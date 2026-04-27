ചിപ്സും ശീതളപാനീയങ്ങളും ശീലമാണോ? ഓർമശക്തിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
ഗവേഷകരുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. മൊണാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സാവോ പോളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡീക്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് സൂക്ഷ്മമായ പഠനം നടത്തിയത്
Published : April 27, 2026 at 9:31 AM IST
നിത്യേനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ (വ്യാവസായികമായി നിർമിക്കുന്നതും, പഞ്ചസാര, കൊഴുപ്പ്, ഉപ്പ്, കൃത്രിമ ചേരുവകൾ എന്നിവ ഉയർന്ന അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുമായ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളാണ് അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്) കൂടുതലായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഓർമശക്തിയെയും ഏകാഗ്രതയേയും അത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ചിപ്സും ശീതളപാനീയങ്ങളും പോലുള്ളവ ശീലമാക്കിയാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടെത്തൽ.
ഗവേഷകരുടെ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. മൊണാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സാവോ പോളോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡീക്കിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് സൂക്ഷ്മമായ പഠനം നടത്തിയത്. അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളും തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രധാന ഗവേഷണം.
പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ടായിരത്തി നൂറ് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരിലാണ് സംഘം പഠനം നടത്തിയത്. മുൻപ് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഇല്ലാത്തവരെയാണ് ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അൾഷിമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിമെൻഷ്യ എന്ന പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ ജേർണലിലാണ് പുതിയ പഠനവിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രതിദിന ഭക്ഷണത്തിൽ അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അളവ് ചെറിയ രീതിയിൽ വർധിച്ചാൽ പോലും ശരീരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യരുടെ സ്വാഭാവികമായ ഏകാഗ്രത ഗണ്യമായി കുറയാൻ കാരണമാകുമെന്ന് പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ആരോഗ്യകരമായ മറ്റ് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ തലച്ചോറിനെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുമെന്നാണ് പഠനം പറയുന്നത്. അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുമെന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് മികച്ച പഠനത്തിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്യഗ്രഹണ ശേഷി കുറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മൊണാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർ ബാർബറ കാർഡോസോ വിശദീകരിച്ചു.
പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ
ഭക്ഷണത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം അളവിൽ യുപിഎഫ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് വലിയ ഭീഷണിയാണ്. അതായത് ദിവസവും ഒരു പാക്കറ്റ് ചിപ്സ് അധികമായി കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണിതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി. തലച്ചോറിൻ്റെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. കാഴ്ചയിലുള്ള ശ്രദ്ധയും കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശേഷിയും അളക്കുന്ന മാനസിക പരിശോധനകളിൽ യുപിഎഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പിന്നിലാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
മുൻപ് നടന്ന പരിശോധനകളേക്കാൾ ആശങ്കാജനകമായ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ഊർജത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ലഭിച്ചത് ഇത്തരം പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ദേശീയ ശരാശരിയായ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോട് വളരെ അടുത്തുനിൽക്കുന്ന കണക്കാണിത്. പലവിധത്തിലുള്ള ശീതളപാനീയങ്ങൾ, പാക്കറ്റിലാക്കിയ ഉപ്പുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, തയ്യാറാക്കി വച്ച റെഡിമെയ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രധാനമായും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇവയെല്ലാം തന്നെ നാമെല്ലാവരും ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് പകരം പ്രകൃതിദത്തമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നിർമിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യകരമായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഡയറ്റ് കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നവരാണെങ്കിലും അമിതമായി യുപിഎഫ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് തീർത്തും ദോഷകരമാണ്. കാരണം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് രീതി തന്നെയാണ് ഇവയിലൊക്കെ പ്രധാന വില്ലനായി മാറുന്നത്.
ദോഷകരമായ ഭക്ഷ്യോത്പന്നങ്ങൾ
അമിതമായി കൂടുതൽ സമയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഘടന എന്നെന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന കൃത്രിമമായ നിറങ്ങളും രുചിവർധക വസ്തുക്കളും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം തന്നെ മൃദുവായ തലച്ചോറിൻ്റെ കോശങ്ങളെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. ദീർഘകാലം കേടാവാതിരിക്കാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലവിധ രാസവസ്തുക്കളും ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ്.
അൾട്രാ പ്രോസസ്ഡ് ഭക്ഷണങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, അമിതവണ്ണം തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും ഈ ദുശ്ശീലം കാരണമാവും. ഓർമക്കുറവും യുപിഎഫും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം പഠനത്തിൽ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും പുതിയവ പഠിക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമുള്ള തലച്ചോറിൻ്റെ കഴിവിനെ ഇത് വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിലെ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ ലിസ ബ്രാൻസ്ബി, ഹന്ന കമ്മിൻസ്, പ്രൊഫസർ യെൻ യിങ് ലിം തുടങ്ങി നിരവധി പേരാണ് ഈ പഠനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. ദേശീയ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കൗൺസിൽ, അൾഷിമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെയാണ് ഈ സമഗ്രമായ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
