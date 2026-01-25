'വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ജാതകത്തിനൊപ്പം രക്ത പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റും'; തലസീമിയ പ്രതിരോധിക്കാൻ നടപടി
തലസീമിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജോധ്പൂരിൽ തലസീമിയ കാരിയർ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ജോധ്പൂർ: വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ ജാതകത്തിനൊപ്പം രക്ത പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കണമെന്ന നിയമവുമായി ജോധ്പൂരിലെ മാർവാർ നിവാസികള്. തലസീമിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തലസീമിയ കാരിയർ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കുട്ടികളിൽ തലസീമിയ രോഗം വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രക്ത പരിശോധന ക്യാമ്പയിനുകള് ആരംഭിച്ച് കർശന മുൻകരുതലുകള് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഉത്പാദനം കുറയുന്നതിനാലോ അസാധാരണമാകുന്നതോ ആയ പാരമ്പര്യ ജനിതക രക്തരോഗമാണ് തലസീമിയ. വിളർച്ച, ശാരീരിക ക്ഷീണം, അസ്ഥി വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന രോഗമാണിത്.
മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളിലേക്കാണ് രോഗം പകരുന്നത്. പതിവായി രക്തം മാറ്റിവയ്ക്കൽ, കീലേഷൻ തെറാപ്പി എന്നിവയാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സാരീതികള്. രോഗം കണ്ടെത്തിയാൽ ശാശ്വത പരിഹാരം ചിലവേറിയതാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.
ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നടന്ന് വരുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടായത്. ഇതോടെ അധികൃതർ പുതിയ മാർഗ നിർദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കുകയായിരുന്നു. 4,000 മുതൽ 5,000 വരെ സാമ്പിളുകള് പരിശോധിച്ചതിൽ 1,100 മൈനർ കാരിയറുകളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അതായത് കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗ ബാധിതർ.
ഇതോടെയാണ് തലസീമിയ കാരിയർ ദമ്പതികൾ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിവാഹത്തിന് ജാതകം കൈമാറുന്നതുപോലെ രക്ത പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൈമാറേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിൽ മാത്രം നിലവിൽ 33 കുട്ടികൾ തലസീമിയയുമായി പോരാടുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്.
വിവാഹനിശ്ചയ സമയത്ത് ജാതകങ്ങളും രക്ത പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഒത്തുനോക്കാൻ യുവാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് ദാധിച്ച് പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ ലാബുകളിലാണ് നിലവിൽ പരിശോധനകള് നടക്കുന്നതെന്നും മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികളിൽ ഈ പരിശോധനാ സൗകര്യത്തിൻ്റെ അഭാവമുണ്ടെന്നും പ്രദീപ് ദാധിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
''സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പരിശോധനാ സംവിധാനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യ പരിശോധന ജനങ്ങളിൽ അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ തടയുകയും ചെയ്യും. നിലവിൽ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പരിശോധന ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം 300 രൂപ ചിലവാകും. പരിശോധിച്ച ഏകദേശം 5,000 രക്തദാതാക്കളിൽ 1,100 പേർ തലസീമിയ മൈനർ വാഹകരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി'' - പ്രദീപ് ദാധിച്ച് പറഞ്ഞു.
തലസീമിയ രോഗികൾക്ക് ബീറ്റാ തലാസീമിയ മേജർ പോലുള്ള രോഗാവസ്ഥകളിൽ പതിവായി രക്തം നൽകേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ തുടർച്ചയായ രക്തപ്പകർച്ച മൂലം ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അധിക ഇരുമ്പ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കീലേഷൻ തെറാപ്പിയും ആവശ്യമാണ്. ഗുരുതരമായ കേസുകളിൽ, സ്റ്റെം സെൽ മാറ്റിവയ്ക്കൽ അഥവാ മജ്ജ മാറ്റിവയ്ക്കലാണ് പരിഹാരം.
രണ്ട് തരം തലസീമിയകളുണ്ട്:
ആൽഫ തലസീമിയ: ഓരോ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും രണ്ട് ജീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ജീനുകൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നു. ഇവ ആൽഫ ഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ ശൃംഖലയായി മാറുന്നു. ഒന്നോ അതിലധികമോ ജീനുകൾ തകരാറിലാകുമ്പോൾ, ആൽഫ തലസീമിയ വികസിക്കുന്നു, ഇത് മേജർ ആയി തരംതിരിക്കപ്പെടുന്നു.
ബീറ്റ തലസീമിയ: രണ്ട് ബീറ്റാ-ഗ്ലോബിൻ ജീനുകൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുന്നു, ഓരോ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും ഒന്ന്. വിളർച്ചയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും തീവ്രതയും എത്ര ജീനുകൾ തകരാറിലാണെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബീറ്റാ ഗ്ലോബിൻ പ്രോട്ടീൻ ശൃംഖലയുടെ തകരാറുള്ള ഭാഗത്തെ മൈനർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
