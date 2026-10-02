കണക്കിൽ മിടുക്കരെങ്കിൽ ഇടത്, സർഗാത്മകതയാണെങ്കിൽ വലത്; തലച്ചോറിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ത്?
വലത് തലച്ചോറുള്ള ആളുകൾ ശരിക്കും കൂടുതൽ സർഗീത്മകരാണോ? ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇതാണ്..
By PTI
Published : October 2, 2026 at 2:17 PM IST
പെർത്ത്: നിങ്ങൾ യുക്തിചിന്തയുള്ളവരാണോ. അതോ കണക്കിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ മിടുക്കരാണോ... എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇടത് തലച്ചോറാണ് (left-brained) കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതേസമയം സർഗാത്മകതയും കലാപരമായ അഭിരുചിയും ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വലുത് ബ്രെയ്നാണ് (right-brained) അതിനു പിന്നിൽ. എന്നാൽ യാഥാർഥത്തിൽ ഇതിന് പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ.
ഇത് സംബന്ധിച്ച പഠനം ആരംഭിക്കുന്നത് 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഈ ആശയത്തിന് പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ 1860കളോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഡോക്ടറായ പോൾ ബ്രോക്ക നടത്തിയ ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് പ്രധാന വഴിതിരിവായത്. സംസാരശേഷി പ്രധാനമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഇടതുവശമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തെളിവായിരുന്നു ഇത്.
അതിന് ശേഷം നോബൽ സമ്മാന ജേതാവായ റോജർ സ്പെറി ഈ ആശയത്തെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു. കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തി. അപസ്മാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി മസ്തിഷ്ക ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരായ ആളുകളെ അദ്ദേഹവും സംഘവും പഠനവിധേയമാക്കി. മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഇടത്, വലത് വശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാഡീതന്തുക്കൾ മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതായിരുന്നു ഈ ശസ്ത്രക്രിയ. ഇത് ഓരോ വശത്തെയും പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാൻ അവരെ സഹായിച്ചു.
ഓരോ അർധഗോളവും (hemisphere) എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യമായി മനസിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഭാഷാപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഇടതുവശവും, വൈകാരികവും വാക്കുകളിലൂടെയല്ലാത്തതുമായ (non-verbal) കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വലതുവശവും കൂടുതൽ പ്രത്യേകത പുലർത്തുന്നുവെന്ന് സംഘം കണ്ടെത്തി. ഇതിനെ 'ലാറ്ററലൈസ്ഡ് ബിഹേവിയർ' (lateralised behaviour) എന്നാണ് പറയുന്നത്.
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അതേസമയം, ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല, പ്രാണികൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മറ്റ് സസ്തനികൾ എന്നിവയിലും ഈ രീതി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനുകൾ മസ്തിഷ്കം പൂർണമായി രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ, പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നു. ഒരേ സമയം തലച്ചോർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഭക്ഷണം തേടുന്നതിനിടയിൽത്തന്നെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അറിയാൻ തലച്ചോർ സഹായിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായും തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു വശമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നുകിൽ 'ലെഫ്റ്റ്-ബ്രെയിൻഡ്' (ഇടതുവശം പ്രധാനമായവർ) അല്ലെങ്കിൽ 'റൈറ്റ്-ബ്രെയിൻഡ്' (വലതുവശം പ്രധാനമായവർ) ആണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കിയത്. വർഷങ്ങൾ കടന്നു പോയി. 2013ലാണ് 'ലെഫ്റ്റ്-ബ്രെയിൻ' വേഴ്സസ് 'റൈറ്റ്-ബ്രെയിൻ' സിദ്ധാന്തം വരുന്നതും കൂടുതൽ പരിശോധനകളും മറ്റും നടത്താൻ ആരംഭിച്ചതും.
തലച്ചോറിലെ 7,000-ത്തിലധികം ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായി അവർ 1,000-ത്തിലധികം ആളുകളുടെ എംആഐ (MRI) സ്കാനുകൾ പരിശോധിച്ചു. തലച്ചോറിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഒരേസമയം സജീവമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അവ ഒരേ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക വശത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
എന്നാൽ, വ്യക്തിത്വത്തെയോ കഴിവുകളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആളുകൾക്കിടയിൽ ഈ ശൃംഖലകൾക്ക് (networks) വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട്, ആളുകൾ മൊത്തത്തിൽ "ലെഫ്റ്റ്-ബ്രെയിൻഡ്" അല്ലെങ്കിൽ "റൈറ്റ്-ബ്രെയിൻഡ്" ആണെന്ന ആശയവുമായി തങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന നിഗമനത്തിൽ ഗവേഷകർ എത്തി.
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