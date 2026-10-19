കുട്ടികളിലെ അസ്ഥി ആരോഗ്യം; സൂര്യപ്രകാശവും സമീകൃതാഹാരവും ശാരീരിക പ്രവർത്തനവും അനിവാര്യമെന്ന് വിദഗ്ധർ
വിറ്റാമിൻ ഡി മതിയായ അളവില് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അസ്ഥി വേദന, പേശി ബലഹീനത, വളർച്ച വൈകൽ, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം.
Published : October 19, 2026 at 6:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യകരമായ അസ്ഥി വളർച്ചയ്ക്ക് മതിയായ സൂര്യപ്രകാശം, സമീകൃത പോഷകാഹാരം, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് സെക്കന്തരാബാദിലെ കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് വിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ. 2026 ലെ ലോക ശിശു, അസ്ഥി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു ആശുപത്രിയുടെ പ്രതികരണം. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ഇക്കാലത്ത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യകരമായ ബാല്യകാല ശീലങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രാധാന്യം ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ എടുത്തുകാട്ടി.
കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആഗിരണം, അസ്ഥി ധാതുവൽക്കരണം, പേശികളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ഡി അപര്യാപ്തമായ കുട്ടികൾക്ക് അസ്ഥി വേദന, പേശി ബലഹീനത, വളർച്ച വൈകൽ, ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണക്രമത്തോടൊപ്പം പതിവായി പുറത്തുപോയി കളിക്കുന്നതും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഓട്ടം, സൈക്ലിംഗ്, പുറത്തെ ഗെയിമുകൾ, പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കായിക വിനോദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലുകളും പേശികളും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ശാരീരികക്ഷമതയ്ക്കും ആരോഗ്യകരമായ വികാസത്തിനും പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ചർമത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സൂര്യപ്രകാശം സഹായിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചർമത്തിൻ്റെ പിഗ്മെൻ്റേഷൻ, കാലാവസ്ഥ, സമയം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മാറ്റങ്ങൾ, വസ്ത്രം, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടാം. അമിതമായ അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം ചർമത്തിന് കേടുവരുത്തുമെന്നതിനാൽ, കുട്ടികൾ അവരുടെ ചർമത്തിൽ പൊള്ളലേൽക്കാന് അനുവദിക്കാതെ വേണം സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാന്. മാതാപിതാക്കൾ ഇതിനായി ഉചിതമായ സുരക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വൈദ്യോപദേശം തേടുകയും വേണം.
വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവ് പരിഹരിക്കാന് എന്ത് ചെയ്യണം?
വിറ്റാമിൻ ഡി കുറവ് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും കിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു. വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സമീകൃതാഹാരം പ്രധാനമാണ്. പാൽ, തൈര്, ചീസ്, മറ്റ് കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. മുട്ടയിലൂടെയും ചില മത്സ്യങ്ങളിലൂടെയും വിറ്റാമിൻ ഡി ലഭിക്കും.
പച്ച ഇലക്കറികൾ, പയർവർഗങ്ങൾ, നട്സ്, വിത്തുകൾ എന്നിവ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അധിക പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നു. വെജിറ്റേറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ വീഗൻ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി, കാൽസ്യം എന്നിവയുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
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സ്ഥിരമായ അസ്ഥി വേദന, സന്ധി വേദന, പേശി ബലഹീനത, അസാധാരണമായ ക്ഷീണം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെയും ശാരീരിക വികാസത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ എന്നിവ അവഗണിക്കരുതെന്ന് വിദഗ്ധര് നിർദേശിച്ചു. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ഒരു ശിശുരോഗവിദഗ്ധനുമായി സമയബന്ധിതമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന കാരണം തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും.
പുറത്തെ കളികളും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിലൂടെ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളുടെ അസ്ഥികൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആരോഗ്യകരമായ ബാല്യകാലം ആസ്വദിക്കാനും സഹായിക്കാനാകുമെന്നാണ് ശിശു-അസ്ഥി ദിനത്തിൽ കിംസ് ആശുപത്രിയുടെ സന്ദേശം.
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