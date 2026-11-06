വയറു നിറഞ്ഞിട്ടും രാത്രിയില് സ്നാക്സ് പാത്രത്തിലേക്ക് കൈ പോകുന്നുണ്ടോ? കാരണം ഇതാണ്
18നും 24നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ അഞ്ചിൽ നാലുപേരും അത്താഴത്തിന് ശേഷം ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു
Published : November 6, 2026 at 4:32 PM IST
രാത്രി വയറുനിറയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. വിശപ്പില്ല, വയറും നിറഞ്ഞു. എന്നാൽ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുക്കളയിലെ അലമാരയിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് തിരയുന്ന ശീലം പലർക്കുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതിനിടയിലോ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മധുരമുള്ളതോ കൊറിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമോ വേണമെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാറില്ലേ? ഇത് വെറുമൊരു ശീലമോ നിയന്ത്രണമില്ലായ്മയോ മാത്രമല്ല. ശരീരത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ വിശപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളുമെല്ലാം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഏകദേശം മൂന്നിലൊന്ന് ആളുകളും അത്താഴത്തിന് ശേഷവും രാത്രിയിൽ ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. 18നും 24നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ അഞ്ചിൽ നാലുപേർക്കും ഈ ശീലം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം വർധിക്കുന്നതിനും അമിതവണ്ണത്തിനുമുള്ള സാധ്യത കൂട്ടാമെന്ന് ഡയറ്റീഷ്യൻ ഡോ. ക്രിസ്റ്റീൻ ബ്യൂലിയു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രിയിൽ വിശപ്പും ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹവും വർധിക്കുന്നത്?
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വിശപ്പ് കൂടാൻ കാരണം ഹോർമോണുകൾ
ഉറങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ കഴിയേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരത്തിൻ്റെ വിശപ്പ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായി വർധിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് എത്രമാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവെന്നത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഈ പ്രവണത ഉണ്ടാകാം.
ശരീരത്തിലെ വിശപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രെലിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പൊതുവെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ബാത്ത് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ ജെയിംസ് ബെറ്റ്സ് പറയുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുമെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് പ്രധാനമായും സംഭവിക്കുന്നത്. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനും അത്താഴത്തിനും ശേഷം ഇതേ രീതിയിലുള്ള കുറവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അതേസമയം, പകൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും പ്രധാനമാണ്. പ്രോട്ടീൻ, നാരുകൾ, കൂടുതൽ പോഷകഘടകങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ നേരം വയറുനിറഞ്ഞ അനുഭവം നൽകും. അത്താഴത്തിൽ ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്ന ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടാത്തപക്ഷം പിന്നീട് വിശപ്പ് ശക്തമാകുകയും ലഘുഭക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യാം.
ചിലർക്ക് രാത്രിയിൽ വിശന്നുണരേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായി ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ലഘുഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഈ ശീലത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഉദാഹരണത്തിന്, ടെലിവിഷൻ കാണുമ്പോഴെല്ലാം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ടെലിവിഷൻ ഓണാക്കുന്നതുതന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാക്കാം.
വയറുനിറഞ്ഞാലും മധുരത്തോടുള്ള കൊതി മാറാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
വിശപ്പ് മാത്രമല്ല, കൊഴുപ്പും കലോറിയും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹവും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വർധിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ശരീരത്തിന് ഊർജം ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രമല്ല. തലച്ചോറിലെ പ്രതിഫല സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്.
കൊഴുപ്പ് കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടവും അവ കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും കുറഞ്ഞ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഡോ. ക്രിസ്റ്റീൻ ബ്യൂലിയു പറയുന്നു. വയറുനിറഞ്ഞുവെന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ സൂചനകളെപ്പോലും ഈ ആഗ്രഹം മറികടക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്താഴം കഴിച്ച ശേഷവും മധുരപലഹാരങ്ങളോ ബിസ്കറ്റുകളോ ചോക്ലേറ്റോ കഴിക്കണമെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു.
പഞ്ചസാര, കൊഴുപ്പ്, ഉപ്പ് എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ പ്രതിഫലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. അതിനാൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് വയറുനിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും ബിസ്കറ്റ് പാത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും വിശപ്പിൻ്റെ ലക്ഷണമാകണമെന്നില്ല. ശരീരത്തിൻ്റെ ജൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആഗ്രഹവും ഇതിന് കാരണമാകാം.
രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണം ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുമോ? നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തുചെയ്യാം?
രാത്രിയിൽ വലിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ദഹനത്തെയും ഉറക്കത്തിനായി ശരീരം തയ്യാറെടുക്കുന്ന സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയകളെയും ബാധിക്കാം. എന്നാൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ ലഘുഭക്ഷണം ഉറക്കത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവേഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യക്തമായ നിഗമനമില്ല.
വെളുത്ത ബ്രെഡ്, വെളുത്ത അരി, ബിസ്കറ്റ്, കേക്ക് തുടങ്ങിയ ശുദ്ധീകരിച്ച കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും ചേർത്ത പഞ്ചസാരയും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മോശം ഉറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ഉറക്കത്തെയും വിശപ്പിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ ഉറക്കക്കുറവുള്ളവർക്ക് മധുരവും കലോറിയും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോട് കൂടുതൽ താൽപര്യം തോന്നാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഉറക്കക്കുറവ് വിശപ്പ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഊർജം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹവും കൂട്ടുമെന്ന് സർവകലാശാല ഓഫ് സറേയിലെ പ്രൊഫസർ ജോനാഥൻ ജോൺസ്റ്റൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണശീലം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആദ്യം അതിന് പിന്നിലെ കാരണം തിരിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ടത്. യഥാർത്ഥ വിശപ്പാണ് കാരണമെങ്കിൽ പകൽ ഭക്ഷണത്തിലും അത്താഴത്തിലും കൂടുതൽ നേരം വയറുനിറഞ്ഞുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പോഷകസമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. വെറുമൊരു ശീലമാണ് കാരണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പതിവ് സമയവും സാഹചര്യവും മാറ്റുന്നത് സഹായിക്കും.
ടെലിവിഷൻ കാണുന്നതിനിടയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കഴിച്ചുവെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രാത്രിയിൽ കഴിക്കാനായി നേരത്തേ തന്നെ ലഘുഭക്ഷണം തീരുമാനിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
രാത്രിയിലെ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നില്ലെന്നാണ് ഡോ. ബ്യൂലിയുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം. പഴങ്ങൾ, തൈര്, നട്സ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാക്കാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ അൽപം ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നതും പ്രശ്നമല്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കാം. എന്നാൽ പതിവായി വീട്ടിലെ അലമാരയിൽ ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നിറച്ചുവയ്ക്കാതെ ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയാണ് പ്രധാനം. ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം എളുപ്പത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കിയാൽ രാത്രിയിലെ അനാവശ്യ ഭക്ഷണശീലം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും.
Also Read: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കണ്ട് സൗന്ദര്യവർധക ചികിത്സകൾക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ? അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വിദഗ്ധർ പറയുന്നതിങ്ങനെ