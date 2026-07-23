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കരള്‍ കാക്കാം! മഴക്കാലം നിങ്ങളുടെ കരളിനെ അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം,ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകരുത്...

മൺസൂൺ ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും, അത് ആരോഗ്യപരമായ അപകടസാധ്യതകളും വഹിക്കുന്നു

SYMPTOMS OF LIVER DAMAGE HOW MONSOON AFFECTS LIVER HEALTH MONSOON INFECTIONS AND LIVER DAMAGE കരള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍
കരള്‍ കാക്കാം (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 23, 2026 at 4:26 PM IST

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ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കരൾ. വിഷവസ്‌തുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കാനും ശരിയായ രക്തചംക്രമണം നിലനിർത്താനും സുഗമമായ ദഹനം ഉറപ്പാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

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പലരും ഹൃദയവും വൃക്കകളും ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്താൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പലപ്പോഴും കരളിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നു. ഈ അശ്രദ്ധ വിവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്‌ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് ആളുകൾ അവരുടെ കരളിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് അവർ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

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മൺസൂൺ ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുമെങ്കിലും, അത് ആരോഗ്യപരമായ അപകടസാധ്യതകളും വഹിക്കുന്നു. ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയും മലിനമായ ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നിങ്ങളുടെ കരളിനെയും ദഹനവ്യവസ്ഥയെയും ബാധിക്കും. മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കരളിന്‍റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നും സാധാരണ സീസണൽ രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം.

മഴക്കാലം കരളിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?

മഴക്കാലം ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ദഹനപ്രശ്‌നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കരൾ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മലിനമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പ്രാഥമിക കുറ്റവാളികളാണ്, ഇത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, ഇ തുടങ്ങിയവ കുത്തനെ വർദ്ധിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നു. തെരുവ് ഭക്ഷണം, നേരത്തെ മുറിച്ച് വച്ച പഴങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

SYMPTOMS OF LIVER DAMAGE HOW MONSOON AFFECTS LIVER HEALTH MONSOON INFECTIONS AND LIVER DAMAGE കരള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍
കരള്‍ കാക്കാം (Getty image)

ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, ഇ എന്നിവ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈ അണുബാധകൾ പെട്ടെന്ന് കരൾ തകരാറിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് മൂലം കരൾ മാറ്റിവയ്ക്കൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. മഞ്ഞപ്പിത്തം (ചർമ്മത്തിന്‍റെയും കണ്ണുകളുടെയും മഞ്ഞനിറം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണം) ഒരു സാധാരണ ലക്ഷണമാണ്, ഇത് ഗുരുതരമായ കരൾ തകരാറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മഴക്കാലം ഈർപ്പമുള്ള ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നു, പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന അണുബാധകൾക്കുള്ള സാധ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ആർദ്രതയും താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും നമ്മുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കും; അതിനാൽ, ഈ കാലയളവിൽ കരളിന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുന്നത് നിർണായകമാണ്. മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ കരൾ സുരക്ഷിതമായും ആരോഗ്യത്തോടെയും നിലനിർത്താൻ ഈ അവശ്യ നുറുങ്ങുകൾ പാലിക്കുക...

മഴക്കാലത്ത് കരൾ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ഈ നുറുങ്ങുകൾ സ്വീകരിക്കുക:

  • എല്ലായ്‌പ്പോഴും പുതിയതും ശുചിത്വമുള്ളതുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക

റോഡ്‌സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പഴകിയ ഭക്ഷണം മഴക്കാലത്ത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നുമെങ്കിലും അതിൽ പലപ്പോഴും ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്‌ക്കോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനോ കാരണമാകുന്ന ബാക്‌ടീരിയകളും ഫംഗസുകളും ഉണ്ടാകും. അതിനാൽ, വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്‌ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക, അസംസ്‌കൃതമോ വേവിക്കാത്തതോ ആയ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.

  • പച്ചക്കറികൾ നന്നായി കഴുകി ശരിയായി സൂക്ഷിക്കുക.
  • നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി വയറുവേദന, ഓക്കാനം അല്ലെങ്കിൽ മന്ദഗതിയിലുള്ള ദഹനം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഇവ കരൾ സമ്മർദ്ദത്തിന്‍റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളാകാം; അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉടൻ ഒരു ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കുക.
  • ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക, ജലാംശം നിലനിർത്തുക

നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഓഫ് മെഡിസിൻ അനുസരിച്ച്, മലിനമായ വെള്ളം മഴക്കാലത്ത് കരൾ അണുബാധയ്ക്ക് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. അതിനാൽ, ഫിൽട്ടർ ചെയ്‌തതോ തിളപ്പിച്ചതോ ആയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക. പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുക. നിർജ്ജലീകരണം കരളിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും, അതിനാൽ ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയിലും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുക

  • കൊഴുപ്പുള്ളതും സംസ്‌കരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക

നിങ്ങൾക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്‍റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൊഴുപ്പുള്ളതും സംസ്‌കരിച്ചതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക; ഈ സീസണിൽ അവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

  • അമിതമായ മരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കുക

സീസണൽ അലർജികൾ, ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ പനി എന്നിവയ്ക്ക് സ്വയം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കരളിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. പാരസെറ്റമോളിന്‍റെയും ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളുടെയും അമിത ഉപയോഗം കരൾ വീക്കത്തിന് കാരണമാകും. മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കുക.

  • രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയും തൈറോയ്‌ഡ് അളവും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക

പ്രമേഹമോ തൈറോയ്‌ഡ് പ്രശ്‌നങ്ങളോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കരൾ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥ മാറ്റമുണ്ടാകുമ്പോള്‍, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയോ തൈറോയ്‌ഡ് ഹോർമോണുകളുടെ അളവോ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഫാറ്റി ലിവറിന്‍റെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കരളിന്‍റെ വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കൽ പ്രക്രിയയെ മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യും.

  • ശരിയായ പോഷകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുക

കരളിന്‍റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ സി, സിങ്ക്, ആന്‍റി ഓക്‌സിഡന്‍റുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ സമീകൃതാഹാരം കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. മഞ്ഞൾ, വെളുത്തുള്ളി, നെല്ലിക്ക (ഇന്ത്യൻ നെല്ലിക്ക) എന്നിവ മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണം ചെയ്യും.

SYMPTOMS OF LIVER DAMAGE HOW MONSOON AFFECTS LIVER HEALTH MONSOON INFECTIONS AND LIVER DAMAGE കരള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍
കരള്‍ കാക്കാം (Getty image)

മഴക്കാലത്ത് വിശ്രമിക്കുന്നതും ആകർഷകമായി തോന്നും. മദ്യവും പുകവലിയും കരളിന്‍റെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി ഇതിനകം തന്നെ ദുർബലമായിരിക്കുമ്പോൾ. നിങ്ങളുടെ കരളിന് വിശ്രമം നൽകുന്നതിന് ഈ വസ്‌തുക്കൾ കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും നിർത്തുക.

  • നിങ്ങളുടെ ശരീരം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക

കണ്ണുകളുടെ മഞ്ഞനിറം, ക്ഷീണം, ചൊറിച്ചിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിന്‍റെയോ മലത്തിന്‍റെയോ നിറവ്യത്യാസം എന്നിവ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ഇവ കരൾ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കാം. അവ അവഗണിക്കരുത്. പൂരിത, ട്രാൻസ് ഫാറ്റ്, സംസ്‌കരിച്ച പഞ്ചസാര, മദ്യം, ചില മരുന്നുകൾ എന്നിവയുടെ അമിത ഉപഭോഗം ഗുരുതരമായ കരൾ തകരാറിന് കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു. ക്ലീവ്‌ലാൻഡ് ക്ലിനിക്കിന്‍റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കരൾ രോഗമുള്ളവർ പലപ്പോഴും വയറുവേദന, കാലിലെ വീക്കം, എളുപ്പത്തിൽ ചതവ്, മലത്തിന്‍റെയും മൂത്രത്തിന്‍റെയും നിറവ്യത്യാസം, മഞ്ഞപ്പിത്തം (ചർമ്മത്തിന്‍റെയും കണ്ണുകളുടെയും മഞ്ഞനിറം) തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്, എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ദൃശ്യമായ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.

(നിരാകരണം: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിവിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ, മെഡിക്കൽ, ആരോഗ്യ വിദഗ്‌ദ്ധരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. എന്നാലും, ഈ നുറുങ്ങുകൾ പാലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡോക്‌ടറെ സമീപിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലതാണ്.)

TAGGED:

SYMPTOMS OF LIVER DAMAGE
HOW MONSOON AFFECTS LIVER HEALTH
MONSOON INFECTIONS AND LIVER DAMAGE
കരള്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍
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