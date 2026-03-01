'സെര്വിക്കല് കാന്സറിന്' ബൈ പറയുമോ? എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷന് തുടക്കം
രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറിൽ വച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 16,680 കോടി രൂപയുടെ രാജ്യവ്യാപകമായ എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ കാമ്പെയ്നും വികസന പദ്ധതികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Published : March 1, 2026 at 1:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലെ നിർണായക ചുവടുവെയ്പ്പായ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിനെ (എച്ച്പിവി) സ്വാഗതം ചെയ്ത് ആരോഗ്യ മേഖല. ഓൾ എയിംസ്, ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജംഗ് തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിലെ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരും ഡോക്ടകമാരും വാക്സിൻ്റെ പങ്ക് വിശദീകരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി എച്ച്പിവി കാമ്പയ്നും 16,680 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മെഡിക്കൽ പ്രഫഷണൽമാർ വാക്സിനുകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചത്.
''ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾ സെർവിക്കൽ കാൻസർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. രാജ്യ വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ വാക്സിനേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിയാണെന്ന്'' സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഡോ. സന്ദീപ് ബൻസാൽ പറഞ്ഞു.
''നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെ സെർവിക്കൽ കാൻസറിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്. ഈ കാമ്പെയ്നിലൂടെ, ശരിയായ സമയത്ത് വാക്സിൻ നൽകി പെൺകുട്ടികളെ ഈ കാൻസറിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നു'' എയിംസിലെ ഗൈനക്കോളജി വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. നീന മൽഹോത്ര പറഞ്ഞു.
ജിടിബി (ഗുരു തേജ് ബഹാദൂർ) ആശുപത്രിയിൽ സെർവിക്കൽ കാൻസറിനെതിരായ എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ കാമ്പയിനിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത പങ്കെടുത്തു. എല്ലാ വർഷവും കുറഞ്ഞത് 80,000 സ്ത്രീകൾക്കെങ്കിലും സെർവിക്കൽ കാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന്, പരിപാടിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
''ഏകദേശം എൺപതിനായിരത്തോളം സ്ത്രീകൾക്ക് സെർവിക്കൽ കാൻസർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എച്ച്പിവി വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തമായ മാർഗമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വാക്സിൻ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഏകദേശം 93 ശതമാനം സംരക്ഷണം സാധ്യമാണ്. അതിനാൽ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാം'' - ഭജൻ ലാൽ ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
14-15 വയസ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. 'ഡൽഹിയിൽ 1.6 ലക്ഷം 14-15 വയസ് പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ്. അതിനാൽ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തും. അതിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളും ആശാ വർക്കർമാരും പങ്കാളികളാകും. എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കും' അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാജ്യത്ത് എച്ച്പിവി വാക്സിനെ സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറും മേധാവിയുമായ ഡോ. ബിന്ദു ബജാജ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. സെർവിക്കൽ കാൻസറിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നീക്കമാണിതെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. 'ഈ വാക്സിൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. ഈ കാൻസർ വളരെ സാധാരണമാണ്. 14 വയസിലാണ് ഈ വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ മികച്ചതാണ്' ഡോ. ബിന്ദു ബജാജ് പറഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാനിലെ അജ്മീറിൽ വച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി 16,680 കോടി രൂപയുടെ രാജ്യവ്യാപകമായ എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ കാമ്പെയ്നും വികസന പദ്ധതികളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഇന്നലെ (ഫെബ്രുവരി28) നടന്ന പരിപാടിക്ക് ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ബിജെപി അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു.
'സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ വികസനത്തിൻ്റെ പുതിയ പാതയിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. ഇന്ന്, ധീരരായ സ്ത്രീകളുടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന്, രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ പെൺമക്കൾക്കും വേണ്ടി ഒരു പ്രധാന കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. എച്ച്പിവി വാക്സിനേഷൻ കാമ്പെയ്ൻ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ്' മോദി പറഞ്ഞു.
