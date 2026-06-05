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എബോള വൈറസ് ബാധയെന്ന് സംശയം; ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ ഒരു സുഡാൻ പൗരൻ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ

എബോള വൈറസ് ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് സമാനമായ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയാണ് വിദ്യാർഥിയായ പൗരനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അതേസമയം വിദ്യാർഥിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാനും ഡോക്‌ടർമാർ നിർദേശിച്ചു.

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Representational Image (IANS)
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By PTI

Published : June 5, 2026 at 5:25 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: എബോള വൈറസ് ബാധയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാളെക്കൂടി ഹൈദരാബാദിലെ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതോടുകൂടി രണ്ടാമത്തെയാളാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ ഇരുപതുകാരനായ സുഡാനീസ് പൗരനെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെനിന്നും ഇന്നലെ (ജൂൺ 4) വൈകുന്നേരമാണ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. അതേസമയം വിദ്യാർഥിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തി ഡോക്‌ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും വിദഗ്‌ധർ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

നേരത്തെ, രാജീവ് ഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ 35 വയസുള്ള മറ്റൊരു സുഡാനീസ് പൗരന് തെർമൽ സ്‌ക്രീനിങ്ങിനിടെ പനിയുള്ളതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ വിശദ പരിശോധനയ്‌ക്കായി ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റി. കാൽമുട്ട് ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്കായി ഹൈദരാബാദിലെത്തിയതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. എന്നാൽ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് പനിയും മറ്റ് രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു

എന്നിരുന്നാലും നിലവിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എബോള വൈറസ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന സർക്കാർ ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിൽ 10 കിടക്കകളുള്ള പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ വാർഡ് സ്ഥിപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എബോള വൈറസ് രോഗ വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ്റെയും (ഡിജിസിഎ) ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയും (എംഒഎച്ച്എഫ്‌ഡബ്ല്യു) നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുജനാരോഗ്യ നടപടികൾ സർക്കാർ നടപ്പിലാത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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ഉഗാണ്ട, ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോ (ഡിആർസി), ഉയർന്ന അപകട സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേയ്‌ക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കൃത്യമായ നിർദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിർദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സ്വയം പ്രഖ്യാപന ഫോം (എസ്‌ഡിഎഫ്) പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്താണ് എബോള വൈറസ്?

മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേയ്‌ക്ക് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ രോഗമാണ് എബോള വൈറസ് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു. പഴംതീനി വവ്വാലുകൾ, മുള്ളൻപന്നികൾ, വവ്വാലുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്നോ രോഗബാധയുള്ള മറ്റ് വന്യമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ആണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേയ്‌ക്ക് പടരുന്നത്. രോഗബാധിതരായ വ്യക്തികളുടെ രക്തം, സ്രവങ്ങൾ, വിയപ്പ്, ഉമിനീർ തുടങ്ങിയവയിലൂടെയുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും മലിനമായ പ്രതലങ്ങളിലൂടെയും കിടക്ക, വസ്ത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വസ്‌തുക്കൾ പങ്കിടുന്നതിലൂടെയും രോഗം പടരുന്നു. അതേസമയം, വായുവിലൂടെ വൈറസ് പടരില്ല.

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TAGGED:

EBOLA SYMPTOMS
HYDERABAD HOSPITAL EBOLA CASE
EBOLA IN INDIA
SUADAN MAN SUSPECTED EBOLA HYD
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