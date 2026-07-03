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വായിലെ കാൻസറിന് പരിഹാരമായി 'അൾട്രാസൗണ്ട്'; പ്രതീക്ഷ നൽകി പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്

അർബുദ കോശങ്ങളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ 'അൾട്രാസൗണ്ട്' സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിച്ചേക്കാമെന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (IISc) നടത്തിയ പുതിയ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാവുന്നു.

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Oral cancer cells (Getty Images)
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By PTI

Published : July 3, 2026 at 5:45 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വായിലെ കാൻസർ കോശങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധനയ്‌ക്ക് കഴിയുമെന്ന് പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ട്. ആരോഗ്യകരമായ കോശങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്താതെ അർബുദ കോശങ്ങളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിച്ചേക്കാമെന്നും ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (IISc) നടത്തിയ പുതിയ പഠനത്തിൽ വ്യക്തമാവുന്നു.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (IISc), എം.എസ്. രാമയ്യ മെഡിക്കൽ കോളജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവേഷകരാണ് പഠനം നടത്തിയത്. വായിൽ കാൻസർ ബാധിച്ച രോഗികളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച ട്യൂമർ കോശങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണമാണ് പഠനത്തിന് ആധാരം. കുറഞ്ഞ ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്‌ദതരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ട്യൂമർ കോശങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ, കാൻസർ കോശങ്ങൾ മാത്രം നശിച്ചുപോകുമോ എന്നറിയാനായിരുന്നു പരീക്ഷണം.

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സാധാരണ കോശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 'Tropomyosin 2.1' എന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കാൻസർ കോശങ്ങൾക്ക് കുറവായതിനാൽ ശബ്‌ദതരംഗങ്ങൾക്ക് കാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി. അതേസമയം, സാധാരണ കോശങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കേടുപാടും സംഭവിച്ചില്ല. കാൻസർ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അവ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് ഈ ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ തടയുന്നുവെന്നും പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തി. കണ്ടെത്തലുകൾ ജേണൽ മെറ്റീരിയൽസ് ടുഡേ ബയോയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

"കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ യാന്ത്രികമായ ബലഹീനതയെ മുതലെടുത്ത് അൾട്രാസൗണ്ട് മെക്കാനോസ്റ്റിമുലേഷൻ വായയിലെ കാൻസർ കോശങ്ങളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിലാണ് പഠനത്തിൻ്റെ പുതുമ" എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (IISc), ബയോഎൻജിനീയറിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ അജയ് തിജോർ പറഞ്ഞു.

"ചൂടോ മരുന്നുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം, ഈ സമീപനം മിതമായ യാന്ത്രിക ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് കാൻസർ കോശങ്ങളെ തിരിച്ചു വരാത്തവിധം നശിപ്പിക്കുന്നു"വെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ശരീരത്തിനുള്ളിലെ കോശങ്ങളുടെയും അവയവങ്ങളുടെയും തത്സമയ ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്‌ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നോൺ-ഇൻവേസിവ് (ശരീരത്തിൽ മുറിവുകളുണ്ടാക്കാത്ത) ഇമേജിങ് പരിശോധനയാണ് അൾട്രാസൗണ്ട്.

ഒരു3D കോ-കൾച്ചർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മരുന്നുകളും രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളും ട്യൂമറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുന്ന ട്യൂമറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് കാണുന്ന പ്രതിരോധ പാളിയെ അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ തകർത്തതായി ഗവേഷക സംഘം കണ്ടെത്തി. ചികിത്സ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് ഈ പ്രതിരോധ പാളി.

"കാൻസറിൻ്റെ പല ഘട്ടത്തിലും അൾട്രാസൗണ്ട് ഒരേ ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് തരംഗങ്ങൾ കാൻസർ കോശങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ശരീരത്തിലെ നല്ല കോശങ്ങൾക്ക് വലിയ കേടുപാടുകൾ വന്നില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്" ബയോ എഞ്ചിനീയറിങ് വകുപ്പിലെ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാർഥിനിയായ രശ്‌മിത ലുഹ പറഞ്ഞു.

വായയിലെ കാൻസറിനും അതുപോലെതന്നെ സ്തനം, ചർമ്മം തുടങ്ങിയ എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് അർബുദങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ ലക്ഷ്യബോധമുള്ളതുമായ ചികിത്സാരീതികൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ രീതി സഹായിച്ചേക്കാമെന്ന് ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.

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