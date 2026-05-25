ചികിത്സ വൈകരുത്; ഈ തൈറോയ്ഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കല്ലേ
ജെന്സി സ്ത്രീകളില് തൈറോയ്ഡ് വര്ധിക്കുന്നു. ജീവിതശൈലിയും അനാരോഗ്യമായ ഭക്ഷണ ക്രമവും ശ്രദ്ധിക്കണം, വിദഗ്ധ അഭിപ്രായത്തിലേക്ക്...
Published : May 25, 2026 at 11:52 AM IST
നഗരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിൽ തൈറോയ്ഡ് രോഗം വലിയ തോതിൽ കൂടുന്നു. ഇരുപതുകളുടെ അവസാനത്തിലും മുപ്പതുകളിലും ഉള്ളവരിലാണ് രോഗം മുഖ്യമായും കാണുന്നത്. ആർത്തവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഗർഭധാരണ തടസങ്ങൾക്കും ഇത് പ്രധാന കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ പുതിയ പഠനങ്ങളിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. രാജ്യത്ത് വലിയൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളും തൈറോയ്ഡ് ഭീഷണിയിലാണ്. 2025ലെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 51.4 ശതമാനം കൗമാരക്കാരിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ 44.5 ശതമാനം മുതിർന്ന സ്ത്രീകളിലും തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മെച്ചപ്പെട്ട പരിശോധന സൗകര്യങ്ങൾ വന്നതോടെയാണ് ഇത്രയും പേർക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് മനസിലായത്. ജീവിതശൈലിയിലെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് രോഗം ഇത്രയധികം വർധിക്കാൻ കാരണം. പുതിയ തലമുറയിലെ സ്ത്രീകളിൽ മാനസിക സമ്മർദം വളരെ കൂടുതലാണ്. കൂടാതെ ഉറക്കമില്ലായ്മയും വ്യായാമക്കുറവും രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അനാരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണ രീതിയും അമിതവണ്ണവും തൈറോയ്ഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നുണ്ട്.
ചികിത്സ വൈകരുത്
രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സർജാപൂർ മണിപ്പാൽ ആശുപത്രിയിലെ എൻഡോക്രൈനോളജി വിഭാഗം കൺസൾട്ടൻ്റ് ഡോക്ടർ ഗുരുസംഗപ്പ എസ് മുഡഗൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. ചികിത്സ വൈകിയാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് സാരമായി ബാധിക്കും. കൂടാതെ സ്ത്രീകളിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റിയെ ബാധിക്കാനും ജീവിതനിലവാരം തന്നെ തകരാറിലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മാനസികാരോഗ്യത്തെയും ഇത് മോശമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഡോക്ടർ വിശദീകരിച്ചു.
തീരദേശ മേഖലകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബെംഗളൂരു പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ തൈറോയ്ഡ് രോഗ വ്യാപനം കൂടുതലാണ്. ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം നഗരങ്ങളിൽ രോഗികൾ ദിനംപ്രതി വർധിക്കുകയാണ്. രാധാകൃഷ്ണ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും ഗൈനക്കോളജി ഐവിഎഫ് വിദഗ്ധയുമായ ഡോക്ടർ വിദ്യ വി ഭട്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു. കടൽ ഭക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും മണ്ണിലൂടെയും അയോഡിൻ ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തീരദേശങ്ങളിൽ അയോഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതിനാലാണ് രോഗബാധ കുറവായതെന്നും ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
ജീവിത ഘട്ടങ്ങളിലെ മാറ്റം
കൗമാരപ്രായം, പ്രത്യുത്പാദന കാലം, ഗർഭകാലം എന്നിവ സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളാണ്. പ്രസവാനന്തര പരിചരണം, ആർത്തവവിരാമം തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിലും കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ഇത്തരം എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് പതിവായി തൈറോയ്ഡ് പരിശോധന നടത്താറുണ്ട്. ഹോർമോൺ വ്യതിയാനങ്ങൾ ശരീരത്തെ പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്ന സമയമാണിത്. ഗർഭകാലത്ത് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ഹോർമോൺ ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഹോർമോൺ ഉത്പാദനം കുറഞ്ഞാൽ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കും. അതിനാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം കൃത്യമായി പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
ലക്ഷണങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്
പെട്ടെന്നുള്ള ശരീരഭാരം വർധിക്കൽ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ്. അമിതമായ ക്ഷീണം, മുടികൊഴിച്ചിൽ, വരണ്ട ചർമം എന്നിവ പലരും അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. കൂടാതെ ആർത്തവ ചക്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും ഗൗരവമായി കാണണം. തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും ശബ്ദത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണം. ലളിതമായ രക്തപരിശോധനയിലൂടെ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമായി മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ കുറെയൊക്കെ രോഗത്തെ ചെറുക്കാം. ചിട്ടയായ വ്യായാമവും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമവും ശീലമാക്കണം.
നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയിലെ അശ്രദ്ധയാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം. കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഈ രോഗം. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ ഗുളികകൾ നിർത്താനോ പുതിയവ കഴിക്കാനോ പാടില്ല. ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മാസത്തിലൊരിക്കൽ നിർബന്ധമായും വിദഗ്ധ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.
