നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ചോർത്തപ്പെടുമോ? ന്യൂറോ ഡാറ്റ സംരക്ഷണത്തിൽ യുനെസ്കോയുടെ നിർണായക ഇടപെടൽ
ന്യൂറോ ടെക്നോളജിയുടെ ധാർമികത സംബന്ധിച്ച 2025ലെ യുനെസ്കോ ശുപാർശകൾക്ക് ജനറൽ കോൺഫറൻസ് അംഗീകാരം നൽകി
Published : September 10, 2026 at 9:52 AM IST
തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന ന്യൂറോ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുനെസ്കോയുടെ പുതിയ മാർഗരേഖ പുറത്തുവന്നു. ന്യൂറോ ടെക്നോളജിയുടെ ധാർമികത സംബന്ധിച്ച 2025ലെ യുനെസ്കോ ശുപാർശകൾക്ക് ജനറൽ കോൺഫറൻസ് അംഗീകാരം നൽകി. വ്യക്തികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇത്തരം വിവരങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന സുരക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് യുനെസ്കോ നിർദേശിക്കുന്നത്.
യുനെസ്കോയുടെ ഈ നിർദേശം നിയമപരമായി ബാധ്യതയുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയല്ല. അതിനാൽ ഇന്ത്യയിലോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോ ഇത് നേരിട്ട് നിയമമായി മാറില്ല. പകരം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു മാനദണ്ഡം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അംഗരാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഭരണഘടനാപരവും നിയമപരവുമായ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ തത്ത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് യുനെസ്കോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും വ്യക്തിപരവുമായതിനാൽ അവയ്ക്ക് കർശനമായ സുരക്ഷ ആവശ്യമാണെന്ന് യുനെസ്കോ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ
യുനെസ്കോ ഈ ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം 2025ലെ ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത വിവര സംരക്ഷണ ചട്ടങ്ങൾ (ഡിപിഡിപി) വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. 2023ലെ ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത വിവര സംരക്ഷണ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തന ചട്ടക്കൂടാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുക്കിയത്. ലോകം ന്യൂറോ ഡാറ്റയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ പുതിയ വിവര സംരക്ഷണ ചട്ടക്കൂട് നടപ്പിലാക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
എന്നാൽ ഇതിൽ ചില പോരായ്മകളുണ്ട്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിയമസംവിധാനം വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളെ ഒരു പൊതുവിഭാഗമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ന്യൂറോ ഡാറ്റയ്ക്കോ ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി പ്രത്യേക നിയമപരിരക്ഷ ഇന്ത്യയിലില്ല. കൂടാതെ പുതിയ ചട്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരില്ല. ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ വിജ്ഞാപനം വന്നതോടെ പ്രാബല്യത്തിലായി. എന്നാൽ സമ്മതം വാങ്ങൽ, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അതിർത്തി കടന്നുള്ള വിവര കൈമാറ്റം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ 2027 പകുതിയോടെ മാത്രമേ പൂർണമായി നടപ്പിലാകൂ.
വിവരശേഖരണത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ
സാധാരണ സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് ന്യൂറോ സാങ്കേതികവിദ്യ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇഇജി ഉപകരണം വഴി ഒരാളുടെ തലച്ചോറിലെ സിഗ്നലുകൾ ശേഖരിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. ഈ സിഗ്നലുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ ശ്രദ്ധ മാറിയെന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടെത്തുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ ജോലിക്ക് അനുയോജ്യനല്ലെന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റം തീരുമാനിച്ചാൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനപ്പുറം വലിയൊരു കടന്നുകയറ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.
തലച്ചോറിലെ സിഗ്നലുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഒരാൾ സമ്മതം നൽകിയേക്കാം. എന്നാൽ ഈ സിഗ്നലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല. മുഖത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ, അത് ഉപയോഗിച്ച് തൻ്റെ സ്വഭാവമോ മാനസികാവസ്ഥയോ പരസ്യങ്ങളോടുള്ള താത്പര്യമോ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അറിയാത്തതിന് തുല്യമാണിത്.
ആധുനിക സ്വകാര്യതാ സംവിധാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വ്യക്തികളുടെ സമ്മതത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ വായിക്കാതെ തന്നെ പലരും സമ്മതം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അൽഗരിതങ്ങൾ തങ്ങളുടെ തലച്ചോറിലെ സിഗ്നലുകളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ഉപയോക്താവിന് പോലും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയില്ല.
ന്യൂറോ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതവും, ആ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മതവും തമ്മിൽ നിയമപരമായി വേർതിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇഇജി സംവിധാനമുള്ള ഇയർബഡുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനായി തലച്ചോറിലെ സിഗ്നലുകൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോക്താവ് സമ്മതിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ തൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയോ ശ്രദ്ധയോ അളക്കാനും പരസ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനും കമ്പനിക്ക് അനുമതി നൽകിയെന്ന് ഇതിനർഥമില്ല.
മാനസിക സുരക്ഷ
കോഗ്നിറ്റീവ് സെക്യൂരിറ്റി അഥവാ മാനസിക സുരക്ഷ എന്ന ആശയവും ഇവിടെ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അനധികൃതമായി ചോർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് പരമ്പരാഗത സൈബർ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിയമപരമായി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നതാണ് മാനസിക സുരക്ഷ ചോദിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷീണമോ ശ്രദ്ധയോ അളക്കാൻ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകുന്ന തൊഴിലിടങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനോ സ്ഥാനക്കയറ്റം തടയാനോ തൊഴിലുടമ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാകും. ഉപയോക്താവിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊരു കമ്പനിക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ഉപകരണങ്ങളും അപകടമാണ്. ഇവിടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകുന്നു. അതിനാൽ ന്യൂറോ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വിവരശേഖരണം പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ നിയമസാധ്യതകൾ
പാർലമെൻ്റ് പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ചില പരിരക്ഷകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 2017ലെ ജസ്റ്റിസ് കെ എസ് പുട്ടസ്വാമി കേസിൽ, സ്വകാര്യത എന്നത് ഭരണഘടനയുടെ 21-ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരമുള്ള മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് മുൻപ് 2010ലെ സെൽവി കേസിലും സമാനമായ നിരീക്ഷണമുണ്ടായി. നാർകോ അനാലിസിസ് പോലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളിലൂടെ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് നിർബന്ധിതമായി വിവരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു.
ഈ രണ്ട് വിധികളും മാനസിക സ്വകാര്യത എന്ന അവകാശം നേരിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ന്യൂറോ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യതയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന വാദത്തിന് ഇവ അടിസ്ഥാനമാകുന്നു. ഒരാളുടെ സ്വകാര്യതയും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലംഘിക്കാതെ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമെന്നതാണ് പ്രധാന നിയമപ്രശ്നം.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള വെല്ലുവിളികൾ
ഉപകരണം വിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലാകാം, കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം അമേരിക്കയിലാകാം, സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ചത് മറ്റൊരു രാജ്യത്താകാം. വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതും വേറെ രാജ്യങ്ങളിലാകാം. തൻ്റെ മാനസിക സ്വകാര്യത ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താവിന് തോന്നിയാൽ ആരോട് പരാതിപ്പെടുമെന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ്.
യുനെസ്കോയുടെ മാർഗരേഖ ഈ വെല്ലുവിളികളെ തിരിച്ചറിയുകയും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ന്യൂറോ സാങ്കേതികവിദ്യകൾക്ക് ശക്തമായ ഉത്തരവാദിത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങളും വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെ സുതാര്യതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്ന വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കാൻ ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും.
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ഭാവിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പക്കൽ എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തിയെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സിനിമകളിലേതുപോലെ മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകൾ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ സിഗ്നലുകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ അതിവേഗം വളരുകയാണ്. സാങ്കേതികവിദ്യ സർവവ്യാപിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നിയമനിർമാതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അപൂർവ അവസരമാണിത്. യുനെസ്കോ ഇതിനായി ആഗോള മാനദണ്ഡം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വിവര സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
References:
- https://www.livelaw.in/articles/data-privacy-mental-privacy-unesco-neurotechnology-recommendation-548629
- https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-neurotechnology
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