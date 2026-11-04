ബേബി ഷവറുകൾ മുതൽ സ്റ്റെം സെൽ ബാങ്കിങ് വരെ; ഗർഭകാല തയാറെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പുനർചിന്തകള്
ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം (CRS) 2024 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തുടനീളം ഏകദേശം 2.55 കോടി ജനനങ്ങൾ സ്റ്റെം സെൽ ബാങ്കിങിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Published : November 4, 2026 at 7:31 AM IST
ഗർഭധാരണത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ സാധാരണയായി മാതാപിതാക്കള് ബേബി ഷവർ, നഴ്സറികൾ അലങ്കരിക്കൽ, വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ, കുഞ്ഞിന് ശരിയായ പേര് തെരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചില കരുതലുകള് മാതാപിതാക്കള് ശ്രദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി കാണുന്നു.
പ്രധാനമായും ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ സംരക്ഷണം, നവജാത ശിശുവൻ്റെ പരിശോധന, അവരുടെ കുട്ടിയുടെ ഭാവി ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാവുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ പുരോഗതി എന്നിവയിൽ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പൊക്കിൾക്കൊടി രക്ത സ്റ്റെം സെൽ ബാങ്കിങ്.
ഇന്ത്യയുടെ സിവിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം (CRS) 2024 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തുടനീളം ഏകദേശം 2.55 കോടി ജനനങ്ങൾ സ്റ്റെം സെൽ ബാങ്കിങിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കണക്ക് മാതൃ-നവജാത ശിശു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങളുടെ വലിയ വ്യാപ്തിയും ഗർഭകാലത്തെ തീരുമാനമെടുക്കലിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ഗർഭിണികളുടെ പോഷകാഹാരം, പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള പരിശോധന, ജനിതക പരിശോധന, പ്രസവ ഓപ്ഷനുകൾ, നവജാത ശിശു പരിചരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്.
എന്താണ് സ്റ്റെം സെൽ ബാങ്കിങ്
ജനനസമയത്ത് നവജാത ശിശുവിൻ്റെ പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ നിന്നും മറുപിള്ളയിൽ നിന്നും (Umbilical cord and placenta) രക്തവും കലകളും (tissues) ശേഖരിച്ച് ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അതിശൈത്യത്തിൽ (cryogenic freezing) സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുന്ന രീതിയാണ് സ്റ്റെം സെൽ ബാങ്കിങ്.
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''ജനനത്തിനു ശേഷം പൊക്കിൾക്കൊടിയിൽ നിന്നും മറുപിള്ളയിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പൊക്കിൾക്കൊടി രക്തത്തിൽ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ കോശങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തതരം രക്തകോശങ്ങളായി വികസിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ചില രക്ത അർബുദങ്ങൾ, പാരമ്പര്യ രക്ത വൈകല്യങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ കുറവുകൾ, ഉപാപചയ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ രോഗങ്ങള്ക്ക് സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷൻ നടപടിക്രമങ്ങള് ഗുണം ചെയ്യുന്നു,'' ക്രയോവിവ ലൈഫ് സയൻസസിലെ മെഡിക്കൽ വക്താവ് ഡോ. ഗീതിക ജസൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.
അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദി അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് ബ്ലഡ് & ബയോതെറാപ്പീസ് (എഎബിബി) കോർഡ് ബ്ലഡ് ഫാക്റ്റ് ഷീറ്റ് അനുസരിച്ച്, കോർഡ് ബ്ലഡിൽ രക്തം രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ചില രക്ത അർബുദങ്ങൾ, പാരമ്പര്യ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ, രോഗപ്രതിരോധ കുറവുകൾ, ഉപാപചയ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചികിത്സക്കായി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സ്റ്റെം സെൽ സയൻസ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംഭാഷണങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു
1988ൽ, പൊക്കിൾക്കൊടി രക്തത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റ് ഫാൻകോണി അനീമിയ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയിൽ നടത്തി. ട്രാൻസ്പ്ലാൻറേഷനായി ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക് സ്റ്റെം സെല്ലുകളുടെ ഒരു ബദൽ സ്രോതസായി കോർഡ് ബ്ലഡ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ നാഴികക്കല്ല് സഹായിച്ചു.
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