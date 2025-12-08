അമൃതമാകുന്ന മുലപ്പാലിലെ വിഷാംശം! അമ്മമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തെ യുറേനിയം എങ്ങനെ ബാധിക്കും? അറിയാം
നേച്ചർ ജേർണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുതിയ പഠനം വലിയ ചർച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. അമ്മമാരുടെ മുലപ്പാലിൻ്റെ സാമ്പിളുകള് പരിശോധിച്ചതിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ യുറേനിയം കണ്ടെത്തി എന്നതായിരുന്നു പഠനം.
Published : December 8, 2025 at 7:52 PM IST
സ്നേഹ ഭാരതി
മുലപ്പാൽ എന്നത് കുഞ്ഞിന് അമൃതം പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ, ആരോഗ്യകരമായ കൊഴുപ്പുകൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ, എൻസൈമുകൾ, വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ആൻ്റിബോഡികൾ, ഹോർമോണുകൾ, ബയോ ആക്റ്റീവ് ഘടകങ്ങൾ, പെപ്റ്റൈഡുകൾ, ഇമ്മ്യൂണോമോഡുലേറ്ററുകൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമാണ് മുലപ്പാൽ. ഇത് കുഞ്ഞിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
എന്നാൽ നേച്ചർ ജേർണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുതിയ പഠനം വലിയ ചർച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ബിഹാറിലെ 40 മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരുടെ മുലപ്പാലിൻ്റെ സാമ്പിളുകള് പരിശോധിച്ചതിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ യുറേനിയം കണ്ടെത്തി എന്നതായിരുന്നു പഠനം. പട്നയിലെ മഹാവീർ കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോ. അരുൺ കുമാറും പ്രൊഫ. അശോക് ഘോഷും ന്യൂഡൽഹിയിലെ എയിംസിലെ ബയോകെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലെ ഡോ. അശോക് ശർമ്മയും സംഘവും ചേർന്നാണ് പഠനത്തിലായിരുന്നു ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തല്.
2021 ഒക്ടോബറിനും 2024 ജൂലൈയ്ക്കും ഇടയിൽ, ഭോജ്പൂർ, സമസ്തിപൂർ, ബെഗുസാരായ്, ഖഗരിയ, കതിഹാർ, നളന്ദ എന്നീ ആറ് ജില്ലകളിലായി 17-35 വയസ് പ്രായമുള്ള 40 സ്ത്രീകളിൽ നിന്നുള്ള മുലപ്പാൽ സാമ്പിളുകൾ ഗവേഷകർ വിശകലനം ചെയ്തു. ഓരോ സാമ്പിളിലും യുറേനിയം (U-238) കണ്ടെത്തി, 0 മുതൽ 5.25 ഗ്രാം/ലിറ്റർ വരെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
ഇന്ത്യയിലുടനീളം, 18 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 151 ജില്ലകളിലെ ഭൂഗർഭജലത്തിൽ ഉയർന്ന യുറേനിയം അളവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിഹാറിൽ, ഏകദേശം 1.7% ജലസ്രോതസുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഖഗാരിയ ജില്ലയിലാണ് മുന്നിലുള്ളത്. കുറവ് നളന്ദയും. കതിഹാറിൽ താമസിക്കുന്ന ഏകദേശം 70% കുട്ടികളും ഇതിനകം തന്നെ രോഗബാധിതരായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നായിരുന്നു സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
എന്നാൽ യുറേനിയത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഉറവിടം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണെന്നാണ് ഡോ. അശോക് ശർമ്മ പറയുന്നത്. "യുറേനിയം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, യുറേനിയത്തിന് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് കാൻസർ, നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ വികസന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ആശങ്കാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്" - ഡോ. അശോക് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
യുറേനിയം മുലപ്പാലിൽ എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നു?
മുലപ്പാലിൽ യുറേനിയത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ശിശുക്കളുടെ അവയവങ്ങൾ എപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാലും കൂടുതൽ വിഷ ലോഹങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതിനാലും ശിശുക്കളെ ഇത് ബാധിക്കും. യുറേനിയം വൃക്കകളെ തകരാറിലാക്കുകയും നാഡീസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കാൻസർ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമ്മമാരുടെ ഭക്ഷണം വെള്ളം എന്നിവയിലൂടെ മുലപ്പാലിൽ യുറേനിയം പ്രവേശിക്കുന്നു.
അമ്മമാർക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും യുറേനിയം എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ്?
ജയ്പൂരിലെ സികെ ബിർള ആശുപത്രിയിലെ ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി ഡയറക്ടർ ഡോ. സിപി ദാദിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു. “മുലപ്പാലിൽ യുറേനിയം അസാധാരണമാണ്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മലിനമായ ഭൂഗർഭജലം പോലുള്ള പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കവുമായി ഇത് സാധാരണയായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക സാന്ദ്രതയിൽ, യുറേനിയം പ്രധാനമായും റേഡിയേഷൻ അപകടത്തേക്കാൾ ഒരു ഹെവി മെറ്റൽ ടോക്സിൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു” - ഡോ. സിപി ദാദിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ശിശുക്കളിൽ എത്തുന്ന അമിതമായ യുറേനിയം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും (വൃക്കകൾ ഇപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ), സാധാരണ ഉപാപചയ പ്രക്രിയകളെ തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പ്രവണത ഗണ്യമായി വർധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരിയ ദഹനനാള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
വൃക്കകൾ ഘനലോഹങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന പ്രാഥമിക അവയവങ്ങളായതിനാൽ, അമ്മമാരുടെയും വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ അസ്ഥി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ജലസ്രോതസിലെ മലിനീകരണത്തിൻ്റെ അളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപകടസാധ്യത.
എന്നാൽ ആശങ്കാജനകമായ മേഖലകളിൽ പോലും മുലയൂട്ടൽ നിർത്തുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. കാരണം മുലപ്പാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരവും അത്യാവശ്യവുമായ പോഷകാഹാരമാണ്. അപകടസാധ്യത നിർണയിക്കാൻ മൂത്രം, മുലപ്പാലിൻ്റെ അളവ്, ജലസ്രോതസ് എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
യുറേനിയം എന്താണ്?
യുറേനിയം രാസ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ലോഹമാണ്. ആണവ റിയാക്ടറുകളിൽ ഇത് സാധാരണയായി ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവിടെ അതിൻ്റെ വിഘടനം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പാറകളിലും മണ്ണിലും വെള്ളത്തിലും യുറേനിയം കാണപ്പെടുന്നു. യുറേനിയത്തിൽ വളരെ അപകടകരമായ റേഡിയോ ആക്ടീവ് കണികകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വൃക്ക തകരാറ്, കാൻസർ, വന്ധ്യത എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഈ രാസപദാർഥം കാരണമാകും.
