധം
ഗർഭാവസ്ഥയിൽ വിറ്റാമിൻ ബി 12 ന്റെ ശരിയായ ഉപഭോഗം ഊർജ്ജം, പ്രതിരോധശേഷി, ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വികാസം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കും.
Published : October 15, 2025 at 5:12 PM IST
ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധയും കരുതലും ആവശ്യമുള്ള സമയമാണ് ഗർഭകാലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണക്രമം മുതൽ ഉറക്കം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രോട്ടീന്, വിറ്റാമിനുകള്, ധാതുക്കള് തുടങ്ങിയ അവശ്യ പോഷകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെയും അമ്മയുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ ഒരു പോഷകമാണ് വിറ്റാമിൻ ബി 12. ശരീരത്തിലുടനീളം ഓക്സിജൻ വിതരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ബി 12 നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ വികാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഫോളിക് ആസിഡുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനം, മാനസിക ക്ഷേമം, രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനം എന്നിവയെയും വിറ്റാമിൻ ബി 12 പിന്തുണയ്ക്കും. ഗർഭകാലത്ത് വിറ്റാമിൻ ബി 12 ന്റെ അളവ് ശരിയായി നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാം.
ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ രൂപീകരണത്തിന്
ശരീരത്തിലുടനീളം ഓക്സിജൻ വിതരണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ രൂപീകരണത്തിന് അത്യാവശ്യമായ പോഷകമാണ് വിറ്റാമിൻ ബി 12. ഗർഭകാലത്ത് രക്തത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടാനും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഗർഭിണികളിൽ ഈ പോഷകത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് വിളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ക്ഷീണം, ബലഹീനത തുടങ്ങീ മറ്റ് സങ്കീർണതകൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹെൽത്തിൽ (എൻഐഎച്ച്) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
ഊർജ്ജം നിലനിർത്താൻ
ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും ഊർജ്ജം നഷ്ടമാകാനും ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാനും കാരണമാകാറുണ്ട്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, കൊഴുപ്പ്, പ്രോട്ടീൻ തുങ്ങിയവയെ ഊർജ്ജമായി മാറ്റാൻ വിറ്റാമിൻ ബി 12 സഹായിക്കും. കൂടാതെ മൊത്തത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ വിറ്റാമിൻ ബി 12 ന്റെ അളവ് ശരിയായി നിലനിർത്തുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ലഭിക്കാനും ഗഭവസ്ഥയിൽ സാധാരണയായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ക്ഷീണം ഇല്ലാതാക്കാനും സഹായിക്കും.
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ
ഗർഭകാലത്ത് സ്ത്രീകളിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരിക്കും. ഇത് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനും അണുബാധ ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകും. വിറ്റാമിൻ ബി 12 ന്റെ മതിയായ ഉപഭോഗം രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അണുബാധ, മറ്റ് രോഗങ്ങൾ എന്നിവയെ ചെറുത്ത് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വിറ്റാമിൻ ബി 12 സഹായിക്കും.
മാനസികാരോഗ്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ
ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മാനസികാരോഗ്യം പിന്തുണയ്ക്കാനും വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വിറ്റാമിൻ ബി 12 നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം, വൈകാരിക ക്ഷേമം എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷാദം, ആശയക്കുഴപ്പം, ഓർമ്മക്കുറവ് പോലുള്ള അവസ്ഥകളെ ചെറുക്കാനും അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ഗർഭസ്ഥശിശുവിന്റെ വികാസത്തിനും ഇത് അത്യന്തപേക്ഷിതമാണ്.
വിറ്റാമിൻ ബി 12 അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ
ഗർഭകാലത്ത് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ വിറ്റാമിൻ ബി 12 അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ബീഫ്, ചിക്കൻ, മട്ടൺ, സൽമാൻ, ട്യൂണ, മത്തി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിറ്റാമിൻ ബി 12 ന്റെ മികച്ച സ്രോതസുകളാണ്. ചീസ്, തൈര്, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു എന്നിവയിലും വിറ്റാമിൻ ബി 12 ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഗർഭിണികൾ ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ പതിവായി ഡയറ്റിൽ ഉൾപെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വിറ്റാമിൻ ബി 12 ന്റെ അളവ് മതിയായ അളവിൽ നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, പഠനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രൊഫഷണലുകൾ നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഇവ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം തേടേണ്ടതാണ്.
