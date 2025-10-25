കാലുകളിലെ ഈ ലക്ഷണങ്ങള് അവഗണിക്കരുത്; 'നിശബ്ദ കൊലയാളി'യെ നേരത്തേ തിരിച്ചറിയാം
പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ ലോകമെമ്പാടും ഓരോ വർഷവും ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. ഈ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പോലും അവഗണിക്കരുത്.
Published : October 25, 2025 at 7:40 PM IST
'നിശബ്ദ കൊലയാളി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ. ആരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കാൻസർ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായതിനാലാണ് ഇതിനെ 'നിശബ്ദ കൊലയാളി' എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിൻ്റെ സാധാരണ രോഗലക്ഷണങ്ങലായി വയറുവേദന, മഞ്ഞപ്പിത്തം, ശരീര ഭാരം കുറയൽ എന്നിവയാണ് കാണാറുള്ളത്.
എന്നാൽ, ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ കാലുകളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങുമെന്നാണ് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ പറയുന്നു. പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ രോഗിക്ക് കാലുകളിൽ വേദന, നീർവീക്കം, ചുവപ്പ്, ഇടയ്ക്കിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചൂട് എന്നിവയാണ് പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതേ ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റ് രോഗാവസ്ഥയിലും പ്രകടമാകുന്നതിനാൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിടുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.
പെട്ടന്നുള്ള രോഗനിർണയത്തിനും ആരംഭത്തിലെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്കും ഈ സൂചനകൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതവും അതിജീവനത്തിന് നിർണായകവുമാണ്. പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസർ ലോകമെമ്പാടും ഓരോ വർഷവും ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മരണ നിരക്ക് രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രത എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ഈ കാൻസർ പലപ്പോഴും സമീപമുള്ള മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്കും വേഗത്തിൽ പടരാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്.
കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന 4 ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവ
കാലുകളിൽ വേദന: കാലുകളിൽ തുടർച്ചയായും സഹിക്കാനാവാത്തതുമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രധാന സൂചനയാണ്. കാലുകളിലെ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുകയും അത് വഴി ‘ഡീപ്പ് വെയിൻ ത്രോംബോസിസ്’ എന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് അതി കഠിന വേദനയുണ്ടാകുന്നത്. കാൻസർ കോശങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകാമെന്ന് അമേരിക്കൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പറയുന്നു.
കാലുകളിലെ നീർവീക്കം: കാലുകളിൽ വലിയ തരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീർവീക്കം മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്. ഇത് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ രക്തചംക്രമണത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾകൊണ്ടോ സംഭവിക്കാം. വേദന, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് എന്നിവയോടുകൂടിയ സ്ഥിരമായ വീക്കം ഉടനടി വിലയിരുത്തണം. കാരണം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾ തടയാനും ചികിത്സാ ഫലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും.
കാലുകളിൽ ചുവപ്പ്: കാലുകളുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നത് അണുബാധയുടെ ലക്ഷണമാകാം. ശരീരം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി രക്തയോട്ടം വർധിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ നിറവ്യത്യാസത്തോടൊപ്പം പലപ്പോഴും കാലിൽ ചൂട്, മൃദുത്വം, നേരിയ വീക്കം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ വൈദ്യപരിശോധനയും രോഗനിർണയവും നടത്തി ചികിത്സ ആരംഭിക്കുക.
കാലുകളിൽ ചൂട്: രക്തം കട്ടപിടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമറിൻ്റെയോ പ്രതിപ്രവർത്തന ഫലമായി കാലുകളിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാം. പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിൽ, മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലെങ്കിൽ വയറുവേദന പോലുള്ള സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. ചുവപ്പ്, മൃദുത്വം അല്ലെങ്കിൽ വീക്കം എന്നിവയോടുകൂടിയ സ്ഥിരമായ ചൂട് അവഗണിക്കരുത്. ഇവ പാന്ക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിൻ്റെ ആദ്യകാല സൂചനകളായിരിക്കാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ വിദഗ്ധ വൈദ്യസഹായം തേടുക.
പാൻക്രിയാറ്റിക് കാൻസറിൻ്റെ മറ്റ് ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ
വയറുവേദന അല്ലെങ്കിൽ പുറം വേദന: വയറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തോ പുറകിലോ സ്ഥിരമായ അസ്വസ്ഥത പാൻക്രിയാറ്റിക് പ്രശ്നങ്ങളുടെ സൂചനയായിരിക്കാം.
മഞ്ഞപ്പിത്തം: ചർമ്മത്തിലോ കണ്ണുകളിലോ മഞ്ഞനിറം, പലപ്പോഴും ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള മൂത്രം, എന്നിവ ട്യൂമർ വളർച്ച മൂലമുള്ള പിത്തരസം നാളത്തിൻ്റെ തടസ്സത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം.
ശരീര ഭാരക്കുറവും വിശപ്പില്ലായ്മയും: കാൻസർ മൂലമുള്ള ശരീരത്തിലെ മെറ്റബോളിസത്തിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ മൂലം പെട്ടെന്ന് ഭാരക്കുറവും വിശപ്പില്ലായ്മയും ഉണ്ടാകാം.
ഓക്കാനം, ഛർദ്ദി: ദഹനവ്യവസ്ഥയെ ട്യൂമർ ബാധിക്കുകയും അത് ഓക്കാനം, ഛർദ്ദിയും ഉണ്ടാകുന്നു.
