എല്ലാവർക്കും പറ്റിയതല്ല കര്ക്കടകത്തിലെ ഈ ആവിക്കുളി; പ്രമേഹവും ബിപിയും ഉള്ളവർ ഇക്കാര്യം അറിയുക...!
കർക്കടകത്തിൽ ചികിത്സ രോഗത്തിനല്ല, ശരീരത്തിനാണ്. ശരീരപ്രകൃതി രോഗങ്ങള് എന്നിവ മനസിലാക്കി വേണം കർക്കടക ചികിത്സ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ആവിക്കുളിയിൽ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്നവരാണ്.
Published : July 19, 2026 at 11:54 AM IST
കണ്ണൂര്: ഒരുവൻ്റെ ആരോഗ്യം അയാളുടെ ബലത്തെ ആശ്രയിച്ച് മനസിലാക്കാം എന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ശരീര ബലവും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ മലയാളികള് കർക്കടമാസ ചികിത്സയ്ക്ക് കുറച്ചധികം പ്രാധാന്യം നൽകാറുണ്ട്. കർക്കടകം ആരംഭിച്ചാൽ ആയുർവേദ ചികിത്സ തേടുന്നവരാണ് പലരും. എന്നാൽ ശരീരപ്രകൃതി രോഗങ്ങള് എന്നിവ മനസിലാക്കി വേണം കർക്കടക ചികിത്സ ആരംഭിക്കേണ്ടത്. കർക്കടകത്തിൽ രോഗത്തിനല്ല ചികിത്സ, മറിച്ച് ശരീരത്തിനാണ് ചികിത്സയെന്നാണ് ആയുവേദം പരാമർശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല.
ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും രോഗമുക്തിക്കുമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് കർക്കടകത്തിലെ ആവിക്കുളി അഥവാ സ്റ്റീം ബാത്ത്. എന്നാൽ പ്രമേഹം രക്ത സമ്മര്ദ്ദം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയുള്ളവര് ആവിക്കുളി നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാതരം കർക്കടക ചികിത്സയും എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ല. ആവിക്കുളിയിൽ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവർ പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദം, ഹൃദ്രോഗം എന്നിവയ്ക്ക് ചികിത്സ തേടുന്നവരാണ്.
പ്രമേഹരോഗികളിലെ ആവിക്കുളി
പ്രമേഹരോഗികളുടെ ആവിക്കുളി സുരക്ഷിതമാണെങ്കിലും, ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉയർന്ന താപനില ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ ആഗിരണം വേഗത്തിലാക്കാൻ കാരണമാകാം. ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കുറയാൻ ഇടയാക്കും. 15 മിനിട്ടിൽ കൂടുതൽ ആവിക്കുളി പാടില്ല. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം ഈ ചികിത്സാരീതി തുടരേണ്ടതുണ്ട്. വിയർപ്പ് വഴി ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ഗുണകരമല്ല. കൂടാതെ മുറിവുകളുള്ള പ്രമേഹ രോഗികളും ആവിക്കുളി ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പൊള്ളലേറ്റാൽ ഉണങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂറവാണ് എന്നും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
അതേസമയയം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും രോഗമുക്തിക്കും രോഗം വരാതിരിക്കാനുമുള്ള ചര്യകളില് ആയുര്വേദ വിധിപ്രകാരം ആവിക്കുളിക്ക് സുപ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ ചികിത്സാരീതിക്ക് സ്വേദകര്മ്മം എന്നാണ് ആയുര്വേദത്തില് പരാമര്ശിക്കുന്നത്. ദേഹത്തില് വിവിദ തരത്തിലുളള തൈലങ്ങള് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നിശ്ചിത താപനിലയില് ആവി ക്രമീകരിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് വിയര്പ്പ് പുറം തള്ളുന്ന ചികിത്സാരീതിയാണിത്. വാതരോഗങ്ങള്, സന്ധിവേദന, ചര്മ്മ ശുദ്ധീകരണം, രക്തപ്രവാഹം മെച്ചപ്പെടുത്തല് എന്നിവക്ക് ആവിക്കുളി പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ കേരളത്തിലെ ചില ഗോത്ര വര്ഗക്കാര് പരമ്പരാഗതമായി കൈമാറി വരുന്ന ചികിത്സാ രീതിയില് ആവിക്കുളിക്ക് പ്രമുഖ സ്ഥാനമുണ്ട്.
രക്തസമ്മർദമുള്ളവരിലെ ആവിക്കുളി ഗുണമോ ദോഷമോ..?
ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുള്ളവർക്ക് ആവിക്കുളി ചിലപ്പോൾ ഗുണം ചെയ്യുമെങ്കിലും, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് അപകടകരമാണ്. ഉയർന്ന ബിപി ഉള്ളവർ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ആവിക്കുളി ചെയ്യാവൂ. കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർ ആവിക്കുളി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ആവി പോലുള്ള ചൂട് സഹായിച്ചേക്കാം. ഇത് രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഇലാസ്തികത വർധിപ്പിക്കുകയും, ഹൃദയാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്കിലും, ആവിക്കുളിയിലെ കടുത്ത ചൂട് ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടാനും പെട്ടെന്ന് ബിപി വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉള്ളവർക്ക് ആവിക്കുളി അനുയോജ്യമല്ല. ആവി കൊള്ളുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ വികസിക്കുകയും, വിയർപ്പിലൂടെ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ താഴാനും തലകറക്കം ഉണ്ടാകാനും കാരണമാകാം.
ഹൃദ്രോഗമുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്
ആവിക്കുളി അഥവാ സ്റ്റീം ബാത്ത് ഹൃദ്രോഗമുള്ളവരിൽ ചില ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യുമെങ്കിലും, ഉയർന്ന താപനില ഹൃദയമിടിപ്പിലും രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലും പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഹൃദ്രോഗികൾ ആവിക്കുളി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായും ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടേണ്ടതുണ്ട്.
ആവിക്കുളിയുടെ നേരിയ ചൂട് രക്തക്കുഴലുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും രക്തചംക്രമണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഹൃദയാഘാതം വന്നവർ, നെഞ്ചുവേദന, ഗുരുതരമായ ഹൃദയമിടിപ്പ്, കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം എന്നിവയുള്ളവർ ആവിക്കുളി പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം. ആവിയിൽ ഇരുന്ന ശേഷം പെട്ടെന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം. ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ശരീരം സാധാരണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ വിശ്രമിക്കുകയും ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം.
യൗവനം നിലനിര്ത്താന് ആവിക്കുളി ഉത്തമം
പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ഔഷധകൂട്ട് ചേര്ത്ത സത്ത് ആവിയില് ലയിപ്പിച്ച് രോഗിയെ കിടത്തിയോ ഇരുത്തിയോ ഉള്ള അറയില് വെച്ചാണ് ചികിത്സ നല്കുക. ചികിത്സ തേടുന്നവര് വിയര്ക്കുന്നതു മൂലം ശരീരത്തിലെ ദുര്മേദസ് അകറ്റപ്പെടും. ത്വക്കിലെ രോമകൂപങ്ങള് വികസിക്കുന്നതിനാല് അടിഞ്ഞു കൂടിയ കൊഴുപ്പും മറ്റും വിയര്പ്പില് ലയിച്ച് പുറം തളളപ്പെടും. ശരീരത്തോടൊപ്പം ത്വക്കും കൂടുതല് ജീവസുറ്റതായി മാറുന്നതാണ് സ്വേദകര്മ്മത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നേട്ടം. രോഗാവസ്ഥക്കനുസരിച്ചാണ് ആവിക്കുളിക്കുള്ള ഔഷധങ്ങള് ഒരുക്കുന്നത്. യൗവനം നിലനിര്ത്താന് മരുന്ന് ചേര്ത്ത ആവിക്കുളി മാസത്തില് ഒരിക്കല് ചെയ്ല് മതിയെന്നാണ് പ്രമാണം.
സോറിയാസിസ് ഉള്പ്പെടെയുളള ചര്മ്മരോഗങ്ങള് , പൊണ്ണത്തടി, അലര്ജി, ശ്വാസകോശ തകരാറുകള് , തുമ്മല് തുടങ്ങിയവക്കും ആവിക്കുളി ചികിത്സയിലൂടെ ഫലപ്രാപ്തി ലഭ്യമാകുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. ആയുര്വേദത്തില് ബാഹ്യമായി ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയേയാണ് സ്വേദകര്മ്മം അഥവാ സ്റ്റീം ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചകര്മ്മ ചികിത്സയിലൂടെ പൂര്വ്വ കര്മ്മമായി സ്വേദ ചികിത്സ ചെയ്യാറുണ്ട്.
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ഈ ചികിത്സയില് ഇലകളും അങ്ങാടി മരുന്നുകളുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. പഴയ കാലത്ത് ചൂടിക്കട്ടിലില് കിടത്തി രോഗിയെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് മൂടിയാണ് സ്വേത ചികിത്സ ചെയ്യാറുള്ളത്. സ്വേതകര്മ്മം ചെയ്യാറുളള വ്യക്തിയെ കിടത്തി കട്ടിലിന് കീഴില് നിന്നും ആവി പ്രവഹിപ്പിച്ചാണ് ചികിത്സ നല്കിയിരുന്നത്. പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ദീര്ഘ ചതുരാകൃതിയുളള പെട്ടിക്കുള്ളില് നിന്നും ചികിത്സ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടിയുടെ പിറകു വശത്ത് വലിയ പാത്രത്തില് മരുന്നുകള് ചേര്ത്ത വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നീരാവി പെട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തിയാണ് ചികിത്സ നല്കുക.
പത്ത് മിനുട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പൂര്ണമായും ചികിത്സക്ക് വിധേയനായ വ്യക്തി വിയര്ത്തിരിക്കും. ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പ്രത്യേക ചേമ്പറുകള് വന്നു. ചേമ്പറില് നിര്ത്തിയും ഇരുത്തിയും കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം പുറത്ത് കാണത്തക്കവിധം രോഗികള്ക്ക് ആവിചികിത്സ നല്കും. രോഗികള്ക്ക് ചികിത്സക്കായി കര്ക്കിടകമാസം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതില്ല. രോഗികള്ക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്ന ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ആവിചികിത്സ നല്കാം. എന്നാല് രോഗമില്ലാത്തവര് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ചെയ്യാവുന്ന സ്വേത ചികിത്സക്ക് മാത്രമേ കര്ക്കിടക മാസം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ.
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