മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഇരിപ്പും ഡ്രൈവിങ്ങും; നടുവേദന അകറ്റാൻ വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ
നട്ടെല്ലിൻ്റെ പരിപാലനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിലെ സ്പൈൻ സർജൻ ഡോ. ശാർദുൽ സോമൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
Published : October 16, 2026 at 7:57 AM IST
ഉത്സവകാലം ആഘോഷിക്കാൻ നാടും നഗരവും താണ്ടിയുള്ള യാത്രകളിലാണോ നിങ്ങൾ? മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ഡ്രൈവിങ്ങും വിമാനയാത്രകളും നിങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിശബ്ദമായി കാർന്നുതിന്നുകയാണെന്ന യാഥാർഥ്യം പലരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ലോക നട്ടെല്ല് ദിനത്തിൽ, അവഗണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുകയാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ.
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആളുകൾ ഉത്സവകാലത്ത് റോഡ് യാത്രകൾക്കും വിമാനയാത്രകൾക്കുമായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ, തുടർച്ചയായുള്ള ഇരിപ്പും തെറ്റായ ശരീരനിലയും നട്ടെല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. നഗരങ്ങളിലെ നീണ്ട യാത്രകൾ, ദീർഘദൂര റോഡ് യാത്രകൾ, ജോലിസ്ഥലത്തെ തുടർച്ചയായ ഇരിപ്പ് എന്നിവ നടുവേദനയ്ക്കും പേശികൾക്ക് മുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഒക്ടോബർ 16 ലോക നട്ടെല്ല് ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, നട്ടെല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് പുണെ അപ്പോളോ സ്പെക്ട്രയിലെ സ്പൈൻ സർജൻ ഡോ. ശാർദുൽ സോമൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
2026ൽ പുണെയിലെ ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾക്കിടയിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. പഠനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 54.2 ശതമാനം പേർക്കും പേശികളിലും അസ്ഥികളിലുമായി വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ 68.2 ശതമാനം പേരും പ്രധാനമായും പരാതിപ്പെട്ടത് നടുവേദനയെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രതിദിനം 12 മുതൽ 14 മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലാണ് ഇത്തരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ (63.3 ശതമാനം) കാണപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ദീർഘനേരം വാഹനമോടിക്കുന്നതും മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന വിമാനയാത്രകളും നട്ടെല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.
യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള തെറ്റായ ശരീരനില നട്ടെല്ലിന്മേലുള്ള സമ്മർദം വർധിപ്പിക്കും. ഒരേ ഇരുപ്പിൽ ദീർഘനേരം തുടരുന്നത് നടുവിലെ പേശികൾ മുറുകുന്നതിനും നിലവിലുള്ള നടുവേദന വർധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും. ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുക എന്നതിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ നട്ടെല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ യാത്രകൾക്കിടയിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ശരീരം അനക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ദീർഘദൂര വിമാനയാത്രകളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇടുങ്ങിയ സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാക്കും.
കൂനിക്കൂടി ഇരിക്കുന്നത്, ദീർഘനേരം മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കൃത്യമായ പിന്തുണയില്ലാതെ ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിവ കഴുത്തിനും നടുവിനും ആയാസം വർധിപ്പിക്കും. കഴുത്തുവേദന, നടുവേദന, പേശികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന മുറുക്കം, പേശിവലിവ്, ഡിസ്ക് തള്ളൽ, ഡിസ്കിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടൽ, ഡിസ്കുകളുടെ അകാല തേയ്മാനം എന്നിവയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് ഡോ. ശാർദുൽ സോമൻ വ്യക്തമാക്കി. ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ നട്ടെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ 50 ശതമാനത്തോളം വർധിച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 25 മുതൽ 55 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള പത്തിൽ അഞ്ച് പേർ വീതം ഓരോ മാസവും നടുവേദന, കഴുത്ത്-തോൾ വേദന, കൈകാലുകളിലേക്ക് പടരുന്ന വേദന, മരവിപ്പ്, കുനിയാനും ചലിക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുമായി ചികിത്സ തേടി എത്തുന്നുണ്ട്.
യാത്രകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
കാർ യാത്രക്കാർ നടുവിന് കൃത്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ചുനേരം നടക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. വിമാനയാത്രക്കാർ സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാലുകൾ അനക്കാനും ഇരിക്കുന്ന രീതി മാറ്റാനും ശ്രമിക്കണം. വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കോ മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇടനാഴിയിലൂടെ അൽപനേരം നടക്കാവുന്നതാണ്. ജോലിസ്ഥലത്തേക്ക് ദീർഘനേരം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ വേദന വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാതെ ദിനചര്യയിൽ ലളിതമായ വ്യായാമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പേശികളുടെ മുറുക്കവും അസ്വസ്ഥതകളും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ലളിതമായ സ്ട്രെച്ചിങ് വ്യായാമങ്ങൾ, ജോലിസ്ഥലത്ത് എത്തിയ ശേഷമുള്ള നടത്തം, സൗകര്യപ്രദമായ ഇരിപ്പ്, തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഫോൺ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ അനാവശ്യ സമ്മർദം കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ വിട്ടുമാറാത്ത നടുവേദനയെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് ഡോ. സോമൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വേദന വർധിക്കുകയോ, മരവിപ്പോ ബലഹീനതയോ അനുഭവപ്പെടുകയോ, കാലുകളിലേക്ക് വേദന പടരുകയോ ചെയ്താൽ അത് നിസ്സാരമായി കാണരുതെന്നും ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.
- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0976566226002894
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9469425/
Also Read: 45 വയസിന് മുകളിലുമുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് കാൻസറിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്ന് സർവേ റിപ്പോർട്ട്