ETV Bharat / health

ഒറ്റവൃക്കയുമായുള്ള ജീവിതം-യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍

അവയവദാനത്തിനും അവയവം മാറ്റി വയ്ക്കലിനും ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് അവയവം സ്വീകരിച്ച ചേതന്‍ ബസവരാജയ്യയും വൃക്കദാനം ചെയ്‌ത മീനാക്ഷിയും

LIVING WITH ONE KIDNEY WORLD ORGAN DONATION DAY LIFE AFTER ORGAN TRANSPLANT health
What is life like after donating one kidney (ETV Bharat)
author img

By Anubha Jain

Published : August 14, 2026 at 1:52 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

റ്റവൃക്കയുമായി ജീവിക്കുക എന്നാല്‍ ആയുസ് കുറയുമോയെന്ന ഭീതിയാണ് ആദ്യം ഒരാളില്‍ ഉടലെടുക്കുക. ഒപ്പം കടുത്ത നിബന്ധനകളും നിരന്തരമുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളും ഒപ്പമെത്തുമെന്നും ഭയക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരൊറ്റ വൃക്ക മാത്രം മതി ദീര്‍ഘകാലം ആരോഗ്യത്തോടെയും സജീവമായും ജീവിക്കാനെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജോലി ചെയ്‌ത്, വ്യായാമം ചെയ്‌ത്, വളരെയേറെ അദ്ധ്വാനം വേണ്ടി വരുന്ന തൊഴിലുകളിലടക്കം വൃക്ക മാറ്റി വച്ചവര്‍ ശോഭിച്ച്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, വ്യക്തിഗത നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വായത്തമാക്കിയ നിരവധി പേരെ ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുണ്ട്. ഒരു വൃക്കയുമായി ജീവിക്കേണ്ടി വരിക എന്നാല്‍ ജീവിതം അവിടെ നിലച്ച് പോകുക എന്നല്ല അര്‍ത്ഥമെന്നും ഇവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

വൃക്ക മാറ്റി വച്ച ചേതന്‍ ബസവരാജയ്യയും വൃക്ക നല്‍കിയ മീനാക്ഷിയും അതിന് ശേഷമുള്ള തങ്ങളുടെ ജീവിതം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജീവിതത്തിലിത് രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്‌സ്

കേവലം ഒരു വൈദ്യനടപടിക്കപ്പുറം അവയവദാനമെന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ സമ്മാനമാണ്. ജീവിതത്തിലെ ഒരു രണ്ടാം അവസരം. വിജയകരമായി ഒരു വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ രോഗിയെ ഡയാലിസിസില്‍ നിന്ന് എന്നന്നേക്കുമായി രക്ഷിച്ചെടുക്കാനാകും. ഒപ്പം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കുടുംബത്തിലേക്കും തൊഴിലിലേക്കും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലേക്കും തിരികെ നടത്താനും സാധിക്കും. ആളുകള്‍ അവരുടെ കുടുംബത്തോട് അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് തന്‍റെ അഭിപ്രായമെന്ന് നവി മുംബൈയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രി യൂറോളജി, കിഡ്‌നി മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ , റോബോട്ടിക് സര്‍ജറി വിഭാഗം സീനിയര്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് ഡോ.അമോല്‍കുമാര്‍ പാട്ടില്‍ പറയുന്നു. കാരണം ഇത്തരം നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങള്‍ നിരവധി ജീവനുകള്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ സഹായകമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വൃക്കയ്ക്ക് ശരീരത്തിന്‍റെ എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി നടത്താനാകും

ഒരു വൃക്ക മറ്റൊരാള്‍ക്ക് നല്‍കുമ്പോള്‍ രണ്ട് വൃക്കകളും കൂടി ചെയ്‌തിരുന്ന ജോലി ഒരു വൃക്ക ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്ന് ബെംഗളുരുവിലെ ബന്നാര്‍ഘട്ട റോഡിലുള്ള ഫോര്‍ട്ടീസ് ആശുപത്രിയിലെ കിഡ്‌നിരോഗ വിഭാഗം അഡീഷണല്‍ ഡയറക്‌ടര്‍ ഡോ.മഞ്ജുനാഥ് എസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരൊറ്റ വൃക്കയുമായി മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടി വരികയെന്നാല്‍ ആയുസ് കുറയുക എന്നല്ല അര്‍ത്ഥമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ചിലരില്‍ ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, മൂത്രത്തിലെ മാംസ്യം, എന്നിവയുണ്ടാകാം. ഇത് വൃക്കയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ക്രമേണ മന്ദീഭവിപ്പിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read: ഭൗമരാഷ്‌ട്രീയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടെ രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പവും സാമൂഹ്യക്ഷേമവും

ഒരു കിഡ്‌നിയുമായി ജീവിക്കുന്നവര്‍ മുഖത്തോ കാലിലോ നീരോ മൂത്രത്തില്‍ രക്തമോ മൂത്രത്തിന്‍റെ അളവില്‍ കുറവോ തുടര്‍ച്ചയായ മനംപുരട്ടലോ ഛര്‍ദ്ദിയോ ശ്വാസം മുട്ടലോ ക്ഷീണമോ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം പെട്ടെന്നുയരുകയോ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടാലുടന്‍ തന്നെ ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കണം.

ചേതന്‍റെ കഥ

ഒരു ദിവസം തനിക്ക് ഒരൊറ്റ വൃക്ക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് ബെംഗളുരു സ്വദേശിയായ ചേതന്‍ ബസവരാജയ്ക്ക് കനത്ത ആഘാതമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചത്. ഒരു ദിവസം ഒരു പനി വന്നപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് ഒരൊറ്റ വൃക്കയുമായാണ് താനിത്രകാലം ജീവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസിലായത്. പനിയ്ക്കൊപ്പം ശ്വാസം മുട്ടലും ക്ഷീണവും മനംപുരട്ടലും ഛര്‍ദ്ദിയും എല്ലാം ഉണ്ടായി. 28ാം വയസിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തല്‍. എന്നാല്‍ പിന്നീട് തനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നീട് യാതൊരു പരിശോധനകളും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സാധാരണ പോലെ തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ചേതനിപ്പോള്‍ അഞ്ച് വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുമുണ്ട്. തനിക്ക് ഒരു സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമാകുമോ എന്നതായിരുന്നു ആശങ്കയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പിന്നീട് എഴുപ്പത്തിരണ്ട് വയസുള്ള പിതാവ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൃക്ക നല്‍കി. പിതാവിന്‍റെ രണ്ട് വൃക്കകളും ഫലപ്രദമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വൃക്ക മകന് നല്‍കാന്‍ തയാറായത്. ഇപ്പോള്‍ എഴുപത്തഞ്ച് വയസുള്ള കര്‍ഷകനായ തന്‍റെ പിതാവ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ചേതന്‍ പറയുന്നു. വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പരിശോധനകളെല്ലാം നടത്താറുണ്ടെന്നും ചേതന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വൃക്ക മാറ്റി വച്ചത് കൊണ്ട് തന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങളൊന്നും ചേതന്‍ മാറ്റി വച്ചില്ല. ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്‍റെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലും മെഷീന്‍ ലേണിങിലുമാണ് ബിരുദാനന്ത ബിരുദം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്.

ഒരു വൃക്കയുമായുള്ള ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍

ജീവിതചര്യയില്‍ വലിയ അച്ചടക്കം ഉണ്ടായി എന്നതാണ് ചേതനെ സംഭവിച്ചുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം. പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണ കാര്യത്തില്‍. ഇപ്പോള്‍ ഭക്ഷണ കാര്യത്തില്‍ വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്നുണഠ്്. കൃത്യമായ ആരോഗ്യപരിശോധനകളും നടത്തുന്നു. ഈമാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരുത്തുക എന്നത് തുടക്കത്തില്‍ വലിയ വെല്ലുവിളി ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ പോകെപ്പോകെ ഇത് ജീവിതത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി. അതോടെ തനിക്ക് സാധാരണ ജീവിതം സാധ്യമായെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു വൃക്കയുണ്ടെങ്കില്‍ വലിയ ആഹാര നിയന്ത്രണമൊന്നും ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും കിഡ്‌നിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ മതിയാകും. ഒരു വൃക്ക മാത്രമുള്ളവര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു തവണ നിര്‍ബന്ധമായും പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയിരിക്കണമെന്ന് ഡോ.മഞ്ജുനാഥ് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

നടത്തേണ്ട പരിശോധനകള്‍

  • രക്തസമ്മര്‍ദ്ദ പരിശോധന
  • ക്രിയാറ്റിന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രക്ത പരിശോധന
  • മൂത്രത്തിലെ അല്‍ബുമിന്‍ പരിശോധന

പ്രമേഹം, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, അമിത വണ്ണം, അസാധാരണ വൃക്ക പരിശോധനാ ഫലം എന്നിവയുള്ളവര്‍ നിരന്തരം പരിശോധനകള്‍ നടത്തണം. ഇതിലൂടെ കൃത്യസമയത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താനും ചികിത്സിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് ഡോ.മഞ്ജുനാഥ് പറഞ്ഞു.

വൃക്ക ദാനം ചെയ്‌തവര്‍ക്ക് സക്രിയമായ ഒരു ജീവിത ശൈലി പാടില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിഥ്യാധാരണ. ശസ്‌ത്രക്രിയയുടെ മുറിവുളെല്ലാം ഭേദമായാലുടന്‍ തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് സാധാരണ പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാനാകുമെന്ന് ഡോ.പാട്ടീല്‍ പറയുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് വ്യായാമം ചെയ്യാം, യാത്ര ചെയ്യാം, ജോലി ചെയ്യാം, സാര്‍ത്ഥകമായ ഒരു ജീവിതവും നയിക്കാം. തന്‍റെ രോഗിയായിരുന്ന മീനാക്ഷി വൃക്ക ദാനം ചെയ്‌ത് ആറ് മാസം പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന കൊടുമുടിയായ കാലാസുബൈ കയറിയതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാന്‍ തയാറായി മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ദാതാവിന്‍റെ പൂര്‍ണ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. അതേസമയം സ്വീകര്‍ത്താവിന് ഏറ്റവും മികച്ച വൃക്ക നല്‍കുകയും വേണമെന്നും ഡോ.പാട്ടീല്‍ പറയുന്നു.

അവശേഷിക്കുന്ന വൃക്കയ്ക്ക് അപകടകരമാകുന്ന ശീലങ്ങള്‍

ഒരു വൃക്കയുമായി ജീവിക്കുകയെന്നാല്‍ പേടിയോടെ ജീവിക്കുക എന്നല്ല. എന്നാല്‍ ചില ശീലങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് പരിശോധനകള്‍ നടത്താതിരിക്കുന്നതും സ്വയം മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്നതും അപകടകരമാണെന്ന് ഡോ.മഞ്ജുനാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദഗ്ദ്ധരുടെ മേല്‍നോട്ടമില്ലാതെ ചില വേദനാ സംഹാരികള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി കഴിക്കുന്നതും ചില സ്റ്റിറോയ്‌ഡ് രഹിത മരുന്നുകള്‍ കഴിക്കുന്നതും വൃക്കയെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഏതെങ്കിലും പുതിയ മരുന്ന് കഴിക്കും മുമ്പ് അവരുടെ ഡോക്‌ടറെ തനിക്ക് ഒരു വൃക്ക മാത്രമേ ഉള്ളെന്ന കാര്യം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒരൊറ്റ വൃക്ക മാത്രം ഉള്ളവര്‍ക്കുള്ള ഡോ.മഞ്ജുനാഥിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

  • പുകവലി ഒഴിവാക്കുക
  • ഉപ്പിന്‍റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക
  • സംസ്‌കരിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുക
  • മദ്യത്തിന്‍റെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക
  • ആരോഗ്യകരമായ ഭാരം സൂക്ഷിക്കുക
  • ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക
  • വൈദ്യോപദേശമില്ലാതെ പ്രോട്ടീന്‍ സപ്ലിമെന്‍റുകള്‍ കഴിക്കാതിരിക്കുക

പ്രമേഹം, ഉയര്‍ന്ന രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, അമിത വണ്ണം എന്നിവ വൃക്ക രോഗികള്‍ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഈ സ്ഥിതി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വര്‍ദ്ധിച്ച് വരികയാണ്. ഒരൊറ്റ വൃക്കയുമായി ജീവിക്കുന്നവര്‍ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങള്‍ നിശ്ചയമായും ഒഴിവാക്കണം. കൃത്യമാി രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും പ്രമേഹവും പരിശോധിക്കുകയും നിര്‍ദ്ദിഷ്‌ട ചികിത്സ എടുക്കുകയും വേണം. വൃക്ക ദാതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ വൃക്ക ദാനം ചെയ്യാന്‍ പര്യാപ്‌തമാണോയെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഡോ. പാട്ടീല്‍ പറയുന്നു. ഒപ്പം അവശേഷിക്കുന്ന വൃക്ക തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് മതിയാകുമോ എന്നും ഉറപ്പാക്കണം.

റോബോട്ടിക്‌സ് ശസ്‌ത്രക്രിയ വൃക്കദാനം സുഗമമാക്കി

ഇപ്പോള്‍ റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയയാണ് ഏറെയും വൃക്കദാനത്തിനായി ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കലും വൃക്കദാനവും ഏറെ സുഗമമാക്കി. ഇതിലൂടെ ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ചെറിയ വേദന മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ. രക്തം നഷ്‌ടവും കുറവാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനാകും. മുന്‍കാലങ്ങളിലെ തുറന്ന ശസ്‌ത്രക്രിയ മൂലം ദാതാവിനും സ്വീകര്‍ത്താവിനും ദീര്‍ഘകാലമെടുത്ത് മാത്രമേ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താന്‍ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ വളരെ വേഗത്തില്‍ തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനാകും. ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തുന്നവര്‍ക്കാകട്ടെ 3ഡി വിഷനിലൂടെ ഉപകരണങ്ങള്‍ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഇത് സങ്കീര്‍ണമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഏറെ ഗുണകരമാണ്. തടിച്ച സ്വീകര്‍ത്താക്കളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച്. കുറച്ച് മുറിവുകള്‍ മാത്രമേ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല്‍ സാങ്കേതികതമാത്രം ഫലം നിര്‍ണയിക്കാനാകില്ല.

ലാപ്രോസ്‌കോപിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ ആയാലും റോബോട്ടിക് ശസ്‌ത്രക്രിയ ആയാലും രോഗീ നിര്‍ണയം, ശസ്‌ത്രക്രിയാപാടവം, ദാതാവിനെ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കല്‍, ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പരിരക്ഷ എന്നിവ പരമപ്രധാനം തന്നെയാണ്. ദീര്‍ഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ദാതാവിന് മികച്ച ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം സ്വീകര്‍ത്താവിനും എന്നും ഡോ.പാട്ടീല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഒരൊറ്റ വൃക്കയെന്നാല്‍ ഹ്രസ്വ ജീവിതം എന്നല്ല

വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കല്‍ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മാറിക്കാം. എന്നാല്‍ ഇത് അവശേഷിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ നിര്‍വചിക്കല്‍ അല്ല. ദാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര്‍ക്ക് ജോലി ചെയ്യാം, വ്യായാമം ചെയ്യാം, യാത്ര ചെയ്യാം കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തതങ്ങല്‍ നിറവേറ്റാം. സ്വീകര്‍ത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃക്ക മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഡയാലിസിസില്‍ നിന്നുള്ള മോചനമാണിത്. ഒപ്പം ഒരുകാലത്ത് അപ്രാപ്യമെന്നോ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതെന്നോ കരുതിയിരുന്ന തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനുള്ള അവസരവും.

ഇരുപത്തെട്ടാം വയസില്‍ ഒറ്റ വൃക്കയുമായി ജീവിതയാത്ര ആരംഭിച്ച ചേതന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇയാള്‍ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഒറ്റ വൃക്കയുമായി ജീവിക്കുന്ന 75 വയസുള്ള കര്‍ഷകനായ ഇയാളുടെ പിതാവ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണവും. ഒരു അവയവ ദാനത്തിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് കാട്ടിത്തരികയാണിവര്‍. ദാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയവം ഒരു സമ്മാനമാണ്. സ്വീകര്‍ത്താവിനാകട്ടെ ഇത് കൃത്യസമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സമ്മാനവും. ഒപ്പം പിന്നീട് ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാം ഒരു രണ്ടാം ജന്മത്തിലെ അവസരങ്ങളും.

TAGGED:

LIVING WITH ONE KIDNEY
WORLD ORGAN DONATION DAY
LIFE AFTER ORGAN TRANSPLANT
HEALTH
KIDNEY TRANSPLANT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.