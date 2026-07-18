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സ്‌ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇതാ... ടെക്‌സ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്‌ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന തള്ളവിരലിലെ വേദനക്കുള്ള ചില പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ

സ്‌ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വിരലുകളുടെ വേദനക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ഫോൺ ഉപയോഗം കുറക്കാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങളും നിർദേശിക്കുകയാണ് ഡോ.മൗറീൻ ഓഷോനെസി.

TIPS TO SOOTHE THUMB PAIN CAUSES OF SCROLLING THUMB PAIN CAUSED BY TEXTING MOBILE OVERUSE PROBLEMS
Tips to Soothe Thumb Pain When Texting And Scrolling (AP)
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By PTI

Published : July 18, 2026 at 3:08 PM IST

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ആധുനിക മനുഷ്യന്‍ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും ഒറ്റ ഉത്തരമേ കാണൂ. മൊബൈൽ ഫോണിലെന്ന്. മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിനൊപ്പം കൂടി വരുന്ന മറ്റൊരു ശീലമാണ് സ്‌ക്രോളിങ്. നിരന്തരമായ ഈ സ്‌ക്രോളിങ് ബാധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ മാത്രമല്ല. നമ്മുടെ കൈ വിരലുകളെയും കൂടിയാണ്. ടെൻഡോണുകളുടെയും സന്ധികളുടെയും വേദന മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വേദനകളെ 'ടെക്സ്റ്റിംഗ് തമ്പ്' എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പൊതുവായി കാഠിന്യം അനുഭവപ്പെടുന്നത് , മുട്ടിന് സമീപം മിടിക്കുന്നത്, തള്ളവിരൽ വളയ്ക്കുമ്പോൾ ശബ്‌ദം കേൾക്കുന്നത് എന്നിവ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആവർത്തിച്ചുള്ള ടൈപ്പിംഗും സ്വൈപ്പിംഗും കാർപൽ ടണൽ, വാതം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.

ഫോണിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കിടയിലും പതിറ്റാണ്ടുകളായി ആളുകൾ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ നിരന്തരം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്‌മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വലിപ്പവും ഭാരവും കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവയുടെ ഉപയോഗരീതിയിലും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഫോൺ വിളിക്കുന്നതിനും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനും അപ്പുറം മണിക്കൂറുകളോളം സ്ക്രീനിൽ അലക്ഷ്യമായി താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 'ഡൂം സ്‌ക്രോളിങ്' ഇന്ന് കൂടി വരുന്നു. സിനിമകളും ടിവി പരിപാടികളുമെല്ലാം ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ലഭ്യമാകുന്നു. മെഡിക്കൽ ബില്ല് ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ഫോണിലൂടെ അടക്കാന്‍ സാധിക്കും.

മൊബൈൽ ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം, ആധുനിക ജീവിതശൈലിയുമായി അവയെ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് കെൻ്റക്കി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ ഹാൻഡ് സെൻ്ററിലെ ഡോ. മൗറീൻ ഓഷോനെസി പറഞ്ഞു.

ശരീരത്തിൻ്റെ പോസ്‌ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തുക

മണിക്കൂറുകളോളം കൈത്തണ്ടയും കൈമുട്ടും ഒരേ നിലയിൽ ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നത് തള്ളവിരലിൻ്റെയോ കൈത്തണ്ടയുടെയോ ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും. ഫോൺ ദീർഘനേരം നിവർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് മറ്റ് വിരലുകൾക്കും ക്ഷീണമുണ്ടാക്കാം. അവധിക്കാലം പോലെ ഫോൺ ഉപയോഗം കുറവുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം വേദനകളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാറുള്ളതെന്ന് ഓഷോനെസി പറഞ്ഞു.

ഈ വേദന ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗം ഫോൺ മാറ്റി വച്ച് പ്രകൃതിയുമായി അൽപ നേരം ചെലവഴിക്കുക എന്നതാണ്. ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയം കുറയ്ക്കുകയോ, തുടർച്ചയായി സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ചെറിയ ഇടവേളകൾ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഇത് പറയുന്നത്ര എളുപ്പമല്ല. പൂർണ്ണമായും ഫോൺ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നത് പ്രയാസകരമാണെങ്കിൽ, ഫോൺ പിടിക്കുന്ന രീതി മാറ്റുകയോ, ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കൈകളും വിരലുകളും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

തള്ളവിരലിൻ്റെ അമിത ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ ഫോണിലെ അക്‌സസിബിലിറ്റി (accessibility) സൗകര്യങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. 'വോയ്‌സ്-ടു-ടെക്സ്റ്റ്' (voice-to-text) സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചുനോക്കുക. അതുപോലെ ഫോൺ മുഖത്തോട് അധികം അടുപ്പിച്ചു പിടിക്കേണ്ടി വരാതിരിക്കാൻ അക്ഷരങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടിവെക്കുകയും ചെയ്യാം. ഫോണിൻ്റെ പിൻഭാഗത്ത് ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന വട്ടത്തിലോ വളയത്തിൻ്റെ ആകൃതിയിലോ ഉള്ള ഗ്രിപ്പ് ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഇവ ഫോണിൻ്റെ ഭാരം കൈയ്യിൽ എല്ലായിടത്തുമായി തുല്യമായി നിലനിർത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു. വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായി ഫോൺ താങ്ങിനിർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആയും ഇവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

തള്ളവിരലിലും കൈത്തണ്ടയിലും ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ

ദിവസം മുഴുവൻ സ്ക്രീനിന് മുന്നിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷം കൈകളിൽ വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിവസവും കൈകൾക്ക് സ്ട്രെച്ചിംഗ് വ്യായാമങ്ങൾ നൽകുക. ഒരു കൈകൊണ്ട് മറ്റേ കൈയുടെ ഉള്ളംകൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൈത്തണ്ട മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വളയ്ക്കുക. ഓരോ വിരലും ചലിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തള്ളവിരലുകൾ കൊണ്ട് ചെറിയ വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ചലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഗുണകരമാണെന്ന് ഓഷോനെസി നിർദ്ദേശിച്ചു.

തള്ള വിരലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന വേദനയ്ക്ക്, കൈ ഒരു നിരപ്പായ പ്രതലത്തിൽ വെച്ച് പെരുവിരലിനെ മറ്റ് വിരലുകളിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് വലിച്ചുനീട്ടി ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡ് നേരം ആ നിലയിൽ പിടിച്ചുനിർത്താവുന്നതാണ്. സ്‌ക്രീൻ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയോ ഇബുപ്രോഫെൻ , ഐസ് പാക്ക് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്‌തിട്ടും വേദനയോ മരവിപ്പോ തരിപ്പോ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഗൗരവകരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ഡോക്‌ടറെ കാണുക.

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തുടർച്ചയായ ഫോൺ ഉപയോഗം തള്ളവിരലിലെ ആർത്രൈറ്റിസ് (സന്ധിവാതം) വഷളാക്കുകയോ 'ഡി ക്വെർവെയ്ൻസ് ടെനോസൈനോവൈറ്റിസ്' (De Quervain's tenosynovitis) എന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാവുകയോ ചെയ്തേക്കാം. തള്ളവിരലിൻ്റിയും കൈത്തണ്ടയുടെയും സംഗമസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന തീവ്രമായ വേദനയോ നീരോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം. ഞരമ്പ് ഞെരുങ്ങുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന 'കാർപൽ ടണൽ സിൻഡ്രോമിനും' (carpal tunnel syndrome) ഇത് വഴിയൊരുക്കാം. ടെൻഡണിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കം മൂലം തള്ളവിരൽ മടക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതുപോലെയുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് 'ട്രിഗർ തമ്പ്' (trigger thumb).

ഫോണിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനും സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള അനന്തമായ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുപോകാൻ എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ, ശരീരത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിലോ രീതിയിലോ (posture) മാറ്റം വരുത്തുന്നതിനായി ബോധപൂർവ്വം ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കുന്നത് വലിയൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കും. ദിവസം മുഴുവൻ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനല്ല നമ്മുടെ കൈകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതെന്നും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകളോട് അല്പം കരുതലോടെ പെരുമാറേണ്ടതുണ്ടെന്നും സീഡേഴ്‌സ്‌-സിനായ് ഓർത്തോപീഡിക്‌സ്‌ ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ്‌ മെഡിസിനിലെ സർജനായ ഡോ. യൂജിൻ സായ് പറഞ്ഞു.

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TAGGED:

TIPS TO SOOTHE THUMB PAIN
CAUSES OF SCROLLING
THUMB PAIN CAUSED BY TEXTING
MOBILE OVERUSE PROBLEMS
TIPS TO SOOTHE THUMB PAIN

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