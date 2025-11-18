ETV Bharat / health

ലൈറ്റ് അണയ്‌ക്കാതെയാണോ ഉറക്കം? കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ അപകടം, പുതിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്ത്

ലൈറ്റിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പഠനം. അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷന്‍റെ വിശദീകരണം ഞെട്ടിക്കുന്നത്.

EASY WAYS FOR GOOD SLEEP TIPS FOR GOOD SLEEP BED TIME SCHEDULE GOOD SLEEP TIME
Representational image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 18, 2025 at 6:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ശാരീരിക ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും അത്യുത്തമമാണ് കൃത്യമായ ഉറക്കമെന്നത്. ശരിയായ ഉറക്കം ദിവസം മുഴുവന്‍ ആരോഗ്യത്തോടെയും ഉന്മേഷത്തോടെയുമിരിക്കാന്‍ സഹായകരമാകും. വെറുതെ ഉറങ്ങിയാല്‍ മാത്രം പോരാ. മറിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന സമയവും അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് ഉറക്കത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലവും.

മുറിക്കുള്ളില്‍ ചെറിയ ലൈറ്റിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. മറ്റ് ചിലര്‍ കിടക്കുന്ന മുറിയിലല്ലെങ്കിലും അവിടേക്ക് അല്‍പം വെളിച്ചമെത്തുന്ന രീതിയില്‍ വീടിനുള്ളില്‍ ലൈറ്റ് ഓണാക്കി ഉറങ്ങാന്‍ കിടക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉറക്കം ശരിയായ ഉറക്കമല്ലെന്നാണ് പഠനങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. വെളിച്ചമേറ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് അടക്കം കാരണമായേക്കാമെന്നാണ് പുതിയ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഉറങ്ങുന്ന സമയം ശരീരത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തപ്പെടാന്‍ കാരണമാകും. ഇത് ധമനികളില്‍ വീക്കത്തിനും ഹൃദയാഘാതത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

പൂർണമായ ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ആകുമെന്ന മുൻകാല പഠനങ്ങളെ തിരുത്തിയെഴുതുന്നതാണ് പുതിയ പഠനം. ലോസ് ഏഞ്ചൽസിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടന്നത്. ന്യൂ ഓർലിയാൻസിൽ നവംബർ 7 മുതൽ 10 വരെ നടന്ന സയൻ്റിഫിക് സെഷൻസിൽ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ ഈ പഠനത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു.

വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 10 വർഷത്തിനുശേഷം പങ്കെടുത്ത ആളുകളിൽ സ്‌കാനുകൾ നടത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിലയിരുത്തൽ. പങ്കെടുത്തവരുടെ ശരാശരി പ്രായം 55 ആയിരുന്നു. 44 ശതമാനം പേരും പുരുഷന്മാരായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചാണ് പഠനം നടത്തിയത്. 2022ൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ, ഒരു കൂട്ടം ആളുകള്‍ 100 എൽഎക്‌സ് വെളിച്ചത്തിൽ ഉറങ്ങി. ശരാശരി കിടപ്പുമുറിയിലെ ലൈറ്റിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലാണിത്. മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ 3 എൽഎക്‌സിൽ താഴെയുള്ള മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിലും ഉറങ്ങി.

3 എൽഎക്‌സ് വെളിച്ചത്തിൽ ഉറങ്ങിയ ആളുകളുടെ ഹൃദയാരോഗ്യത്തേക്കാൾ മോശപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ആദ്യ ഗ്രൂപ്പായ 100 എൽഎക്‌സിൽ താഴെയുള്ള മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഉറങ്ങിയവരുടെ ഹൃദയാരോഗ്യം. ആദ്യ ഗ്രൂപ്പിൽ വർധിച്ച ഹൃദയമിടിപ്പ്, കുറഞ്ഞ ഉറക്കം, ഇൻസുലിൻ അളവ് കുറയൽ എന്നിവ പ്രകടമായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

പങ്കെടുത്തവരിൽ സിടി സ്‌കാൻ, പെറ്റ് സ്‌കാൻ, ഇമേജ് സ്‌കാൻ എന്നിവയാണ് നടത്തിയത്. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 17 ശതമാനം പേർക്കും ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. രാത്രിയിൽ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ വർധിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യതയും വർധിച്ചതായി വിദഗ്‌ദർ കണ്ടെത്തി.

ഉറക്കത്തിൻ്റെ രീതിയും സമയവുമെല്ലാം ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അതിനാൽ പൂർണമായ ഇരുട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നതാണ് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന കണ്ടെത്തലിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. സ്‌കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പങ്കെടുത്തവരിൽ ആർക്കും ഹൃദ്രോഗമോ കാൻസറോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് ഹൃദ്രോഗ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇവരിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

Also Read: നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ കാര്‍ന്നുതിന്നുന്ന നിശബ്‌ദ കൊലയാളി, ഇന്ത്യയില്‍ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ രോഗത്തിന് അടിമ; പുതിയ കണ്ടെത്തല്‍

TAGGED:

EASY WAYS FOR GOOD SLEEP
TIPS FOR GOOD SLEEP
BED TIME SCHEDULE
GOOD SLEEP TIME
SLEEPING IN THE DARK HEALTHY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.