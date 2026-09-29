ETV Bharat / health

ഗതാഗതക്കുരുക്കിലെ ദേഷ്യവും ഹോണടിയും ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകുമോ?

ഗതാഗതക്കുരുക്കിലെ ദേഷ്യവും ഹോണടിയും ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകുമോ?

TRAFFIC NOISE EFFECT ON HEART TIPS TO CUT STRESS WHILE DRIVING CAN HEART ATTACK HAPPEN ON A DRIVE WORLD HEART DAY 2026
Constant road rage can put the body in a state of alarm, which in turn affects the heart (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഹനങ്ങളുടെ നിരന്തരമുള്ള ഹോണടിയും ഗതാഗതക്കുരുക്കിലെ രോഷപ്രകടനങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കുമോ? നിത്യേനയുള്ള നഗരയാത്രകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന മാനസികസമ്മർദം ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നത് കേവലം മിഥ്യയല്ല, മറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട യാഥാർഥ്യമാണ്. ലോക ഹൃദയാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ, ട്രാഫിക്കിലെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രതികരണങ്ങളും ഹൃദയത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്നത് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമായി മാറുകയാണ്.

കൊളസ്ട്രോൾ, രക്തസമ്മർദം, പ്രമേഹം, ഭക്ഷണക്രമം, വ്യായാമം എന്നിവയാണ് ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ നിർണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇതിനുപുറമെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാനസികസമ്മർദങ്ങളും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, അമിതവേഗം, നിരന്തരമുള്ള ഹോണടി, ഡ്രൈവിങ്ങിനിടയിലെ ദേഷ്യം എന്നിവയെല്ലാം യാത്രക്കാരെ കടുത്ത മാനസികസമ്മർദത്തിലേക്കാണ് തള്ളിവിടുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കോ ഒരു തവണത്തെ ഹോണടിയോ പെട്ടെന്നൊരു ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നു.

സമ്മർദവും ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും
ഭീഷണിയോ ഉത്കണ്ഠയോ നിരാശയോ തോന്നുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ്. ഈ സമയത്ത് അഡ്രിനാലിൻ, കോർട്ടിസോൾ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, ഇത് രക്തസമ്മർദവും ഹൃദയമിടിപ്പും വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പതിവാകുകയും, ഒപ്പം ഉറക്കമില്ലായ്മ, വ്യായാമക്കുറവ്, പുകവലി, അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്താൽ ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത പലമടങ്ങ് വർധിക്കും.

ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ നിന്നുള്ള നിരന്തരമായ ശബ്ദമലിനീകരണം ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദത്തിനും ഇസ്കെമിക് ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. വിട്ടുമാറാത്ത മാനസികസമ്മർദം ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീക്കത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും, ഇത് ഹൃദയത്തെ തകരാറിലാക്കി ഹൃദയാഘാതം, പക്ഷാഘാതം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത 43 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമെന്നും പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വില്ലനായി ഡ്രൈവിങ് ശീലങ്ങൾ
ഹോണടി മാത്രമല്ല വില്ലനാകുന്നത്. അമിതവേഗം, പെട്ടെന്ന് ലെയ്ൻ മാറുക, അശ്രദ്ധമായ ഓവർടേക്കിങ്, മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് തൊട്ടുപിന്നിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവിങ് എന്നിവയെല്ലാം ശരീരത്തിൽ കടുത്ത സമ്മർദമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പലർക്കും ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡ്രൈവിങ് വലിയൊരു ബാധ്യതയായി മാറുന്നു. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാലും ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കാറില്ല.

ഹൃദയാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലോ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളിലോ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് ബെംഗളൂരു ഹെന്നൂർ റോഡിലെ സ്പർശ് ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗം ലീഡ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോ. ആർ.എസ് വെങ്കിടേസുലു വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും മറന്നുപോകുന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്കിലെ നിരന്തരമായ സമ്മർദം, അനാവശ്യമായ ഹോണടി, ദീർഘനേരത്തെ യാത്രകൾ എന്നിവ ശരീരത്തെ എപ്പോഴും ഒരു അലാറം അവസ്ഥയിൽ നിർത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹോണടിയും യാത്രയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നേരിട്ട് ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല. രക്തസമ്മർദം, പ്രമേഹം, പുകവലി, അമിതവണ്ണം, വ്യായാമക്കുറവ്, ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും യാത്രകളിലുമുള്ള അനാവശ്യ സമ്മർദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇവിടെയാണ് വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരേണ്ടത്. സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹോൺ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും, ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിരന്തരം ഹോണടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അമിതവേഗവും അപകടകരമായ ഓവർടേക്കിങ്ങും ഒഴിവാക്കി, മറ്റ് വാഹനങ്ങളുമായി കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ച് ശാന്തമായി വാഹനമോടിക്കാൻ ശീലിക്കണം. 2026ലെ ലോക ഹൃദയാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ വാഹന ഉടമകളും ഡ്രൈവർമാരും പ്രധാനമായും ഓർക്കേണ്ടത് ട്രാഫിക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിലും, അതിനോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. ശാന്തമായ ഡ്രൈവിങ് ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ചൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണ്.

Also Read: ലോക ഹൃദയ ദിനം: ആർത്തവവിരാമം ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുമോ? സ്ത്രീകൾ നിർബന്ധമായും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

TAGGED:

TRAFFIC NOISE EFFECT ON HEART
TIPS TO CUT STRESS WHILE DRIVING
CAN HEART ATTACK HAPPEN ON A DRIVE
WORLD HEART DAY 2026
TRAFFIC STRESS HEART HEALTH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.