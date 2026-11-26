ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? കാരണം ഇത്, വിദഗ്ധർ വിശദീകരിക്കുന്നു
ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിനെ 'ഡിസ്ഫാഗിയ' എന്നാണ് പറയാറ്. ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം.
Published : November 26, 2026 at 3:08 PM IST
ഇടയ്ക്കിടെ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതുപോലെ, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തൊണ്ടയിലെ പേശികൾ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതുപോലെയും. എന്തായിരിക്കാം ഇതിന് കാരണം? ഹാർവാർഡ് ഹെൽത്ത് പബ്ലിഷിങിലെ ചീഫ് മെഡിക്കൽ എഡിറ്ററും എഡിറ്റോറിയൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗവുമായ ഹോവാർഡ് ഇ. ലെവൈൻ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ചും അതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം.
'ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് (ഇതിനെ 'ഡിസ്ഫാഗിയ' - dysphagia എന്ന് വിളിക്കുന്നു) തുടർച്ചയായോ ഇടയ്ക്കിടെയോ ഇതുണ്ടാകാം. ഇതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്തിയാൽ, ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. ശരീരഭാരം കുറയുക, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം ചുമയോ ശ്വാസം മുട്ടലോ (choking) അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ഗൗരവകരമാണ്.
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അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എത്രയും വേഗം ഡോക്ടറെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ, മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലമായും ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാം. ദഹനസംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള 'മെറ്റോക്ലോപ്രമൈഡ്' (Reglan) എന്ന മരുന്ന്, മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ചില മരുന്നുകൾ എന്നിവ വായയിലെയും തൊണ്ടയിലെയും പേശികളുടെ പ്രവർത്തന ഏകോപനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ, പല മരുന്നുകളും വായ വരണ്ടുപോകാൻ കാരണമാകാറുണ്ട്; ഇതും ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്നത് പ്രയാസകരമാക്കിയേക്കാം.
അന്നനാളം (esophagus) വീക്കം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ 'ഈസോഫാഗൈറ്റിസ്' (esophagitis) എന്ന് വിളിക്കുന്നു; ഇതും ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയേക്കാം. സാധാരണയായി ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് (ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്) മൂലമാണ് ഈസോഫാഗൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ, ഡോക്സിസൈക്ലിൻ (Vibramycin) പോലുള്ള ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ, ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിനുള്ള അലെൻഡ്രോണേറ്റ് (Fosamax) തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ മൂലമോ, അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധ മൂലമോ അപൂർവ്വമായി ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം' ഇ. ലെവൈൻ പറഞ്ഞു.
'പേശികളുടെയോ ഞരമ്പുകളുടെയോ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാം. പക്ഷാഘാതം (സ്ട്രോക്ക്), പാർക്കിൻസൺസ് രോഗം, മറ്റ് നാഡീസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ, തൊണ്ടയിൽ എന്തോ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള തോന്നൽ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്നതിന് തടസമായേക്കാം.
തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി വലുതാവുക, ലിംഫ് നോഡുകൾ വീർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് റിഫ്ലക്സ് (ആമാശയത്തിലെ ആസിഡ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്) മൂലം തൊണ്ടയിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം ഇത്. ഉത്കണ്ഠ (anxiety) മൂലവും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഇത്തരം സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതുണ്ട്' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവിദഗ്ധൻ നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാവുന്ന ചില പരിശോധനകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
വീഡിയോ സ്വാലോയിംഗ് സ്റ്റഡി (Video swallowing study): എക്സ്-റേയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദാർത്ഥം കലർത്തിയ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും, തുടർന്ന് ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി (fluoroscopy) എന്ന എക്സ്-റേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വിഴുങ്ങുന്ന പ്രക്രിയ വീഡിയോയിൽ പകർത്തുന്ന പരിശോധനയാണിത്.
ഈസോഫാഗോഗാസ്ട്രോഡുവോഡിനോസ്കോപ്പി (EGD): വഴക്കമുള്ളതും നേർത്തതുമായ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറ ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ തൊണ്ടയിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തുന്നു. ഇതിലൂടെ അന്നനാളം (esophagus), ആമാശയം, ചെറുകുടലിൻ്റെ ആദ്യഭാഗം (duodenum) എന്നിവ ഡോക്ടർക്ക് നേരിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും.
ബേരിയം സ്വാലോ (Barium swallow): എക്സ്-റേയിൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദ്രാവകം നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നു. ഇത് അന്നനാളം വഴി കടന്നുപോകുമ്പോൾ എക്സ്-റേയിലൂടെ നിരീക്ഷിച്ച്, അന്നനാളത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഡോക്ടർക്ക് വിലയിരുത്താനാകും.
ലാരിംഗോസ്കോപ്പി (Laryngoscopy): മൂക്കിലൂടെയോ വായയിലൂടെയോ ഒരു നേർത്ത ട്യൂബ് കടത്തി, അതിൽ ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലാരിങ്ക്സ് അഥവാ സ്വരപേടകം (ശബ്ദതന്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഭാഗം) ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്നു.
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